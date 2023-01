Viktoria Tolstoy, kerge ja suitsuse tämbriga lauljatar

ROOTSI JAZZLAULU KUNINGANNA: Festivalil Jõulujazz 2022 esineb Janno Trump Clarity Ensemble koos Rootsi jazzlauljatari Viktoria Tolstoyga, kelle karjääri kaunistavad koostööd Euroopa jazzilegendidega ja üheksa albumit koostöös plaadifirmaga ACT ning kelle eraelu vürtsitab fakt, et Viktoria emapoolne vanavanavanaisa on Lev Tolstoi. Anne Erm tutvustab staari lähemalt.

Skandinaavia särava jazzitähe Viktoria Tolstoyga teevad koostööd paljud Rootsi jazzitipud. Populaarne Rootsi jazzmuusik, koostööpartner ja sõber Nils Landgren iseloomustab lauljatari nõnda: “Viktoria Tolstoy on sündinud jazzlaulja, tal on avatud süda ja parimad kõrvad selle muusika jaoks, rääkimata tema häälepaeltest. Ta kehastab elurõõmu ja mängulisust, mis on artistile alati väga vajalikud. Viktorial on mõnus huumorimeel, tema tõlgitsuses on sügavust ja empaatiat, mis ei jäta kuulajat ükskõikseks. Õhtu Viktoriaga ei ole kunagi igav ega tuim, vaid täis rõõmu ja naeru, mida ta jagab oma bändikaaslaste ja publikuga.”

Landgreni ja Tolstoy koosmängud

Nils Landgren on Viktoriaga koos töötanud sellest ajast alates, kui ta teda 1990-ndate keskel koos Esbjörn Svenssoniga Landgreni korraldataval festivalil Jazz Baltica publikule esitles.

“Meie koostööd iseloomustavad armastus, austus ja mõistmine ning palju nalja. Viktoria on tõeline artist ja oma mitmekülgsusega sobib ta suurepäraselt esindama mainekat plaadifirmat ACT,” märgib populaarne laulja, tromboonimängija ja helilooja Nils Landgren.

Landgren on produtseerinud mitmeid lauljatari albumeid, ning kutsunud teda esinema oma ansambliga Funky Unit ja ka svingikoosseisudega. Viktoria kinnitab aga omakorda, et Nils on olnud terve ta karjääri jooksul talle mentor ja väga oluline inimene. Nad on andnud sadu kontserte paljudel maailma lavadel.

Kriitikute kiidusõnad

Viktoria Tolstoyd on nimetatud ka Rootsi jazzlaulu kuningannaks, sest ta on laulnud end kuulajate südameisse. Lauljatari viimased üheksa albumit on salvestatud plaadifirma ACT tellimusel, tihti on ansamblisse kaasatud ka puhkpillid, kus sära lisab oma punase trombooniga Landgren. Loomulikult osaleb Viktoria ka mitmetel Landgreni albumitel.

Populaarse “Funky Abba” kavaga anti arvukalt kontserte nii Euroopas kui ka Aasias. Kuigi Viktoria Tolstoy ise laule ei kirjuta, on ta kontserdikavade ja heliplaatide lauluvalik alati stiilne – olgu siis tegu albumitega “My Swedish heart” või “My Russian heart”, “Meat Me At The Movies”, “Letters To Herbie” jne.

Kriitikud jagavad lahkelt kiidusõnu: “kristallselge hääl”, “kerge ja pisut suitsune tämber”, “meister ütlema vähesega paljut”, “kujundab iga laulu omaks ja kordumatuks” jne. Kes on Viktoria Tolstoy kontserdil käinud, teda kuulnud ja näinud, võivad seda ise kinnitada.

Kirjandusklassikust esivanem

Jazz tuli Rootsi tüdruku ellu nagu iseenesest, sest ta isa oli jazzmuusik-õppejõud ja tütre esimene õpetaja. Kui Viktoria hakkas jazziklubides esinema koos isaga, kes mängis vibrafoni, avastas ühel päeval ta talendi firma Sittel produtsent ja pakkus võimalust albumi salvestamiseks.

Sellel esimesel albumil “Smile, Love and Spice” (1994) on mitmed lood ka ta muusikust isa Erik Kjellbergi kirjutatud. Just debüütplaadi salvestamise ajal lahutasid vanemad ja Viktoria ema võttis tagasi oma neiupõlvenime Tolstoy. Viktoria soovis seda esialgu artistinimeks, kuid see jäi päriseks.

