Särav pianism Jazzkaarel

KLAVERDAVAD: Juubelifestival toob Eestisse säravaid jazzpianiste mitmelt maalt. Kevadisel Jazzkaarel saab kuulata Norra uute tippude hulka kuuluvat Eyolf Dalet, minimalistlikku ja põnevat Martin Kohlstedti Saksamaalt, plaadifirma ECM artisti Shai Maestrot Iisraelist ning Eesti silmapaistvaid jazzpianiste Joel Remmelit ja Kirke Karjat. Kõiki neid muusikuid ühendab klassikalise klaveriõppe taust, nad on ühe generatsiooni muusikud-heliloojad, kes on oma loomingus liikunud erinevates suundades.

Norra pianist ja helilooja Eyolf Dale on üks Euroopa jazziskeene isikupärasemaid noori muusikuid. Bugge Wesseltofti ja Tord Gustafseni kõrval on ta tõusnud aina kõrgemale pjedestaalile ja väärib oma arvukate põnevate koosseisudega tõsist tähelepanu, ühega neist tuleb ta kevadisele Jazzkaarele.

Värske Skandinaavia

Aktiivne kontserttegevus ja tihe salvestusgraafik on tõestanud pianisti võimekust solisti, ansamblijuhi ja hinnatud koostööpartnerina. Dale küpsekõlalises muusikas võib leida norra jazzi iseloomulikke elemente, mida ilmestab nooremale generatsioonile omane uudishimu ja vormidest vabanemise püüe. Eesti publikule sai Dale nimi tuttavaks 2009. aastal, kui karismaatiline muusik pälvis Nõmme Jazzi rahvusvahelisel konkursil pianistidest esimese preemia ning esines seejärel kevadisel Jazzkaarel. Eyolf Dale on üles astunud Euroopa olulisematel festivalidel ja laiendanud oma turneesid ka Ameerikasse, Jaapanisse, Hiinasse ja Aafrikasse.

Eyolf Dale muusika saab alati alguse isiklikest kujutluspiltidest, mille intiimset algupära võimendab suurepäraste muusikute toetav panus. Dale ajatud kompositsioonid ületavad Põhjamaade piire võimsa ja mitmekihilise helipildiga, lisades jazzile klassikakõlasid ja filmilikke mõõtmeid. Pianisti värskeim album, 2018. aastal ilmunud „Return to Mind“, kinnistas Dale tugevust bändiliidri ja avarapilgulise loojana, kelle soe meloodiatunnetus kujundab meeldejäävaid helipilte. See on ebaharilik koosseis, kus traditsioonilisele klaveritriole lisatud puhkpillisektsioon, vibrafon ja viiul loovad rikkaliku helipildi. See on värske kõlaga tänane Skandinaavia jazz!

Saksa värsket

Saksa noorema generatsiooni pianist ja helilooja Martin Kohlstedt esindab moodsat klaverikunsti koolkonda, mis ühendab klassikalise pianismi avangardsete suundade ja elektroonikaga. Tema kontsertide keskmes on tiibklaver, mida täiendavad Fender Rhodesi ja erinevate klahvpillide kõlad. Kohlstedti korduvmustritel põhinevatest paladest võib leida Ryuichi Sakamoto meditatiivsust, kaasaegse minimalismi hüpnootikat ja laia arengujoont. Tema muusikas on ühel hetkel hästi palju mõtlikkust ja ruumi ning järgmisel momendil annab ta kuulajale täpsed juhised fantaasia toitmiseks.

Muusikult on ilmunud kolm täispikka kontseptuaalalbumit, millest iga peatükk on vaatluse alla võtnud pianisti elusündmused ja valanud need muusikasse. Kohlstedti kõige värskem plaat, 2017. aastal ilmunud „Strom“ on helilooja seni kõige dünaamilisem ja ekspressiivsem teos, näidates andeka ja süvitsi mineva loojanatuuri arvestatavat panust nüüdisaegse pianismi arengusse. Ajakiri Clash on tema kohta kirjutanud: „Martin Kohlstedt on noor, uudishimuliku stiilitunnetusega helilooja. Ta liigub oskuslikult klassikalise ja elektroonilise muusika aladel, laskmata oma muusikal kindla stiili juures kanda kinnitada.“

Martin hakkas klaverit mängima ja komponeerima 12-aastaselt; jõudes selgusele, et muusika on ta tõeline kutsumus, alustas ta 15-aastaselt ka regulaarsete klaveriõpingutega. Kohlstedtile on oluline artistlik vabadus – ta loob ja leiutab lakkamatult, järgides oma intuitsiooni. Iga kontsert on tema jaoks proovikivi, kus selgub, millised lood haaravad kuulajat ja vastavalt sellele täiendab ta kompositsioone neid elektrooniliselt töödeldes, lühendades või pikendades. Pianist ja looja Martin Kohlstedt on ühtlasi ka produtsent ja plaadifirma omanik, kes annab tööd kümnele inimesele.

