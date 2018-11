Paunvere poiste horoskoop

ÕPI ENNAST LÕPUKS OMETI TUNDMA: Paunvere poiste igavene kevade on Oskar Lutsu teoste põhjal valminud lavastus Rakvere Teatris, mis esietendub 2. novembril.

Autor-lavastaja Urmas Lennuk käänab selles lavaloos koos kunstnik Kristjan Suitsuga Lutsu oma hauas natuke mugavamasse asendisse. Kaasa aitavad muusikute duo Kulno Malva ja Kristjan Priks ning tantsumees Rauno Zubko. Tule ja jälgi horoskoopi.

ARNO TÄHTKUJU (3. jaanuar – 2. veebruar)

Arno tähtkujus sündinud inimesed kipuvad juba lapsepõlvest alates igale poole hilinema. Kooli jõuavad nad teistest alati kaks nädalat hiljem. Väikesed Arnod panevad ennast küll kenasti juba augustis valmis, löövad kingad läikima, aga ikka selgub, et isal, kes teda kooli peaks viima, tuleb üks või teine asjatoimetus vahele. Ja väike Arno muudkui ootab ukse juures, et millal viimaks ometi isa tuleb ja ta kooli viib. Lõpuks, kui nad kaks nädalat hiljem kohale jõuavad ja teised küsivad, et kus ta varem oli, ei jäägi vaesel Arnol muud üle, kui isa kaitseks valetada: haige oli.

KIIRE TÄHTKUJU (3. veebruar – 2. märts)

Väike Kiir teab juba oma üksildases poisipõlves, et temast peaks saama midagi suurt. Tegelikult on Kiir just see julge poiss, kes tänapäeval õigluse eest seista julgeb. Talle on tähtis, et tselluloositehas ei tuleks Tartusse, vaid kuskile Ida-Virumaale. Kui ta satub mõnda kahtlasse suurkorporatsiooni tööle, siis saab temast kindlasti vilepuhuja, kes avaldab maailma avalikkusele kõik firma kahtlased tehingud. Temas on julgus, aga see julgus ei mahu alati Kiire sisse ära ja kipub temast välja nirisema.

TOOTSI TÄHTKUJU (3. märts – 2. aprill)

Tootsi tähtkujus sündinud inimest saadab imetabane ärivaist. Nad on valmis juba imikuna emapiima koos rindadega maha müüma. Koolis vahetavad nad kõike kõige vastu. Isegi õpetajalt, kes pühendumist nõuab, kaupleb väike Toots välja loa, et ta ei peagi kõiki koolitöid ära tegema, vaid ainult pooled. Täiskasvanuna armastavad nad rännata ja idufirmasid rajada. Kõikjale liigub ta joostes. Tänapäeval sageli ka autoga. Sellele vaatamata jõuab ta kohale alati viimasel hetkel. On siis tarvis naist kosida, hümni laulda või osaleda riigihankel.

TÕNISSONI TÄHTKUJU (3. aprill – 2. mai)

Tõnissoni tähtkuju esindajatel on kaasasündinud võime lugu pidada toidust ja isamaast. Neile pole midagi tähtsamat kui korralik õhtusöök ja aated. Neil on harukordne võime kuulda sööginimesid ka seal, kus tegemist võib olla filosoofiliste mõistetega. Täiskasvanuna hindavad nad rahu ja stabiilsust. Mõnest võib saada ka rahvuslane. Kuid enamasti kuulavad nad mõistuse häält ja rahunevad ruttu maha.

IMELIKU TÄHTKUJU (3. mai – 2. juuni)

Imelikud kipuvad juba siis, kui kurg neid alles nokas kannab, natuke liiga luuleliseks minema. Nad armastavad üldse ilusaid asju, mis neid teistest eristavad. Juba väikeste poistena huvitab neid kõik, mis elab, liigub, hingab ja seelikut kannab. Nõnda võib juhtuda, et Imelikud saavad lapse juba varases nooruses. Kuid rahunevad siis maha ning pühenduvad perekonnale.