Fakti, et Lev Tolstoi on ta vanavanavanaisa, ei tähtsusta lauljatar üle, romaane “Sõda ja rahu” ning “Anna Karenina” on ta lugenud, kuid rootsi keeles. Küllap on midagi vene temperamendist ka Viktoria geenides, kuid laulja isiksust on rohkem mõjutanud rootslaste hingelaad ja muusika, mis on teda lapsepõlvest peale ümbritsenud.

Koostöö Eestis

Debüütalbumiga äratas 20-aastane neiu suurt tähelepanu, järgnesid neli albumit mainekatelt plaadifirmadelt EMI ja Blue Note. Koostöö rahvusvaheliste firmadega tähendas ka kontserdireise paljudes maades. Lisaks Rootsi tippmuusikutele nagu Esbjörn Svensson, Landgren jt on ta esinenud ka koos McCoy Tyneri, Ray Browni, Toots Thielemansi ja teistega.

aastal andis Viktoria Tolstoy mitu edukat kontserti Estonian Dream Big Bandiga. Oma karjääri esimesel kümnendil tegi ta tihedat koostööd varalahkunud Rootsi legendpianisti Esjbörn Svenssoniga, koos kirjutati ka muusika Blue Note’i albumi jaoks “White Russian”. Viktoria pakkus välja meloodiafraase, Svensson kujundas vormi ja kõlapildi, tekstid telliti eri autoritelt.

Viktoria ütleb: “Igal oma kontserdil esitan vähemalt ühe Esbjörn Svenssoni laulu, sest see koostöö oli mulle äärmiselt oluline ja ei lähe iial meelest, ühtlasi on see minu kummardus erilisele talendile, Rootsi ja Euroopa jazziuuendajale, teerajajale omas valdkonnas.”

Viimase kümnendi jooksul on Viktoria Tolstoylt ilmunud neli oma albumit, kontserte annab ta mitmesuguste koosseisudega duost bigbändini, tehes koostööd nii Rootsi kui ka Saksamaa bigbändidega. Et lauljatar on plaadifirma ACT edukamaid artiste, siis esineb ta tihti Saksamaal ja mainib, et seal tunneb ta end sama koduselt kui Rootsis ning seal on teda alati ootamas palju fänne.

Hilissügisel Tallinnas

Viimase kümnendi jooksul pole lauljatar kannapööret teinud. “Töötan ikka oma ansambliga, väike, kuid oluline muutus on see, et pianist Jakob Karlzoni asemel on ansamblis kitarrist Krister Jonsson, kes on toonud meie muusikasse uusi värve ja uut hingamist. Jakobiga, kes on mulle palju lugusid kirjutanud, esinen nüüd vaid duokontsertidel ja temaga on salvestatud ka duoalbum “A Moment Of Now”.

Jõuluaeg on peagi käes ja artiste ootavad ees jõuluturneed. Üle pika aja on Viktoria taas väga oodatud Eestisse.

Koos bassisti ja helilooja Janno Trumpiga panid nad kokku kontserdikava, kus kõlavad Esbjörn Svenssoni ja Jakob Karlzoni laulud, ei puudu jazziklassika ja ka näpuotsaga Abbat.

Huviga ootame lauljatari tõlgitsusi Janno Trumpi lauludest, nende seas on ka “City Romance”, mida võib kuulda Janno Trump Clarity Ensemble’i värskel albumil “Up to North”.

Janno tunnustab, et Viktoria Tolstoy on olnud ta lemmikumaid lauljaid juba üle kümne aasta. “Ei ole just palju selliseid lauljaid, kelle hääle sa esimesest noodist alates ära tunned. Viktoria tämber on eriliselt soe, sügav ja sametine ning see paneb ka tema laulude sõnumid mõjuvalt tööle. Ta lihtsalt kõnetab. Pärast seda esimest koostööd uue albumi jaoks lootsin, et varsti saabub hetk, kus saame temaga koos ka lava jagada,” tõdeb Janno.

Ja festivalil Jõulujazz ongi käes see eriline päev. Juba 26. novembril Vabal Laval rõõmustavad karismaatiline lauljatar Viktoria Tolstoy ja Janno Trump Clarity Ensemble kuulajaid oma parimate paladega.

Foto: Portrait of Viktoria Tolstoy, Astor Lounge Cinema Berlin for Act, November 2016