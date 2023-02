Krüptoraha kui helesinised mäed või idioodi fantaasia

KAASAEGSEID MUINASJUTTE EDASIPÜÜDLIKELE LOLLIDELE: Majandushuviline röövlind Kakk Valter soovitab krüptoraha sisse soolata. Kui see õnnestub kusagilt kätte saada. Kes aga soovib jabura muinasjutu või hallutsinogeense lalina eest oma raha letti lüüa, lasku käia. Viimase aja kõige haaravamaid lugusid Loll-Ivanist ja tema lendavast vaibast pakub krüptoraha ümber toimuv.

Mul on sugulane. Nimeks Manivald. Liigiks karvasjalg-kakk. Jalad ongi sindril tõsiselt karvased. Aga ta on omaette frukt. Nimelt on tal kombeks leida üles kõik kiirelt rikkaks saamise skeemid, viisid ja vallatused. Küll paneb raha mingisse putkasse, mis bussipeatuses kõrget hoiuseintressi lubab, küll lendab Nigeeriasse raha järele, küll tšätib netis mingi “hädasoleva” pifiga, kellel on kindlalt Bulgaariast siiasõiduks 5000 eurot vaja, sest armastus ju. Ühesõnaga, tüüp on skämmimagnet. Kõik korjab üles! See, kuidas tal siiani veel veits pappi on, on minu jaoks müstika. Müs-tii-kaa!

Pole seotud ühegi tegevusega

Kui tegelane hakkas mulle krüptost rääkima, siis oli mul kohe selge – see ei saa õige asi olla. Aga noh, öökullid teatavasti on tarkuse ja õppimise sümbolid ning mina olen ka intelligent (NB! Mitte intellektuaal!) ning ma otsustasin asja uurida. Ja mis ma leidsin? Mis te arvate?

Võtsin näiteks selle põhikrüpto. Kogu show algataja. Tulevikuraha. Monetaarse kvanthüppe. Star Treki ja Star Warsi taseme teadusliku fantastika. Bitcoin!

Selgus, et 90% Bitcoini plokiahelas toimuvast siblimisest ei ole seotud mitte mingi tegevusega, millel oleks mingigi majanduslik sisu. Saate aru? See ei ole päris asi! See pole isegi tulbisibul! Veel vähem on see raha.

Noh, hea küll – ja siis on see asjaolu, et selle ilma majandusliku sisuta virtuaalvidina püsti hoidmiseks on aastas vaja sama palju elektrit kui Hollandil. Jah, sipsikud, lugesite õigesti – inimene on selline loom, kes ühe suupoolega ütleb “rohepööre“ ja siis põletab mahlakas koguses fossiile, et püsti hoida mingit asja, millel majanduslik sisu praktiliselt puudub. Oi, ma läksin selle peale nii närvi.

Energiakogus on müstiline

Aga see polnud veel midagi. Nimelt selgus lähemal vaatlusel, et neid va eri krüptovaluutasid on 10 000 tükki. Okei, valdav enamus neist on mingid omaette pisikesed lollused, kuid see kogus energiat, mis kulutatakse millelegi, mida tegelikult pole olemas, on müstika.

Tuletame nüüd kenasti meelde, et enam kui 80% maailma energiast saadakse siiani fossiilsetest kütustest. Ja see e-jääde! Teate, jah, et selline asi on olemas? Ainuüksi ÜKS Bitcoini tehing genereerib sama palju e-jäädet kui üks Macbook Air.

Muidugi kohe, kui seda energia-asja mainida, tuleb kuskilt põõsast mingi väljaveninud kaelusega rohelise T-särgiga tüüp ja hakkab seletama, et kogu seda tsirkust saab ja tuleb püsti hoida hoopis taastuvenergiaga ning üleüldse. Kui loll saab olla? Meil on energiapuudujääk ning siis peaks panema hulga taastuvenergiat hakkama, et mingit häma rullida?

Ostap Benderit mäletate? Tema vaatas vagunipuhvril loksudes Kaukasuse mägesid, mis talle ei meeldinud. “Liiga šikid! Tarbetu kraam! Idioodi fantaasia,” porises ta.

