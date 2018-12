Peaesinejaist kaugemale

TRIOD JÕULUJATSUL: 28. novembrist kuni 14. detsembrini toimuva Jõulujazz 2018 peaesinejad on Portugali laulja-laulukirjutaja Salvador Sobral, Ameerika vokaaljazzi absoluutsesse tippu kuuluv Lizz Wright ja Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud kontsert „9 hümni vabadusele“.

Huvitavam on aga vaadata peaesinejatest kaugemale ning võrrelda kahte festivalil kuuldavat jazzitriot – Phronesis Suurbritanniast ja Doc in Absolute Luksemburgist.

Maailma põnevamate ja dünaamilisemate jazztriode hulka liigitatud anglo-skandinaavia kolmik Phronesis on kogunud kuulsust ja haaranud kuulajate meeli pööraste ülesastumistega. Muu hulgas on neid nomineeritud kahekordselt MOBO-auhindadele parima jazzkoosseisu kategoorias. 2005. aastal loodud trio moodustavad briti pianist Ivo Neame, taani kontrabassist Jasper Høiby ja norra trummar Anton Eger. Vastupandamatu rütmiline energia ja hämmastav kooskõla on viinud Phronesise rahvusvahelistele lavadele Marokost Brasiiliani ja Austraaliast Põhja-Ameerikani.

Klaveri ja bassi gruuv

Phronesise diskograafiasse mahub 11 aasta jooksul kaheksa albumit, millest värskeim, „We Are All“ ilmus käesoleva aasta septembris. Eelmisel aastal salvestati „The Behemoth“ eriprojektina koos Frankfurt Radio Big Bandiga, kus helilooja Julian Argüelles arranžeeris fantaasiaküllased orkestriversioonid trio parimatest paladest. Spotifys on bändi lugudel kuulamisi sadades tuhandetes ning uue albumi kuulajanumbrid aina kasvavad. Värske kauamängivaga tuuritavad nad ka kõigil suurematel ja julgete programmikeelega jazzifestivalidel EFG London Jazz Festivalist Suurbritannias kuni WeJazzini Soomes, jõudes ka esmakordselt Eestisse festivalile Jõulujazz.

Ansambli energia ja ainulaadsuse aluseks on ülimalt demokraatlik loomekliima ja omavaheline mõistmine – klaveri ja bassi gruuvivaid meloodiajooni ühendav impulsiivne rütmika on vägagi kaasahaarav. Uusimatel salvestistel soovib koosseis omavahelist ühistööd laiendada universaalse teineteisemõistmise ja rahuni. Neist meeleoludest on võimalik osa saada ka Jõulujazzi publikul 1. detsembril Kumu auditooriumis.

Luksemburgi eksportartikkel nr 1

Värskelt kõlava Belgia-Luksemburgi trio Doc in Absolute liikmed on pianist Jean-Philippe Koch, bassist David Kitzinger ja trummar Michael Mootz. Kolmiku ühine jazzilembus on nende loomingus ühendanud uuenduslikud jazzisuunad klassikalise muusika ja rokiga, milles on kandev roll Jean-Philippe Kochi originaalloomingul. Trio jõuliselt pulbitsev, varieeruv ja pööreterohke käekiri hõlmab kogu emotsioonideskaalat, liikudes süngest dramaatikast helgusesse ja tüünest meditatsioonist kaasahaaravatesse rütmimustritesse. Trio pulseeriv hüpnootika tõestab taas, et jazzil on varuks lugematu hulk tõlgendusi, kui talle vaid vaba voli anda.

aastal loodud koosseis on üles astunud enamikul nimekatel festivalidel ja pälvinud ka aasta ekspordiartisti tiitli, olles Luksemburgi aktiivseimalt tegutsev bänd. Nende möödunud aastal ilmunud omanimeline debüütalbum purustas žanripiire ning võitis uusi kuulajaid just jõulise ja traditsioone avardava kõlahaardega. Festivalil Jõulujazz kuuleb neid 14. detsembril Kumu auditooriumis.

Šveitsi mäed versus revolutsiooni eelõhtu

Üldiste jazzistandardite järgi on Phronesis ja Dock in Absolute väga sarnased – mõlemad ansamblid on klaveritriod ja haakuvad üldiselt ka oma helipildilt. Dock in Absolute erineb Phronesisest ja ka teistest klassikalistest klaveritriodest selle poolest, et nad kasutavad basskitarri meelsamini kui kontrabassi. Igal juhul on need kollektiivid garanteeritud naudingud klaveritrio austajatele.

Dock in Absolute on ilus ja voolav nagu Šveitsi mäed – sügavad kurvad maalilised vaated. Stiililiselt on tunda klassikalise muusika mõjutusi, kus leidub klaveri pikki soolosid ja klaverikontsertidest tuttavaid avamänge, aga seda kõike popi ja roki puudutustega. Võrreldes Phronesisega, on nad rütmilises plaanis lihtsamad, sirged ja selged ning meeleolult romantilised. Nende helipilt pakub kurblikkust ja eepilisusele kalduvust, otsides suuri kõlasid ning suuri saunde.

See-eest Phronesis ütleb sellele kõigele ei. Neis ei ole klassikalises mõttes muusikalist romantismi. Pigem haaravad nad rütmiliselt erinevate kihtidega, kus pillid liiguvad erinevatel mitmekordsetel tasapindadel, moodustades täieliku terviklikkuse. Phronesis on justkui mäslev underground kuskilt suurlinnast – emotsioonid on kõrged, nende mängujõud viib revolutsiooniäärsesse meeleseisundisse ning nad katsetavad jazzitrio piire.

Phronesis on rütmiliselt väga sisukas ja mitmetahuline. Nende trummar Anton Eger on nagu Euroopa Mark Guiliana – ülivirtuoosne ja tehniline. Bändi ajaloos on ka seik, kus ansamblijuht, bassist Jasper Høiby, kutsus trummar Anton Egeri eemaloleku tõttu Phronesise trummariks ajutiselt just Mark Guiliana. Võib jääda mulje, nagu Anton Eger on saanud mõjutusi Guilianalt, aga tegelikult on need kaks trummarit ühevanused, 30. eluaastate teises pooles. Paradoksaalsel kombel on nad arenenud väga erinevates kultuuriruumides, kuid siiski sarnase helikeele suunas.

Nii Phronesis kui ka Doc in Absolute on kohustuslik kuulamine detsembrikuu kultuurikalendris ning võtke just aega ning nautige mõlema bändi muusikalist rännakut. Nii on ka isiklik muusikaline areng tagatud.