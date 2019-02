Virmalised toas

LAIA PROFIILIGA ASI: Eesti Interpreetide Liit tähistab 20 aasta juubelit 10.–14. veebruarini toimuva muusikafestivaliga „Virmalised“. Kaisa Lõhmus ja Mihkel Poll kirjeldavad, keda ja kus kuulata saab.

Mõnevõrra keerulise nimega Eesti Interpreetide Liit koondab ligi 350 Eesti tippmuusikut, kelle seas leidub pianiste, keel-, puhk- ja löökpillimängijaid, lauljaid, dirigente, aga ka näiteks klavessiinimängijaid, organiste ning kitarriste.

Veebruarikuise festivali kontsertidel on publiku ees kirju valik erinevate põlvkondade ja erialade esindajaid. Festivali ühe kunstilise juhi Henry-David Varema sõnul oli festivali esinejate valik keeruline, ent põnev väljakutse. „Eesti on rikas erinevate interpreetide poolest ning paraku kõik ühe festivali kavasse ei mahu. Nii lähtusime valikus sellest, et saaksime oluliste erialade hetke parimaid kuulajatele tutvustada.“

Mitmetahulise festivali kavas kõlab muusika varasest barokist romantismi ja nüüdismuusikani. Olulisel kohal on ka Eesti klassika kuldvarasse kuuluvad teosed ning Eesti heliloojate uudislooming. Festivali kunstilise juhi Mihkel Polli sõnul on iga kontserdi kava ja esinejad inspireeritud kontserdipaigast. „Kui näiteks Mustpeade maja, Niguliste muuseum ja Estonia kontserdisaal on harjumuspärased klassikalised kammermuusika kontsertide saalid, siis sel korral jõuab kammermuusika ka Kultuurikatla tähelepanuväärsetesse ruumidesse,“ sõnab Poll.

Poeetilised kammermeeleolud

Kammerliku ja intiimse keskkonnaga Mustpeade maja valges saalis toimuv festivali avakontsert „Poeetilised kammermeeleolud“ pakub kuulajale nii meile juba tuntud kooslusi kui ka põnevat avastamist uute kammeransamblite näol. Näiteks on kontserdil võimalik kuulata kõrgelt hinnatud duot tenor Mati Turit koos pianist Martti Raidega, klaveriduot Kai Ratassepp-Mati Mikalai ning 25. sünnipäeva tähistavat Tallinna Keelpillikvartetti, aga ka noort ja säravat metsosopranit Tuuri Dedet, kellega koos musitseerivad pianist Kristi Kapten, Austraalia päritolu flötist Jonathan Henderson ja tõusev tšellotäht Valle-Rasmus Roots.

Kaasaja värvid

Teoseid 20. sajandi klassikalise muusika repertuaarist pakuvad Kultuurikatla põnevas miljöös meditatiivne Robert Jürjendal duos löökpillivirtuoosi Madis Metsamardiga; „Klassikatähtede“ saatest tuntuks saanud noored interpreedid Silvia Ilves, Marten Altrov ja Johan Randvere; saksofonist Virgo Veldi koos pianisti Ralf Taaliga; ERSO särav tšellist Theodor Sink ning puhkpillikvintett Estica. Viimase esituses kõlab armastatud eesti helilooja Pärt Uusbergi teos „Aegade tagant kostub“. Põhjala saartelt helisid noppinud Villu Veski ja Tiit Kalluste esitavad koos ühiselt kirjutatud loomingut. Kirsiks tordil aga on pianisti ja helilooja Rein Rannapi teose esiettekanne, mille toob publiku ette autor ise.

Särav barokk

Niguliste muuseumi säravate lühtrite all saab kõrvuti Eesti heliloojate loominguga kuulda põnevaid barokkinstrumente ning eriilmelisi instrumentaalkoosseise.

Kontserdil „Särav barokk ja põhja vaim“ vastanduvad sajandite tagused euroopalikud barokimeeleolud kargele põhjamaa vaimule. Näiteks kannavad spetsiaalselt festivali „Virmalised“ jaoks loodud ansambel, mille liikmeteks ERSO kontsertmeister Arvo Leibur ning Tallinna Kammerorkestri keelpillimängijad, ette ühe 17. sajandi tippteose – Antonio Vivaldi „Talve“ tsüklist „Aastaajad“. Kui aasta muusikut 2018 Risto Joosti oleme harjunud nägema dirigendipuldis, siis „Virmaliste“ raames astub interpreet üles hoopis kontratenorina koos ansambliga põnevatel ajastuinstrumentidel – Villu Vihermäe viola da gamba’l, Kristo Käo teorbil ja Ene Salumäe positiivorelil. Helilooja Galina Grigorjevalt tuleb aga ettekandele kaks psalmi, mis on kirjutatud spetsiaalselt Eesti Akadeemilisele Vaskpillikvintetile. Kontserdil kõlav „Psalm nr 2“ kanti esmakordselt ette 2018. aasta aprillis, kuid teose esimene osa kõlab esmakordselt „Virmaliste“ festivalil kõrgete kirikuvõlvide all.

Torm ja tung

Festivali lõppkontsert „Torm ja tung“ toob Estonia kontserdisaali kokku kauni romantilise muusika ning väljapaistvad Eesti instrumentaalsolistid. Säravate virtuooside juhtimisel kantakse kuulaja läbi inimtunnete ning interpretatsioonikunsti rikkuste ja sügavuste.

Inimvõimete piire kompavad viiuldaja Anna-Liisa Bezrodny ja 2018. aasta parima kammermuusika albumi tiitli võitnud pianist Age Juurikas Maurice Raveli viiuliteosega „Mustlane“. Säravaid romantilisi tšellopalu esitab hiljutine kuulsa rahvusvahelise Enescu-nimelise konkursi võitja tšellist Marcel Johannes Kits koos pianist Sten Heinojaga. Arvo Pärdi meditatiivne looming kõlab kõrvuti Claude Debussy pastelsete helidega klarnetivirtuoosi Toomas Vavilovi ja pianist Peep Lassmanni esituses. Festivali kunstilised juhid tšellist Henry-David Varema ja pianist Mihkel Poll astuvad koos viiuldaja Mari Polliga üles klaveritrios. Kontserdi ja festivali lõpetab Eesti Interpreetide Liidu juhatuse esimees pianist Ivari Ilja armastatud Frédéric Chopini teostega.

Festivali nimi „Virmalised“ on läbiv kujund Eesti heliloomingus, aga ka interpretatsioonis, sümboliseerides Eesti Interpreetide Liidu värvikirevat ning eriilmelist liikmeskonda. Festivali idee on tutvustada Eesti laiahaardelist interpretatsioonikunsti ning tuua kuulajateni meistriteosed Eesti ja maailma muusika varamust.

Foto: Mihkel Poll 2019_Kaupo Kikkas