TEELE TÄHTKUJU (3. juuni – 2. juuli)

Need haruldased tegelased igatsevad juba emaüsas, et neid oodataks siia ilma nagu paavsti külaskäiku Tallinnasse. Sellepärast kipuvad nad ka hiljem sündima, kui nende vanematel plaanis oli. Koolitüdrukuna armastavad nad ikka, et poisid neid vanade pajude all ootaksid. Neiueas kipuvad nad oma meest nii kaua valima, et enamik kandidaate jõuab juba lusika nurka visata. Sellepärast haaravad nad sageli kinni viimasest võimalusest tanu alla saada. Samas on nad väga ratsionaalsed ja arukad.

LIBLE TÄHTKUJU (3. juuli – 2. august)

Lible tähtkujus sündinud lastest kasvavad tavaliselt passiiv-kristlased. Neile meeldib küll kirik ja kõik sinna juurde kuuluv, aga samas eelistavad nad kuskil löövi all vaikselt viskit timmida. Lähedastele on neil alati mõni tarkusetera varuks. Ühiskondlik areng neid eriti huvita, sest neile on selge muistne eestlaste rahvatarkus: eestlased ja vihmaussid ei kao kunagi!

VIRVE TÄHTKUJU (3. august – 2. september)

Virve tähtkujus sündinud kipuvad jääma lapsena märkamatuks. Küll aga avastavad nad enda vajadused neiueas. Siis hakkavad nad Imelike kombel armastama kõike, mis elab, liigub, hingab ja pükse kannab. Neile meeldib huumorimeel, aga kunagi pole neile mõtet jutustada Arnode kombel ümber rahvanaljandeid. Ja kui mõni ontlikum noormees juhtub Virve vana paju alla kutsuma, siis võibki see noormees sinna ootama jäädagi.

KÖSTRI TÄHTKUJU (3. september – 2. oktoober)

Köstri tähtkujus sündinud inimesed on enamasti väga pühendunud. Ühesuguse põhjalikkusega süvenevad nad nii Jumalasse kui ka tsaariviina. Neile ei meeldi kunagi, kui asju nimetatakse õigete nimedega. Näiteks viina kohta on nende arvates alati mõistlikum öelda viiul. Surma kohta kasutavad nad sõna tulevik ja Lible kohta ütlevad nad lihtsalt: issanda päevakoer.

SAKSA POISS KARL OLAFI TÄHTKUJU (3. oktoober – 2. november)

Karl Olafi tähtkujus sündinud ei kannata üldjuhul lärmi. Küll aga kannatavad nad suurushullustuse käes. Nende arvates on kõik teised inimesed sündinud selleks, et nende ilmumisel mütse peast võtta ja kummardada. Sageli armastavad mõõkadega tantsida. Kõige selle juures on nad väga loovad.

LUTSU TÄHTKUJU (3. november – 2. detsember)

Lutsu tähtkujus sündinud inimesed satuvad kergesti sina peale kõikvõimalike joovastavaid aineid sisaldavate vedelikega. Mõnikord saavad nendest müüjad alkoholipoes või baaris. Teinekord aga pühendavad nad oma elu alkoholi tarbimisele. Väga sageli juhtub, et selles tähtkujus sündinud inimesed hakkavad hoopis täiskarsklasteks ja veedavad oma elu kuskil kirjutuslaua taga kirjutades. Igal juhul on neil kaasasündinud huumorimeel, mis aitab neil terve mõistuse säilitada ka abielludes.

VISAKU TÄHTKUJU (3. detsember – 2. jaanuar)

Visaku tähtkujus sündinud lapsed on sageli üsna nähtamatud. Varases imikueas paistavad nad teinekord lausa läbi. Enamasti unustatakse nad pärast sündimist sünnitushaiglasse ja nad peavad tillukese imikuna üksi läbi võõra linna jala koju minema. Siiski leiavad nad end elus alati üles ja kasvavad korralikeks ilmakodanikeks.