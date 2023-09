Viru Folk on jõudnud nooruki-ikka

16-AASTANE, JUBA PÄRIS SUUR: Põhja-Eesti üks säravamaid kultuurisündmusi, koguperefestival Viru Folk on noorukieas. Mis on ühe festivali jaoks täiesti arvestatav iga, juba on, mida meenutada… Viru Folgi peakorraldaja Peep Veedla meenutabki. Aga mitte ainult. Loeme ka sellest, mida toob kaasa 2023. aasta festar.

Alustasime festivali korraldamisega 2007. aasta detsembris, mil sai alguse ka ülemaailmne suur majandussurutis. Esimene festival esimesel masu-aastal kukkus aga vaatamata finantsilisele põrumisele nii hästi välja, et ei saanud jätta järgmist tegemata. Külastajad ja esinejad said ülipositiivsete emotsioonidega laetud ning ootasid jätku.

Tagasivaade nr 1

Meenub noorukese Jalmar Vabarna vaimustus oma lemmikesineja, Rootsi bändi Hoven Droven kontserdist. Ja publiku vaimustus Jalmari enda bändi Zetod kontserdist. Enamusele oli see esmakohtumine Zetodega. Bonzo kontsert pisikeses Käsmu kirikus osutus nii populaarseks, et suurem osa huvilisi jäi ukse ja akende taha, mistõttu sai Bonzo lisatud ka pisut hiljem merelaval toimunud Tõnis Mägi ja Riho Sibula kontserdi külalisesinejaks. Jääboileri kontsert algas aga Inboili teadaandega Gruusia sõja algusest.

Nüüd on Ukraina sõda käimas…

Ukraina legendaarse bändi Haydamaki kontsert 2010. aastal on kindlasti paljudel meeles, vaatamata sellele, et ei jõudnud kõlada kahte laulugi. Orkaan, mis selle kontserdi juba algfaasis katkestas, rebis lavalt katuse, lennutas kauplejate telke ning viis Käsmust voolu ja telefonilevi, ongi kõigi nende aastate ekstreemseim sündmus festivalil. Sellele eelnes tohutu kuumus ning festivali külastanud higist nõretaval presidendil Toomas Hendrik Ilvesel jäigi lillekimp juubilarile Veljo Tormisele isiklikult üle andmata, kuna eakal maestrol polnud mõistlik niigi nõrga tervisega põletava päikese kätte oma juubelikontserdile praadima tulla.

Tagasivaade nr 2

On ka romantilisi hetki, millest pisut heietada. Aastal 2014, Saami aastal, kohtusid Viru Folgil pärast pikki aastaid noorpõlvesuhtes olnud, nüüd aga keskikka jõudnud termini heavyjoik looja, ansambli Intrigue solist Kai Somby ja Angelite solist Ursula Länsman. Taaskohtumine oli südamlik ning sisustas muusikutel terve öö.

Intrigue kontserdi järel käisid aga mitmed külastajad tänamas parima kontserdi eest, mida nad eales kuulnud. Samasugust tagasisidet anti ka paari aasta taguse Ukraina trio Go_A kontserdi kohta. Kusjuures ise kuulaks ikka ja jälle Iiri aastal toimunud Untsakate ja VLÜ The Poguesi tribuutkontserti.

Selliseid imelisi elamusi on mõistagi nende aastate jooksul tohutul hulgal kogunenud ning iga järgneva aastaga koguneb aina juurde. Kes seni pole taibanud Käsmu festivali külastada, neile võib soovitada, et kunagi pole hilja alustada. Kaunis ja romantiline kapteniküla võlub halastamatult igaühe, sõltumata soost ja vanusest.

Edasivaade nr 1

Siinkohal ongi paras moment veidi valgustada, mis tänavusel festivalil põnevat pakkuda on. Esimese positiivse laengu võib saada kätte juba autoparklast festivalialale minnes, kui kasutada iiri tinkerite teenust. Siinkohal paluks mitte segi ajada iiri drinkeritega, neid meil pole. Enne kontsertide külastamist on võimalus läbi käia näiteks saunast, sest Kadrina Saunaklubi korraldusel on Käsmu meremuuseumi tagusele platsile loodud suur saunatänav. Valida on erisuguste saunatamisvariantide vahel ja meri ootab leilist tulnuid. Samas kõrval on aga avatud hõrgutavaid maitseid pakkuv iiri pubi, kus ühtlasi oodata suuremaid rahvusvahelisi jämmiõhtuid.

Festivali pealaval annavad reedel alustuseks Untsakad seekord legendaarse iiri bändi The Dubliners tribuutkontserdi, millele järgneb juba šoti “wellermani” Nathan Evansi kauaoodatud etteaste. Vaevalt on kedagi, kes ei oskaks kaasa hõisata “Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum…”.

