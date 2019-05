Tärkav ning kaduv aed

KUIDAS FILMIDA ROHULIBLET: Aprillis pakub kino Artis inspiratsiooni lummava dokumentaalfilmiga „Viis aastaaega: Piet Oudolfi aiad“ – see on poeetiline pilguheit kaasaja ühe mõjukama aiakujundaja ja maastikuarhitekti töösse ja loomingusse. Monica Raud jagab kaadreid, mis muudavad arusaama ilust.

Praegu 74-aastane hollandlane Piet Oudolf on aianduse superstaar, mitmete ikooniliste linnakeskkondade autor, taimekasvataja ning revolutsiooniline mõtleja, kelle loodud keskkonnad on kuulsad oma erilise emotsionaalse mõju tõttu. „Minu jaoks ei tähenda aiakujundus ainult taimi, see tähendab emotsiooni, atmosfääri, mõtisklust,“ on Oudolf öelnud. „Ma asetan taimed lavale ja lasen neil esineda.“

Taimede graafiline ilu

Piet Oudolf on ka „uue aastaringse liikumise“ (New Perennial Movement) juhtfiguur – ta kasutab oma aiadisainis ja taimekompositsioonides julgesti püsitaimi ja kõrrelisi, mida ta valib nii nende struktuuri kui ka õite värvi järgi.

Töötades peamiselt mitmeaastaste taimedega, praktiseerib Oudolf looduslähedast aiadisaini. Taimede dekoratiivsest välimusest tähtsam on nende hooajaline eluring. „Aed on minu jaoks põnev, kui see näeb hea välja aasta ringi, mitte vaid teatud perioodil. Iga ilmaga, nii varakevadel kui hilissügisel,“ kinnitab paljude auhindadega pärjatud disainer.

Oudolfi aiad on erilised, kuna ta näeb ilu ka inetuses, lagunemises, ootamatutes kohtades. Ta eelistab isikupäraga taimi ja vaatab seetõttu sügavamale kui uhked ja värvilised õied. Mõnikord näevad taimed tema jaoks paremad ja huvitavamad välja siis, kui nad on juba suremas ja nende „skeletid“ väljendavad peaaegu et graafilist ilu.

Mõtiskledes mööda Euroopat ja Ameerikat

Režissöör Thomas Piperi film on mõeldud kõnetama laia publikut: elukutselisi ja hobiaednikke, loodusfotograafe ja loodusearmastajaid ning kõiki, kes naudivad meditatiivseid dokumentaalfilme. Vaatajal avaneb võimalus käia kaasas innovaatilise maastikuarhitekti igapäevaste töiste tegemistega ning loomulikult on filmi eriliseks osaks unenäolised kaadrid Piet Oudolfi lummavate atmosfääridega aedadest.

Filmi on põimitud intiimsed arutelud, mis leiavad aset nii Oudolfi enda koduaias Hollandis kui ka külaskäikudel tema avalikesse signatuuraedadesse New Yorgis, Chicagos, Madalmaades, samuti disainerit inspireerivates kaugetes paikades nagu Texase kõrb või Pennsylvania postindustriaalsed metsad. See linateos ei puuduta mitte ainult looduse erinevaid hooaegu, vaid ka Oudolfi enda elu hooaegu.

Aed kui väljakutse

Tegelikult oli režissöör Thomas Piperi algne kavatsus teha lühifilm Piet Oudolfi isiklikest aedadest tema koduses Hummelos, kuid projekt hakkas kasvama ning sellest sai kaks aastat filmimist ning veel aasta tööd selle materjaliga.

„Minu jaoks oli aedade filmimine suur väljakutse. Kuni sinnani olin jäädvustanud väga palju arhitektuuri ehk staatilisi ehitisi, mille puhul muutus vaid ehk valgus. Maastike ja aedade filmimine oli midagi täiesti uut,“ meenutab Thomas Piper. „Nii tuli mul pühendada aega esteetilistele ja stilistilistele otsustele – näiteks lasta kaamera liikumine vabamaks ja veidi korratumaks nagu Pieti aiadki on.“

Puudutades sotsiaalseid, kultuurilisi ja ökoloogilisi probleeme, muudab „Viis aastaaega“ meie mõtteviisi ja nägemust ilust. Taime- ja aiandushuvilistele üle maailma on see dokumentaalfilm ühe aialooja visioonist ja kirest ahvatlev 75 minutit, millesse end kaotada.

Dokumentaalfilm „Viis aastaaega“ linastub alates 10. aprillist kümnel korral vaid kinos Artis.

Režissöör: Thomas Piper

Keel: inglise/hollandi

Subtiitrid: eesti keeles

Pikkus: 1 t 15 min