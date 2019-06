Loojanguekspress viib minema

LÄBI PEALKIRJADE AJAKIRJANDUSES: Loojanguekspress on Cormac McCarthy kirjutatud tükk, millest saab Rakvere Teatri suvelavastus. See etendub erakordses paigas – Rakvere Raudteegetos. Oleme alljärgnevalt palunud Urmas Lennuki kaasabil näidendi tegelastel Mustal ja Valgel arutada mõningate eluliste ja oluliste teemade üle, millega tänane Eesti tippajakirjandus rinda pistab.

Esimene pilt.

ERINEVAD PÕHJUSED, MIKS PAARID PÄRAST PIKKA KOOSELU LAHKU LÄHEVAD.

VALGE: Mis küsimus see on?

MUST: Inimesi huvitab.

VALGE: See pole isegi küsimus! Küsimus on: kui kaugel on Kuu Maast? Või mida tähendab sardooniline?

MUST: Ma ei tea seda sõna.

VALGE: Te ei tea sõna – küsimus? Ikka kuramuse õnnelik lapsepõlv.

MUST: Ma ei tea sõna – sardooniline.

VALGE: Usu mind, sa pole sellega millestki olulisest ilma jäänud. Sardooniline – tähendab vist seda, et te ei ole siiras. Et te ei mõtle oma sõnu tõsiselt.

MUST: Mõtlen küll. Sellepärast me peakski natuke arutama. Miks paarid pärast pikka kooselu ikkagist lahku lähevad?

VALGE: Sest nad tahavad! Pagana pihta! Tahavad ja lähevad!

Teine pilt.

KUIDAS TUNDA ÄRA ALKOHOOLIKUT.

MUST: Alkohoolikul on kohe selline komme, et ta peab endale varuma igasugu rüübet. Mul oli üks tuttav, kes jäi viskipoe ees auto alla. Täielik paradoks. Tal oli kodu sihuke lasu viskit, et sellega oleks võind elevandi puhtaks pesta. Aga näe – ühte pudelit läks veel tarvis. Ja siis kakerdas poodi ning jäi auto alla.

VALGE: Jäi ta elama?

MUST: Mitte sinnapoolegi. Kui ikka üks furgoon sulle 70 kiltsi tunnis otsa kihutab, siis suurt elulootust enam pole. Mille järgi teie alkohooliku ära tunnete, professor?

VALGE: Ma arvan, et selle järgi – alkohoolik on reeglina purjus, erinevalt mittealkohoolikutest. Väga lihtne, kas pole?

Kolmas pilt.

10 REEGLIT NEILE, KES TAHAVAD KAUA OLLA NOORED JA ILUSAD

MUST: Mina arvan, et tuleb piiblit lugeda.

VALGE: Mina arvan, et see pole võimalik.

MUST: Piiblit lugeda?

VALGE: Ei. Kaua noor ja ilus olla!

MUST: Aga kui inimesed tahavad?

VALGE: Inimesed tahavad kõike. Nad tahavad Rolexit ja Lexust. Ja siis nad tahavad veel ööseks koju saada. Te ei saa kõiki probleeme piibli lugemisega lahendada.

Neljas pilt.

TOATAIMED KEVADKORDA! KÕIK, MIDA TEHA SELLEKS, ET TAIMED PÜSIKSID.

VALGE: Nooremad ja kiirema kasvuga taimed tuleb aeg-ajalt ümber istutada, suuremasse potti. Mida noorem taim, seda tihedamini. Päris noori oleks hea igal kevadel ümber istutada.

MUST: Aga vanemaid taimi?

VALGE: Iga 3–5 aasta järel.

MUST: Te siis arvate, et meid võib juba harvemini ümber istutada, kullake?

VALGE: Ma ei näinud silti, et siin elab toataim.

MUST: Ärge otsige silte, professor. Sildid ei aita. Mis nende taimedega veel teha?

VALGE: Kuivanud lehed võib ära näpistada.

MUST: Te vihjate jälle Loojanguekspressile? Et teie olete nagu kuivanud leht, mis tuleks ära näpistada?

VALGE: Ei. Ma vihjan kuivanud lehtedele. Nad tuleb taime küljest eemaldada, et nad ei võtaks liigset elujõudu. Kuivanud lehed ei hakka enam reeglina haljendama.

Viies pilt.

6 LEVINUMAT MÜÜTI, MIS EI VASTA TÕELE

MUST: Minu arust on see puhta vale, et näiteks Jeesus ei või sind vangimajas puudutada. Mina olen vangimajas old. Seal on igasugu tõpraid muidugist ka ja igaüht ta ikka naljalt puudutama ei tule. Egas Jeesus pole sedasorti sell, kes käib ja käpib vangisi. Aga mind ta puudutas.

VALGE: Oled sa kindel, et see just Jeesus oli? Äkki oli lihtsalt mõni halastajaõde?