Aga enne veel juhtub väiksematelgi lavadel paljugi tähelepanuväärset. Kasvõi rahvamajas linastuv “Wild Shetland”, milles nähtav on vapustavalt imeline. Pärast selle filmi nägemist paneb tõenäoliselt igaüks Šotimaa Shetlandi saared oma reisikalendri plaanidesse.

Vinteri laval kontserdi andev duo Elizabeth Davidson-Blythe & David Quayle on aga kuueteist aasta jooksul esimesed põneva Mani saare muusikud festivalil. Ka omanäoline Duo Ruut, kes vahetult enne “wellermani” Vinteri laval kontserdi annab, on Viru Folgil esimest korda. Paljude reedeõhtuste kontsertide seas väärib kindlasti veel tähelepanu austraallanna Prita Grealy öine kontsert kiigeplatsil. Seda hingestatud rütmiliste laulude esitajat on võrreldud Beth Harti, Pinki, Adele’i ja Tracy Chapmaniga. Kasperviki restorani saalis käib aga tants ansambli Tuulebant saatel varaste hommikutundideni.

Edasivaade nr 2

Laupäev on mõistagi kõige pikem festivalipäev, mil juba keskpäeval annab tõsiselt särtsaka laengu Vinteri laval Puerto Rico päritolu hipilik Fantuzzi, kel pagasis tohutu hulk kontserte üle maailma, sealhulgas juba 1969. aasta legendaarne Woodstocki rokkmuusikafestival.

Ega samas järgmisena üles astuv šotlane Dave Arcari samuti algaja pole, sellest annab aimu kasvõi tema zztopilik hall habe. Kui ta aastate eest Viru Folgi pealaval kontserdi andis, oli ta veel suhteliselt “sile poiss”. Eaka šotlase järel saame Vinteri laval nautida noorte iirlaste lustakat muusikat ning Vinteri lava laupäevase programmi lõpetab oma bändiga imeline Maili Metssalu, kelle loodud “Mina ja meri” tänavusel laulupeol kordamisele läks ning oli siinkirjutaja hinnangul selle laulupeo kauneim laul.

Laupäevane pealava programm pakub noorte šotlaste Eabhali ja noorte eestlaste Mandoterrori järel esimest veerandsadat tähistava Dagö ainsa tänavuse vabaõhukontserdi koos segakooriga Tuljak ja orkestriga Saku Mandoliinid. Lava saab korralikult täidetud ja juubel vääriliselt peetud.

Pärast selle kontserdi lõppu on aga publik tõsise dilemma ees, kas suunduda kuulama Vinteri lavale Maili Metssalu kauneid laule või hoopis läbi pimeda metsa kiigeplatsile, kus saab kuulda Kristiina Ehini ja Silver Sepa luulelis-muusikalist öökontserti.

Tants restorani Kaspervik saalis kestab varaste hommikutundideni Haapsalu ansambli VaReS saatel. Mõistagi ei piirdu laupäevane programm senikirjeldatuga, ka rahvamaja on tihedalt programmi täis, sealhulgas suurepärane jazzilik Rubundi võrratu solisti Liisa Tetsmanniga. Ja kindlasti ei tohiks maha magada ka Cù & Co öökontserti, kus lisaks Cù põhikoosseisule teevad kaasa Iirimaalt Sligost pärit luuletaja, filmitegija ja multimeediakunstnik Benjamin Burns ning Briti Guernsey saare muusik Gavin Marley.

Kokkuvõttev vaade

Viru Folgi pühapäevasest programmist leiame terve rivi esinejaid, kes muusikat armastavale publikule tutvustamist ei vaja: Naised Köögis, Jäääär, Mari Kalkun, Villu Talsi, Juhan Uppin…

Just Uppin on see mees, kes paneb punkti läbi kolme päeva kiigeplatsil toimuvatele lõõtsakuningate kontsertidele.

Ning festivali lõpukontserdiks kogunevad kõik neli tituleeritud Eesti Lõõtsakuningat – Rasmus Kadaja, Richard Ott Leitham, Toomas Ojasaar ja Juhan Uppin pealavale ühiseks kontserdiks. See saab olema ajaloos esmakordne “nelja kuninga” kontsert Eestis. Vääriline lõpp Briti saarte aastale. Veel enne seda tasub aga käia rahvamajas kuulamas Austraalia parimaks folklauljaks nimetatud Kaurna Cronini kontserti. Eesti parimatele vahelduseks.

Ja kui pärast kolme festivalipäeva tajute, et olete veetnud need päevad maailma parimal festivalil, pole te esimesed, kes nii tunnevad. Seda arvamust on varem välja öelnud mitmed Soomest pärit festivalikülastajad, kes väidetavalt külastanud mitmeid kümneid festivale kõikjal maailmas. Selliseid arvamusi kuuldes korraldaja kõrvad liiguvad. Ja mitte vähe.