Sniik piik – Vivaarium kõigile, kes vaatama ei jõua

NIIMOODI: VAT Teater on kaasav organisatsioon. Jaanuaris esietendub eksklusiivne tehnoloogia- ja rännaklavastus “Vivaarium”. See lavastus on lausa nii eriline, et seda saabki näha vaid kümme korda ja sel samal jaanuarikuul. On mõistetav, et kõik teatrihuvilised säärase kitsa ajaakna sees etendusele ei jõua. Seega jagab teatri dramaturg Mihkel Seeder heale lugejale kogu “Vivaariumi” sisu ning kogemuse detailitäpsusega. Võib isegi tekkida tunne, et ongi etendus läbi käidud.

Esimene etapp: saabumine teatrisse

Süvajaanuar. Hanged nabani. –25 kraadi. Sina, truu teatrisõber, murrad jäisest barjäärist läbi ja saabud kõigele vaatamata aegsasti Sakala 3 teatrimajja. Sees on soe ja hämar. Tukk tahab juba uksel peale tulla. Atmosfäär on loodud.

Teine etapp: virtuaalne abiline

Asjatundliku inimesena suundud otsejoones garderoobi, et vabaneda oma kohevast talvekasukast. Seal tervitab sind aga ühtlasi ekraan ja teeb üleskutse avada oma mobiilis järgnev link. Ja, voilà, oled leidnud endale uue sõbra – Vivaariumi äpi, kes lubab sind saabuval teatraalsel teekonnal õigel ajal õigesse kohta suunata. Esimesena “talutab” mobiil su kohvikusse end värskendama. Ja siis juba edasi teisele korrusele, kus ootab sind tõeline teatripuhvet.

Kolmas etapp: teatripuhvet

Teise korruse fuajees ootab sind näitus. Või on see hoopis pood? Äpp küsib sinult, mida võtaksid sina kaasa pikale reisile – aroomiküünla, keeleõpiku, silmaklapid, suupilli või midagi muud? Teed fuajeele kaks ringi peale, tutvud valikuga. Ühtäkki kuulutab virtuaalne abiline, et aeg on edasi liikuda.

Neljas etapp: Vivaariumi väravad

Dramaatiliselt avanevad teatrisaali uksed kuulutavad uue etapi algust. Liigud mobiilis helendavate julgustuste kannustusel portaalist läbi ja jõuad… tootepresentatsioonile. Sind ootab jalgpallitiimi jagu lumivalgete hammastega müügimehi, et tutvustada sulle tulede ja vilede saatel projekti nimega Vivaarium. Võtad istet, kuulad tähelepanelikult ja pigistad kindluse mõttes oma virtuaalset kaaslast – ära sa mind nüüd üksi jäta!

Saad teada, et Vivaarium on uuenduslik tehnoloogia, millega võib päästa meie kalli koduplaneedi totaalsest ökoloogilisest kollapsist. Vivaarium on nullenergiakapsel, millesse saab end pikemaks ajaks lukustada hulk inimesi. Kui seda teeb piisav osakaal inimkonnast, on juba mõnekümne aasta pärast loota floora ja fauna hämmastavat taastumist. Inimesel tuleb teha vaid väike ohverdus ja mõneks ajaks ära kaduda. Ei ole ju halb diil või mis?

Viies etapp: kapseldumine

Põhjaliku presentatsiooni lõppedes valguspilt muutub. Lavale astuvad uued inimesed. Nad tunduvad tõsisemad, praktilisemad, nad meenutavad kosmonaute. Vanim neist selgitab sulle, et Eesti riigil on õnnestunud osta neli Vivaariumi kapslit. Kõigest neli. Tehnoloogia on kahjuks kallis. Ja nüüd on äärmiselt oluline otsustada, kuidas inimesi nelja kapslisse jagada nii, et aastate pärast sealt keegi (tervemõistuslik) ka välja tuleks.

Ja siis lahvatab uudispomm: sinu ustav virtuaalne abiline, äpp, on sind terve aeg jälginud, kaardistanud su valikuid, hinnanguid, arvamusi ning loonud selle põhjal sinust koondportree. Ja ta on võtnud vastu otsuse, millises kapslis ootab sind parim tulevik. Võib-olla tunned sa end hetkeks petetuna. Või lausa reedetuna. Kuid mobiiliga suheldes mõistad peagi, et ta on seda kõike teinud vaid sinu heaolu nimel. Ta on püüdnud su teekonda selles niigi segases maailmas lihtsustada.

Veel enne, kui jõuad liiga sügavuti juurdlema hakata, teatatakse sulle, et kapslid on sisenemiseks valmis. Ja sinu üllatuseks ilmuvadki su ette neli kõrgtehnoloogilist keskkonda. Sa tõused pingilt, nagu kõik teised teatrikülalised, ja liigud sulle määratud kapsli kummastava valgussõõri suunas.