MUST: Ma peaks ikka halastajaõel ja Jeesusel vahet tegema. Mis sinu müüt on?

VALGE: Öeldakse, et kultuur ja haridus päästab maailma, aga sittagi ta päästab.

MUST: Sul on ikka kange himu sinna rongi ette viskuda. Aga mina võin sulle öelda – üks kuramuse suurimaid müüte, mida ma tean, on see, et tuleb üks Loojanguekspress, 130 kiltsi tunnis, sa astud sinna ette ja kõik saab läbi.

Kuues pilt.

PUNNID TAGUMIKUL? KUIDAS PIINLIKUST PROBLEEMIST LAHTI SAADA.

VALGE: Üks hea moodus on ennast aeg-ajalt pesta.

MUST: Aga mõnel juhul see ei aita.

VALGE: Siis tuleb arsti juurde minna.

MUST: Mõnel juhul on see piinlik.

VALGE: No kuulge, arst selleks arst ongi, et olla selliste asjadega harjunud. Teil traageldas arst pool keret kinni, kui teid vanglas pussitati ja te oma Jeesusega kokku saite. Mitukümmend õmblust!

MUST: Selles valguses ma arvan, et arst kõlab päris arukalt.

VALGE: Ja te ei soovitagi neil piiblit lugeda, et äkki viskavad punnid ise varvast?

MUST: Selles valguses vist piibel ei aita. Tundub, et arst oleks arukam valik.

Seitsmes pilt.

ÄRKA PUHANUNA! 5 ÜLLATAVAT TOIDUAINET, MIS TOOVAD HEA UNE

MUST: Mina arvan, et üks hea asi on kindlasti mango. Siis banaanid. Ja kindla peale on ka kaalikatest abi.

VALGE: Ma sõin seda sinu ühepajatoitu kõigist neist asjadest. Kas ma magan sinu arvates?

MUST: Õige uni tuleb öösel. Aga mõelge, professor, millest teevad roogi need kesklinna prantsuse peakokad.

VALGE: Millest siis?

MUST: Rupskitest, ajudest… Kogu see sodi, mida mitte keegi ei söö. Miks?

VALGE: See on väljakutse.

MUST: Ei. See kraam on tapvalt odav. Enamik inimesi viskab selle ära. Annab kassile. Aga nemad võtavad ja teevad sellest delikatessi.

VALGE: See on uuenduslik.

MUST: Aga millal sa teed süüa uuenduslikult?

VALGE: Siis, kui sul pole seda, mida tahad. Siis tuleb ka hea uni.

MUST: Sellega olen ma nõus, kullake.

Pärast mõningat vaikust alustab Valge taas vestlust, tahtes vastust küsimusele, mis teda juba ammu on rõhunud.

VALGE: Kas ma tohin teilt midagi küsida?

MUST: Tavaliselt alustan mina sellega.

VALGE: Aga lubage, seekord alustan mina.

MUST: Ikka tohib.

VALGE: Miks te mind mõnikord kullakeseks kutsute?

MUST: Kullake… See on sõbralik.

VALGE: Sõna „sõber” kõlab ka kaunis sõbralikult. Miks te seda ei kasuta?

MUST: Kas te olete siis mu sõber? Minu teada mitte. Ma lihtsalt rebisin teid teie valget tagumikku pidi selle kuramuse Loojanguekspressi eest ära. See ei tähenda kohe, et te mulle nüüd ilge sõber olete või miskit.

VALGE: Aga kullake olen?

MUST: Kullake – see tähendab, et oled omade keskel. Kullake – see tähendab, et te ei pea kartma. Kullake on nagu memm, kes meid kullakeseks kutsub. Isegi siis, kui ta meile epistlit loeb. Loojanguekspressis olete nagu omade keskel, kullakesed.

Lavastusest lähemalt

„Loojanguekspress“ on vaimuka dialoogiga näidend, kus kaks meest – saatuse tahtel must eksvang ja valge professor – võtavad maailma algosakesteks lahti. Käivitav sündmus on valge professori tahtmine hüpata rongi ette ja lõpetada oma elu pisut varem, kui see Jumalal plaanis oli. Must tõmbab ta rongi eest ära ja viib oma koju. Pakub talle süüa ning paneb ta mõtlema selle üle – kas meil kõigil ei peaks siin elus olema natuke suurem eesmärk kui möödatuhiseva kiirrongi ette viskumine.

Autor – Cormac McCarthy („Ei ole maad vanadele meestele”)

Lavastaja – Peeter Raudsepp

Kunstnik – Peeter Rästas

Mängivad – Toomas Suuman ja Tarmo Tagamets

Esietendus 24. mail

Turvavöö kinnitamine – pole vajalik

Kiirusepiirang – 130 kilti tunnis

Klaasike konjakit – lubatud

Riietus – vaba, ikkagi suvelavastus. Pealegi Raudteegetos