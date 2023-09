TANTS LASTEKATLA ÜMBER: Jürgen Ligi ütleb, et riik ei saa oma inimeste heaks kulutada muud raha kui oma inimeste makstud maksud, mis tähendab alati ressursside piiratust.

Jüri Ratase leeril on õigus nimetada maailmavaateliseks toetamiseks seda, kui kriminaaluurimise all olev pankur toetab eranditult just kriminaalasjadega kimpus erakondi. Igati ilmavaateline on ka, kui toetaja nimetab seejuures taas ära ka konkreetse seaduse, mille eest ta neile parteidele maksab.

Kas ainus oluline asi on iive?

Samuti on ülimalt maailmavaateline, kui riigile pannakse selle tegevusega ühiselt kohustused, milleks riigil mingit rahalist katet ei ole, mis ületavad annetuse suuruse paarsada korda, mis on pidevad ja mida hakkavad automaatselt kasvatama protsendid.

Aga aateinimesed ei räägi rahast, ega ju, nemad võtavad seda – pangast, riigieelarvest, seina seest, teistelt ja kulutavad. Raha ongi vaid materiaalne ehk tühine küsimus Pruunsilla selgituse kõrval, et ainus oluline asi siin maailmas on iive ja seda saab raha eest.

Sest selline on loomakasvatuse loogika: seemendame, nuumame, loeme eluskilod kokku ja realiseerime. Inimühiskond tegeleb ka järelkasvuga ning paraku ka loomakasvatusega, et söödud saada. Ent viimast häbeneb ta aina enam ja ennastki korraldab ümber. Kui laudad ja lindlad muutuvad visalt ja oma põhiolemuses selliseks jäävadki, siis inimkogukonnad mõtestavad ennast hoopis teisiti ja hoopis selles peab seisnema ka erakondade maailmavaateline alus.

Riik ja selle mõte

Riigi mõte ei ole inimesi paljundada, kuigi eestluse elujõud ja järelkasv Eesti riigi mõte on.

Materiaalses mõttes, aga tegelikult ka vaimses, on riigi eesmärk oma inimeste heaolu.

Riik ei saa oma inimeste heaks kulutada muud raha kui oma inimeste makstud maksud, mis tähendab alati ressursside piiratust.

Ressursside piiratus tähendab muu hulgas, et riigi mõte pole raha lihtsalt jaotada, vaid teha ühiselt kogutud rahast ühiseid ja rahast vajalikumaid asju.

Riigi raha vastavalt ei saa peres asendada lapsevanemate ehk maksumaksjate oma, kuigi alati on ka peresid, kes ilma riigi ülalpidamiseta hakkama ei saa ja keda ühiselt ülal pidada tuleb.

Raha eest ei saa riik sünnitusi ega massi osta.

Iivet ei saa rajada peredele, kes rajavad enda elu teadlikult riiklikule ülalpidamisele, sest ressursid on piiratud, ja kuna selliste perede majandusmudelile ei saa rajaneda riik ise.

Kuigi rahapuuduse tõttu jääb lapsi tegemata tõesti, jääb neid sel motiivil tegemata peamiselt sedapidi, et ise raha teenimine tunduks pere kõrvalt keeruline.

Kuna lausalise rahajaotamise välistavad ressursipiirangud, peab riik oma põhipingutuse pere- ja iibepoliitikas tegema lastehoiu, hariduse, huvihariduse, tugiteenuste, meditsiini valla – et potentsiaalsed lapsevanemad tunneksid, et neil ei teki töö- ja pereelu ühitamisel ületamatuid keerukusi. Ja ressursipiirangud on ka siin.

Levitada vastupidist mõtteviisi – riiklikult ülal peetavatest peredest ja tellitud sünnitustest – on kriminaalne.