Kuues etapp: omade keskel

Sa ei suuda seda uskuda. Kapsel on ootamatult ruumikas. Nutikalt läbimõeldud arhitektuur lubab kasutada ruumi iga viimsegi ruutsentimeetri, rääkimata maailmatasemel disainist! Kapslis on olemas söögiala ja majandusruumid, privaatkambrikesed ja laatsaret. Kapsli tuumaks on aga avar ja inspireeriv ala, kogukonnaruum – keskkond, kus veedad lõviosa oma järgnevast teekonnast.

Grupijuht asub kohe tööle. Teeb inimesed omavahel tuttavaks, tutvustab reegleid, selgitab edasisi plaane. Ühtlasi selgub, et sinu kapsel on videosillaga ühenduses ülejäänud kolme kapsliga. Peate nendega ühiseid vestlusi, jagate kogemusi. Tõded, et kuigi ekraanilt vaatavad vastu sümpaatsed isikud, on nende arusaamad elust ja asjadest kuidagi… kallutatud. Sinu kapslis on aga kõik paigas. Oled tõesti sattunud sarnaste inimeste keskele. Nad räägivad sinu keelt. Päästa ühe õhtuga planeet ning leida mõttekaaslased – no ei ole paha diil tõepoolest.

Seitsmes etapp: Valgusaasta hiljem

Kapslis möödub aeg märkamatult. Täidad oma vana unistuse ja õpid kitarri mängima (kui see on su unistus). Leiad endale sõbrad, võib-olla elukaaslasegi, saad lapse, kirjutatud raamatu. Või vähemalt nii tundub. Ülejäänud kapslid jäävad iga minutiga üha võõramaks, seal paistab eluolu kuidagi stagneeruvat. Sinu ümber on aga kõik hästi.

Kuni viimaks kirjutab sulle su virtuaalne abiline ja küsib: oled sa ikka kõigega päri? Ja siis sa juurdled… et… tegelikult ju mitte… algusaegade ühised toredad mõtted on ajaga muutunud aina äärmuslikumaks, kõike muud on hakatud eitama, eriarvamused on välistatud. Märkamatult on vastu võetud hulk diskrimineerivaid seadusi. Issand jumal, ehmatad sa viimaks, kas me oleme märkamatult muutunud sektiks? Vivaariumi äpi abil vaatad sa oma grupi valikutele tagasi ja tõded, et üksmeel on salamisi muutunud vägagi diktatuurimaiguliseks. Mull su ümber on kahanenud ahistavalt väikeseks.

Ja nüüd sa tunned, et aeg on sest teatrielamusest välja astuda. Sa eksled paanikat alla surudes kapslis ringi, mõistes üha valusamalt, et oled kaotanud nii ajataju kui ka oma individuaalsuse. Uurid närviliselt kalendrit – 23 aastat?! Issand jumal, kas ma olin vahepeal krüounes või?! Kogud enda ümber mõned samamoodi ärevaks muutunud teatrikülastajad, kukutad radikaliseerunud grupijuhi ja murrad maha ukse, mis viib kapsli väljapääsu juurde. Illuminaatorist välja kiigates aga kohkub sinu mässajatesalk tagasi – sealt vaatab vastu põhjatu kosmiline pimedus. Ja eemal üks imetilluke sinine planeet, mis tõepoolest isegi kaugusest vaadatuna on peale saanud kerge rohelise jume.

Virtuaalne abiline pärib sinult tagasihoidlikult, mida sa järgmisena teha sooviksid…

Täpsustus 1:

Pärast mitut intensiivset koosolekut jõudis Vivaariumi loovtiim kahjuks küll üksmeelele, et täpselt sellise teatraalse elamuse loomiseks jääb meil puudu mõnikümmend abikätt ja paar miljonit eurot.

Sellest loost meie aga ei tagane! Ehk siis: probleemsemate lünkade täitmiseks tuleb kasutada kunstilisi lahendusi.

Täpsustus 2:

Kärpisime etenduse 23 aasta pealt ikkagi ühte õhtusse mahtuma. Aeg on raha.

Täpsustus 3:

Vivaariumi äpp töötab. Kas nüüd täpselt nii… aga siiski.

VAT Teatri lavastus “Vivaarium”

Kellena homsesse?

Lavastaja: Helen Rekkor (Teatriühendus Misanzen)

Dramaturg: Mihkel Seeder

Kunstnik: Johannes Valdma

Videokunstnik: Sander Põldsaar

Valguskunstnik: Rommi Ruttas

Helilooja: Villem Rootalu

Arendaja: Helena Väinmaa

Osades: Maarja Tammemägi, Merilin Kirbits (Improteater IMPEERIUM), Tanel Saar ja Meelis Põdersoo

Lavastus on loodud rahvusvahelise uusi tehnoloogiaid rakendava teatriprojekti PLAYON raames. Lavastust toetab programm Loov Euroopa.

Esietendus 18. jaanuaril 2023 Sakala 3 teatrimajas.