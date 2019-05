J. Kaarel on jubileum

JATSU VÄRVID: Jazzkaare juubelifestival pakub külluslikke klubikõlasid, ütleb Erkki Tero. Peale selle võib kõigutamatult nentida, et Jazzkaar on oma 30 aastaga pakkunud kuulajaile järjest laiemat jatsuspektrit.

Sel aastal 30. sünnipäeva tähistav festival Jazzkaar on läbi kümnendite silma paistnud aina julgema ja vaheldusrikkama artistivalikuga, mis on laiendanud jazzispektrit ja andnud tõsikuulajaile võimaluse end tuulutada trendiharjal tuksuvate klubitoonide rütmis. Erandiks ei ole ka käesoleva aasta programm, lubades lavalauad ja tantsupõranda rütmiküllusest särisema panna.

*

Hollandi löökrühm Jungle By Night on üheksaliikmeline suurkoosseis, kelle jõusambaks on tugevale rütmikale rajatud, puhkpillidest tulvil gruuv. Nende euroopalik eksootika on laenanud mõjutusi funk’ist, afrost, aasia- ja orientaalhõngulisest lounge-popist, retrolikust filmimuusikast ja 90ndate elektroonikalainest. Jazzilik esteetika jookseb niidina läbi koosseisu instrumentaalpalade, jättes põhirõhu selgejoonelistele ja meeldejäävatele meloodiajoontele. Juba 10 aastat tegutsenud ja ühise hingamise saavutanud sõpruskond avaldas möödunud aastal oma viienda albumi „Livingstone“.

*

Oddisee lavanime kandev Amir Mohamed el Khalifa on ameerika räppar ja produtsent, kelle intelligentne ja süvitsi minev lähenemine hiphopile on tõstnud ta valdkonna tippartistide hulka. Enda eeskujudeks peab ta hiphop-klassikute De La Souli, Tribe Called Questi ja Eric B. & Rakimi mõttemaailma ja vägivallavaba lähenemist, jõudes oma muusikalise visiooniga stiilipiiblite Pitchfork ja Stereogum huviorbiiti.

Oddisee MC-rolli toetab jazzivaibiga laiv-koosseis Good Compny, kellega koos salvestati 2012. aastal esimene kontsertalbum „Beneath The Surface“. Idaranniku-hiphopile omased komplekssed ja struktureeritud sõna- ja rütmimängud pole just sagedased külalised meie lavadel ja kindlasti sisaldub koosseisu soul-funk-taustaseadetes ka korralik kogus jazzivärve.

*

Trummari Mark Guiliana ja tema koosseisu Beat Music ülesastumine lubab kõigist piirideületajaist kraadid veel kangemaks keerata. Rütmipoeediks nimetatud Guiliana valdab virtuoosselt abstraktsioonikunsti ja ületab elektrilise ja akustilise helimaailma rajad.

Tema muusikalise valemi teguriteks võib pidada trummilegendide Elvin Jonesi ja Art Blakey mängustiili, J Dilla kreatiivse biidikunsti atmosfääre ja Squarepusheri pööraseid elektroonikakollaaže. Guiliana rütmikätt võib kuulda David Bowie juba kultuslikuks kujunenud luigelaulus „Blackstar“ ja laia haaret näitab ka koostöö Brad Mehldau, John Scofieldi, Meshell Ndegeocello ja Avishai Coheniga. Jazztraditsioonide ja moodsate kõlade radikaalsemaid ühendajaid ei maksagi kaugemalt otsida.

*

Ameerika juurte-roki uueks näoks pürgiv duo paris_monster on julgelt kätte võtnud muusikamaailma uuenduslikuma arsenali ja liitnud selle rokiajaloo traditsiooniliste meloodiajoontega.

Nende hübriidses kõlas sulanduvad ühtseks helimassiks sündipopp ja garaažirokk, rütmikeskne gruuv ja võimsad helivallid, mida kannavad tugevad laulumeloodiad. Brooklyni koosluse iga lugu on tugev kontsentraat ja seni singlikeskne paris_monster on 2019. aastal jõudmas oma debüütalbumini. Laulukeskne plaat „Lamplight“ puudutab ka soul-funk-toone, millest koos elektroonikaga on vormunud lausa staadionlikud kõlad. Nende kontserdid on tekitanud hämmastust – millist helivalli suudavad tekitada vaid kaks meest trummide, bassi, klahvpillide ja vokaaliga. Duo paris_monster inspireeriv lähenemine bluus-folk-traditsioonile on ühtaegu hüpnootiline ja kaasakiskuv.

