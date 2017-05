Jazzi ainult klaverile

NÄPPE PIDI KLAHVIDEL: Klahvifanatt Siim Männik tutvustab klahvkageeniusi, kes Eestisse laekuvad – tere tulemast, duo Grandbrothers. Kes vanavendi on kuulanud, ei suuda uskuda, mis häält ühest klaverist tulla võib. Aga lisaks tuleb pajatusi ka Randalust ning Tigran Hamasyanist.

Teatavasti on jazzis üheks levinumaks bändikoosluseks klaveritrio – klaver, trummid, bass. Kui KesKus’i eelmises numbris oli juttu kevadise Jazzkaare ajal Eestit väisavast legendtrummar Steve Gaddist, siis seekord on peategelasteks pianistid. Kel aga sügavam huvi just bassi vastu, tasub 24. aprillil külastada showcase-kontserti „4 kontrabassi“, et nautida maailmaski haruharva esinevat kooslust – bassikvartetti.

Anne Erm ütleb, et eestlased on armunud minimalistlikku klaverimuusikasse. Võimalik, et see on osalt ta enda süü. On ta ju toonud Jazzkaarele rea suurepäraseid pianiste. 2012. aastal köitis publikut Hauschka (saksa), 2013 tuli Nils Frahm (saksa), 2016. aastal müstiline maskiga Lambert (saksa) ja sel kevadel on tulemas saksa-šveitsi duo Grandbrothers.

Tehniline ja tantsuline Grandbrothers

Erol Sarp ja Lukas Vogel tutvusid ülikoolis ja ühendasid oma talendid – üks oli õppinud jazzklaverit, teine aga ehitas süntesaatoreid. Tulemus oli muusika, mida kuuldes on raske uskuda, et need helid on loodud vaid klaveri abil. Nende kontserte on võrreldud avaliku südameoperatsiooniga klaverile, muusikute spontaanne lähenemine teeb iga ülesastumise kordumatuks.

Grandbrothersi „avastajaks“ oli legendaarne raadio-DJ, korduvalt Eestiski käinud Gilles Peterson, kes kuulis nende esimest pala „Ezra Was Right“ ja asus seda raadios mängima. Nii jõudis lugu 2013. aastal paljude raadiokuulajate lemmikute hulka. Nende esikalbum „Dilation“ on sisse mängitud tiibklaveril, mida tehnikahuvilised „vanavennad“ kaasajastanud on. Nimelt ehitas Lukas süsteemi, mis võimaldas klaverit kontrollida arvutiklahvidelt. Nii õpiti kasutama uusi helisid, mida tavalise mänguga pole võimalik saavutada. „Tahtsime teha moodsa kõlaga muusikat, kasutades selleks klassikalisi, pika ajalooga instrumente,“ põhjendas Lukas, miks nad just selle tee valisid.

„Klassikaline, aga ettepoole vaatav, väljendusrikas ja emotsionaalne, alati ühe jalaga tantsupõrandal“ – sellisena defineerib duo end ise. Kui vaid läägeid ja tolmuseid korporatiivseid põhiväärtusi sõnastavad suurettevõtted suudaksid sellisest enesemääratlusest eeskuju võtta!

Meie rahvusvaheline Kristjan Randalu

Kristjan Randalu on Eesti silmapaistvamaid pianiste ja kindlasti rahvusvaheliselt tuntumaid Eesti muusikuid. Kui jaanuaris andis ta üle nelja aasta Tallinnas soolokontserdi, siis aprillis on ta tagasi oma rahvusvahelise kvintetiga Limes Occidentalis. Grupi liikmeid seob sarnane elukäik – sündimine ühte kultuuriruumi, siirdumine välismaale ja globaalne suhtlus muusika keeles. Kõik muusikud on tugevad isiksused ja ansamblite liidrid, kuid Randalu loob nende vahele sümbioosi ning toob nad kokku ühele lavale.

