Naistehalvatuse positiivne pool

MUNADETA LUGU: Ajakirjanik Indrek Kuus arvab, et suhetehierarhias mängivad naised ikka keskset rolli, kuigi mõnikord on meestel seda raske tunnistada.

Ühele meeldib ema, kõigile tütar. Naiste üle tegelikult ei või koduvabariigis enam nalja visata, sest feministlikud Põhjamaad võtku nüüd vaid imestada, kuidas pisikesel Eestil on nii presidendiks kui ka peaministriks naissoost olevused. Mis on ju iseenesest tore, üsna kenad on ju nad ka. Kuigi see võib olla juba šovinistlik märkus. Ja muide, ka võrdõigusvolinik on naine! Õiguskantsler, kurask, samuti.

Põrgu tuleb taevast maa peale!

Konservatiivne Rahvaerakond, kes on laiemalt tuntud EKRE nime all, hakkas millegipärast jaurama, et abielu saab olla vaid mehe ja naise vahel, muidu tuleb põrgu taevast maa peale ja ilm saab hukka. Nõrganärvilised arvamusliidrid arvasid suurtel kiirustel ja hulgikaupa, et ühiskond Eestimaal on ülimalt lõhestunud ja kõik nutavad patja.

Eriti ränk hoop tabas neid, kes soovisid reisida, kuid koroonahaigus pani reisirahakoti lukku. Vaesed eestlased olid stressis, raha sügeles. Tuli leppida kodumaa veekeskustega ja kodukontoris töötamisega. Polevat pärast pärisorjuse kaotamist enam olevat koledamat aega. Isegi Siberisse ei saa enam viisat.

See selleks. Ühesõnaga, meil siin Eestis on kõik kenasti. Metsa muidugi tuleks rohkem maha võtta, aga see on juba teine jutt, kuid väidetav kriisiaeg on igati paslik mõtisklemiseks. Aga sitta see mets. Hunnik puid vaid, olgu püsti või pikali.

Kas kaisus või võimul?

Kui nüüd peenelt väljenduda, siis suhetehierarhias mängivad naised ikka keskset rolli, kuigi mõnikord on meestel seda raske tunnistada. Trooja sõjast, Kleopatrast ning Venemaa keisrinnadest ei hakka ma hetkel pajatama. Vabandan mõjukate naiste eest, keda unustasin mainida.

Kumb on parem, kas naine kaisus või võimul? Mõistagi ei välista üks teist ning ilmselt pole põhjust selle üle ka juurelda, kuid üht fakti tasub teada: suur osa naisi ei taha, et naised neid valitseksid. Nimelt on Eestis läbi viidud valimiseelsed uuringud näidanud, et naised eelistavad valida mehi, kuigi mingisugune ühiskondlik kiun on näidanud, et positsioonidel möllavad mehed, ja naised, piigadest vanamuttideni, on jäetud tagakambritesse kangastelgedele.

Surnud sõprade tõeterad

Tuntud žurnalist Toomas Sildam pigistas hiljuti ühelt arukalt inimeselt välja usutluse, kus peamiseks teemaks oli see, et milliseid röögatuid hingehaavu on ikka see kole koroonataud inimestele põhjustanud. Nagu ma eelpool mainisin.

Kui ma selle jutu peale kukalt kratsisin, siis vähemasti minu isiklike murede edetabelis on koroona küll eelviimasel kohal. Esimesel kohal mu hingetabelis on ikka tütar, ema ja sõbranna. Ning umbes saja-aastane vanaema ka, aga tema on üsna virk ja kraps ning peab tõsiselt pingutama, et muretsemiseks leiaks põhjuse.

Minu siitilmast lahkunud sõber Mart Nutt rääkis mulle kord, et talle lapsena meeldis väga muinasjutte lugeda. Nutt oli väga tark ja temaga polnud enamasti põhjust eri meelel olla ning muinasjuttude tõeterades oli tal tuline õigus.

Mõne aasta eest kodumaa rahvastiku olukorda arutades leidsid spetsialistid ja muidu targutajad, et Eestimaal on pruudipõud. „Kui aga välja rändavad sünnitusealised naised, on asi väga halb. Sündimus oma riigis väheneb veelgi ja naised tuleb tulevikus importida. Tekib pruudipuudus! Kui oma küla tüdrukuid pole enam võtta, tuleb tuua naaberkülast,” tõdes Hardo Aasmäe, kes oli äraütlemata tark ja tore inimene. Paraku suri ta ära.

Mul oli üks kolleeg. Tema suri ka paraku ära. Räägitakse, et süda ütles üles. Tema oli sihuke kohusetundlik tilluke vanamehenäss, aga naised meeldisid talle väga. Naistepäeva eel oli ta eriti agar, ostis kokku lilli ja kooberdas krapsakalt ringi. Musihirmus neiud pugesid pakku. Hiljem tuli neid rahustada.

Probleemid püksi!

Eks me mehed tea, et naistega pole nalja, kuid eks naised teavad seda ka. Minul naistega pole väga vedanud. Mõned sõbrad kadestavad, aga minu jaoks on arusaamatult tihti juhtunud nii, et nad märkavad minu puudusi enam kui voorusi.

Sel suvel tabas mind rõve nakkushaigus, leptospiroos, guugeldage. Nädala olin koomas ja lähedased nutsid. Ema, tütar ja sõbranna. Sõber hoolis ja saatis haiglasse Boriss Akunini raamatu „Ei jäta hüvasti”. Seal seisab tegelase Mona suu läbi: „Selle, mida inimene tähendas, määrab sinusse jääva augu suurus. Mõni auk on nii päratu suur, et tõmbab jäägitult sisse.”

Siinkohal tahtsin ma tegelikult oma jutu lõpetuseks jõuda lihtsalt väljaütlemiseni, et pole ju tähtis ühe mehe südames ja hinges, kas president või keegi teine on mees või naine. Peaasi, et kaisus ja südames on see õige olevus. See kõikse armsam.

Ja president ja peaminister las tehku oma toimetusi, mina ei sega kedagi. Ja kui keegi hakkab jaurama sookvootidest, siis see tähendab, et tal pole muresid ning on lihtsalt hea olla ja mõtleb omale probleemid püksi. Stressaku seal koos oma kalli koroonaga.