*

Ühemehebänd Jarle Bernhoft on Jazzkaarel juba ka varem üles astunud. Tema norra hääles kõlavad soojad ja hingestatud soul-toonid ja ta eelistab moodsate kõlade asemel toetuda retrolikele popvõtetele – ega teda pole ilmaasjata nimetatud põhjamaiseks Marvin Gaye’ks.

Instrumentide arsenalis kasutab ta klahvpille, kitarri, efektipedaale ja häält ning neid kihiti otse salvestades ja luupides loob suure bändi helipildi. Oma värskeimal, neljandal albumil „Humanoid“ on artist pöördunud idee juurde luua laiekraan-retropopi koosseisuga, mille nimeks on Bernhoft & The Fashion Bruises. Koos toetavate muusikutega on ta muusikasse lisandunud sügavust ja mõõdet ning tema loodud säravate r’n’b kõlade tukse on elavam kui kunagi varem. Seda albumit salvestades loobus muusik moodsast tehnoloogiast ja arvutikesksetest meetoditest – muusika südames on laiv-tunnetus ja omavahelise keemia tekitamine.

*

Mitmekülgse Eesti lauljanna Sofia Rubina muusikalisest ampluaast võib leida klubilikku soul’i ja funk’i, tema pärusmaa on jazziklassika ja scat-laul, aga ta on ka kirglik klubimuusika ja house’i austaja.

Mõte teha soul’i-plaat oma muusikaga küpses kaua, lugude loomiseks andsid inspiratsiooni Jazzkaarel esinenud artistid Roy Ayeres ja José James, aga ka Robert Glasper. Uue albumi „Where It Begins“ põnevate seadete autor on lauljatari trompetistist kaasa Jason Hunter. Albumi esitluskontsert Jazzkaarel tõotab tulla elektrit täis, sütitav ja tantsuline.

*

Jazzkaarele jõuab ka populaarne pidudesari Disco Tallinn Goes Jazz ja festivali klubi Punane Maja muutub Jazzkaare teisel reedel pööraseks jazz-funky-paradiisiks. Rasmus Faberi värske house-muusika segu soul’i, jazzi ja ladina rütmidest on kindel publiku käimatõmbaja, teda toetab vokaaliga energiline soul-mees Lionman. DJ-settidega jätkavad kodumaised vanad DJ-kalad Widenski & Heidy Purga.

*

Eesti roki päästjaks nimetatud ansamblit Kuradi Saar, kelle viimane kontsert oli eelmisel aastal, tuleb fännide rõõmuks kokku just Jazzkaareks! Kuradi Saar on Elephants From Neptune’i liikmete eriprojekt, mille originaallooming põimib endas alternatiivrokki, psühhedeeliat ning näpuotsaga jazzigi.

Bändi asutajaliikmeid Robert Linnat, Markko Reinbergi, Rain Joonat ja Jon Mikiveri inspireerisid meremeeste lahedad seiklused ja mahlakas kõnepruuk. Ansambli omanimeline album on pälvinud rohkelt kiitust koos nominatsiooniga tänavustel Eesti Muusika Auhindadel, Jazzkaarel liitub bändiga ka tippkitarrist Konstantin Tsõbulevski.

Festival Jazzkaar tähistab sel aastal 30. sünnipäeva

Jazzkaar toimub 19.–28. aprillini Telliskivi Loomelinnakus.

19.04 Punane Maja Sofia Rubina „Where It Begins“

20.04 Vaba Lava Jungle by Night (Holland)

25.04 Vaba Lava Oddisee & Good Company (USA)

25.04 Punane Maja paris_monster (USA)

26.04 Vaba Lava Mark Guiliana’s Beat Music (USA)

26.04 Punane Maja Disco Tallinn Goes Jazz feat. Rasmus Faber (Rootsi), Lionman (Holland), DJ Widenski & DJ Heidy Purga

27.04 Vaba Lava Telliskivi Loomelinnaku sünnipäev: Bernhoft & Fashion Bruises (Norra)

27.04 Punane Maja Kuradi Saar