Limes Occidentalise liikmeist rahvusvaheliselt nimekaim on Vietnami päritolu prantsuse kitarrist Nguyên Lê, kitarritehnika uuendaja alates varastest 80-ndatest. Ta on teinud koostööd ja tuuritanud koos Quincy Jonesi, Randy Breckeri ja Richard Bonaga. Kitarristi ligi kolmkümmend erinevate koosseisudega salvestatud albumit on kriitikute poolt korduvalt valitud parimate jazz- ja maailmamuusika plaatide hulka. Ansamblisse kuuluvad veel süüria klarnetivirtuoos Kinan Azmeh, New Yorgis nime teinud kreeka bassist Petros Klampanis ning poola löökriistamängija Bodek Janke, kelle muusikaline koostöö Kristjan Randaluga on kestnud juba 25 aastat.

Randalul valmib kvintetile uus kava, mille temaatika keskendub aktuaalsetele sündmustele seoses põgenike liikumisega Euroopasse. Siin panevad kõrvu teritama värsked kõlavärvid ja rütmid, kuid Randalu muusika põhitõed on jäänud samaks: talle on olulised iga üksiku noodi värv, tähendus ja kooskõlade mõju. Nagu ta ise ütleb: „Tähtis on olla keskendunud, kuid samas vaba ja lasta muusikal sundimatult areneda.“

Tigran Hamasjani etnorokkjazz

Tigran on nimi, mis enamiku eestlaste kõrvu jõuab harva, kui aga jõuab, siis seoses mingi võimsa isikuga. Mõttemängurile on selleks kunagine malemaailmameister Tigran Petrosjan, nalja-armastajale üks Eesti stand-up-skeene paremaid tegijaid, Paidest pärit automehaaniku poeg Tigran Gevorkjan. Muusikasõbrale aga tulihingeline Armeenia taustaga pianist, juveliiri ja rõivadisaineri poeg Tigran Hamasjan. Viieaastaselt trash metal’i kitarristiks saada tahtnud poiss alustas 9-aastaselt siiski jazziõpinguid. 2012. aasta Jõulujazzil tutvustati teda kui Noort Jazzihaid. Selleks ajaks oli ta võitnud prestiižse Thelonious Monki jazzklaveri võistluse ja saanud peaauhinna Montreux’ jazzifestivali jazzklaveri võistlusel. Kiidusõnu jagus sellistelt jazzimaailma gigantidelt nagu Brad Mehldau, Keith Jarrett, Chick Corea ja Herbie Hancock.

Hamasyani jõuline muusika on üllatusterohke – ebatavaline kooslus etnomuusika elementidest, minimalistlikust elektroonikast, jazzist ja rokist, tormiliselt vahelduvate taktimõõtude, dünaamika ja akustilistest elektroonilistesse sulanduvate toonidega.

Varajases nooruses sai talle südamelähedaseks armeenia rahvamuusika, mis on tema suurimaks innustajaks seniajani. Ise ta defineerib end jazzrokk-pianistina, tema kogemustepagasisse mahub aga ka Los Angeleses ülikooli ajal funkbändis mängimine. Hamasyani tiheda tuuritamisega tekkinud rahvusvaheline fännibaas hõlmab laia spektrit kuulajaid jazzi süvahuvilistest kuni hardcore-metal-muusika austajateni. Jazziajakiri All About Jazz on leidnud, et Tigrani muusika on segu jazzist, Euroopa klassikalisest muusikast ning progeroki ja DJ-miksimise mõjutustest. Kõigi nende kirjelduste peale on loomulikult selge, et ainus viis seda huvitavat ja ilusat muusikat mõista on seda kuulata.

Tigran Hamasyan on tuuritanud koos Dhafer Youssefiga, esinenud koos maroko laulja Hindi Zahraga, rootsi bassisti Lars Danielssoniga ja vietnami kitarristi Nguyen Le’ga, kellest viimane teeb kaasa ka Kristjan Randalu eriprojektis Limes Occidentalis. Märtsi lõpul ilmub Tigrani teine sooloalbum „An Ancient Observer“, mis uurib tänase maailma ja ajaloo hoomamatut mõju nüüdisaegse elu tahkudele läbi isikliku tunnetusprisma.

Kristjan Randalu Limes Occidentalis

26. aprillil kell 18 Vabal Laval

Grandbrothers

28. aprillil kell 18 Vabal Laval

Tigran Hamasyan

29. aprillil kell 19 Vabal Laval