Iisraeli kirkust

Iisraeli pianist Shai Maestro on teenitult tõusnud jazzimaailma kirkaks täheks, kelle anne ei tunne stiilipiire ja keda oma mõjujõult võib juba paigutada jazzpianistide oluliste innovaatorite ritta kõrvuti Chick Corea, Keith Jarretti ja teistega. Tema virtuoosne ja meloodiakeskne helikeel loob filmilikke kujutluspilte. Pianisti helimaailma on inspireerinud klassikaline muusika, juudi ja araabia traditsiooniliste kõlavärvide väljendusrikkus, aga ka Euroopa ja Ameerika jazz ning Aafrika rütmid.

Shai Maestro alustas klaveriõpinguid viieselt. Pärast õpinguid Iisraelis sai ta stipendiumi mainekasse Berklee muusikakolledžisse, kust värske 19-aastase tudengi napsas oma ansamblisse bassist Avishai Cohen. Viis aastat esinemisi Coheniga maailma mainekamatel lavadel ja koos salvestatud neli albumit lihvisid Shai talenti ja andsid uusi kogemusi. 2010. aastal moodustas Shai Maestro omanimelise trio, millega tuuritati rahvusvaheliselt, jagades lava Chick Corea, Tigran Hamasyani, Esperanza Spaldingi ja Diana Kralliga.

Praeguseks viis albumit salvestanud Shai Maestro Trio värskeim heliplaat „The Dream Thief“ (2018) koos trummar Ofri Nehemya ja bassist Jorge Roederiga ilmus plaadifirma ECM alt. Kuigi ECM on oma olemuselt pigem mõtlikuma ja õhulisema helikeeliga plaadifirma, soovisid nad välja anda Shai Maestro muusikat, kus leidub rütmilist komplektsust ja kergelt kõlavat keerulisust. Trio muusikas jääb kõlama jäägitu pühendumus ja loominguline julgus lasta muusikal voolata vaba kulgemisena, kutsudes nautima teekonda ja musitseerimise protsessi.

Joel Remmel Trio esitleb oma neljandat albumit „Sharp“, kus pianisti partnerid on noorema generatsiooni hinnatud muusikud Heikko Remmel kontrabassil ja Ramuel Tafenau trummidel. Plaadi esitluskontserdil teeb külalisena kaasa mainekas soome saksofonist Joonathan Rautio. Uue heliplaadi muusika trio eestvedaja Joel Remmeli sulest on viimase aastaga omandanud kõlapildi, mis on varasemate albumitega võrreldes küll äratuntav, ent siiski uus. Põhjamaisele kargusele on lisandunud omajagu energiat, mis on kodu- ja välismaistelt kontserdireisidelt kaasa haaratud. Uue loomingu albumiks sidumiseks andis tõuke Jaapani plaadifirma Atelier Sawano, kes on levitanud ka ansambli varasemaid heliplaate.

Taltsutamatut Eestit

Kirke Karja on Eesti üks innovaatilisemaid jazzpianiste, kes on samaväärselt põnev ka heliloojana. Ta on kirjutanud muusikat EMTA sümfooniaorkestrile, EBU bigbändile, erinevatele kammerorkestritele ja -ansamblitele. Tema helikeel on julge ja kompromissitu. Festivalile tulebki Kirke oma Eesti-Leedu-Prantsusmaa tuliuue koosseisu Captain Kirke and the Klingons muusikaga, kelle relvadeks on taltsutamatu energia, kujuteldamatud tämbrid ja lihvitud kompositsioonid, mida kannab ekstaatiline improvisatsioonilisus.

Nii Joel Remmel kui ka Kirke Karja on oma muusikas otsiva loomuga. Joeli helikeel on romantilisem, otsides meloodilist sidusust, aga Kirke püüab panna muusikasse agressiivsemat vastandumist. Mõlema ansambli liidrid on kaasanud oma koosseisudesse suurepäraseid muusikuid väljastpoolt Eestit ning nende kontserdireisid on viinud neid paljudele maailma mainekatele jazzilavadele.

Jazzkaar tähistab sel aastal 30. sünnipäeva ning täidab 19.–28. aprillini Eesti parima jazziga. Juubelifestivali kodu on taaskord Telliskivi Loomelinnak Tallinnas, kuid jazzihelid kostavad ka pealinnast kaugemale.

Kevadise festivali peaesinejad on Bobby McFerrin, John Scofield, Joshua Redman ja Judith Hill.