Idioodi fantaasia on ka krüpto, mäed on vähemalt kenad vaadata, seal kasvab puu, seal elab Kakk, seal saab krüptost ülekuumenenud närve rahustada.

Pump-and-dump-muinasjutt

Aga mis veel? Selgus ka see, et krüpto on pättide lemmik. Nimelt on see hea võimalus püüda Manivaldi-suguseid pump-and-dump-skeemidega. See näeb välja nii, et mingid natsa nutikamad kaagid teevad “uue krüptovaluuta”, ajavad inimestele kärbseid pähe, kuidas see tõusma hakkab, ajavad ise hinna üles – inimesed vaatavad, et sinder, tõusebki!, ja ostavad.

Ostavad!? Aga mille eest? Päris raha eest loomulikult. Selleks hetkeks, kui nad aru saavad, et nad on ostnud mingit parimal juhul eetris hõljuvat kontseptuaal-abstraktset illusiooni, mida tal kellelegi edasi müüa ei ole, on pätid-sulid-kaabakad saadud päris raha juba sportautodeks, pikkadeks paatideks ja kinnisvaraks vahetanud. Panete tähele? Asi on päris rahas!

Sellist filmi nagu “Boiler Room” olete üldse näinud? Ei ole?! Miks? Ei ole vaja seitsmeteistkümnendat korda “Die Hardi” vaadata. Harige ennast. Seal pole küll tegu krüptoga, kuid seal seletatakse kenasti ära, kuidas pump-and-dump käib.

Aga see pole ainus sulipahandus, mis krüptoga toimub. Seda teate, kuidas teile tuleb mingi suts kahtlane e-kiri ja te ikka klikkate, sest lingi peale oli kirjutatud “siit näeb tisse“. Siis aga selgub, et te olete oma puutrisse laadinud pahalase lunavara, mis muudab teie kõvaketta sisu krüpteerituks. Noh, selleks, et see lahti krüpteeritaks, peate maksma.

Nüüd mõelge, kuidas te maksate? Pangas ei lasta teil sugugi asja-eest-teist-taga mingile suvalisele kontole kuskil Bulgaarias raha kanda. Krüpto aga liigub kenasti ja peaaegu (!) jõuametkondade jaoks radari alt! Peaaegu! Seega, krüpto võimestab igasuguseid kahtlasi ärisid, mis täna traditsioonilise finantssüsteemi kontekstis poleks lihtsalt võimalikud.

Paugu otsas, kui puu käis

No ja hea küll – te olete nutikas, teate kõike eelnenut ja saate aru, et krüpto on eelkõige spekull. Tahate teha tehingud suts sisse ja suts välja. Saada selle eest päris raha? Arusaadav.

Aga siis selgub, et see keskkond, kus te seda kõike tegite, ei olnud isegi mitte pätid, vaid täiesti süüdimatud tainapead, kes käsitlesid teie vara kui enda oma ning panid selle lihtsalt huugama. Just, just. Sellised tüübid on ka täiesti olemas. Ühel päeval pole enam veebisaiti püsti ning mingi kahupea annab telekas intekat, et tema oli paugu otsas, kui puu käis. Selliseid uudiseid tuleb riburada pidi. Ja kakk kahtlustab, et tuleb veel.

Ühesõnaga, mul on kahju inimestest, kes sellele jamale on aega raisanud. Natuke kahju, mitte palju. Mul on kahju inimestest, kes selle jama tõttu on raha kaotanud.

Manivaldist mul kahju ei ole. Tema ongi skämmimagnet. Kui mul viitsimist on, siis ma annan järgmine kord kallile lugejale teada, millise kiiresti rikastumise skeemi Manivald järgmiseks üles korjab.

Praegu aga musid-kallid, tšaupakaa ja ärge aasta lõpu ajal üle sööge. See on muide patt.

Ei usu? Seega pole piiblit lugenud. Järelikult pole intelligendid!

Kakk lendab nüüd haltuurat tegema. Püsib vagusi ühe lasteaia jõulupuu otsas ja teeb näo, et on kuuseehe. Honorari võtab aga päris rahas.

Pidage meeles – päris rahas!