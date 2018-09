Ja saagu Valgus! Teist korda!

SÜGISKAAMOSE LÄHENEDES: Elo Liiv nopib üles üksteist põhjust, miks hea inimene peaks osa saama festivali TAVA2018 (Tartu Valgus) programmist.

Muistses Egiptuses peeti valgust Jumala pilgu säraks. Vana-Kreekas muutus see leegitsevaks sisetuleks, mille kosmiline säde andis meile nägemise. Tänapäeval seletatakse valgust kvantfüüsika abil, seda kasutatakse erineval moel valgustusdisainis, meelelahutuses ja digitehnoloogiates. Kuid valgus ei piirdu ainult vaimse, teadusliku ja tehnoloogilise mõõtmega. Oma interaktiivse loomuse tõttu reageerib valgus lähedusele, temperatuurile, puudutusele, mis avab palju võimalusi ka kunstiliseks väljenduseks.

Tartu Valgus ehk TAVA2018 arhitektuurse valgustuse ja valguskunsti festivalini on jäänud vähem kui kaks kuud. TAVA2018 ei ole lihtsalt meelelahutusüritus, vaid sügava missiooni ning visiooniga ettevõtmine oma ala professionaalidelt, mis soovib anda oma panuse kaasaegse kunsti ning arhitektuuri arengu edule Eestis. TAVA valgusinstallatsioonid on linnaruumis publikule avatud 25.–28. oktoobril, kuid sellele eelnevad töötoad, konverents ja valgusmess ning näitused galeriides teevad festivalist ligi kuu aega kestva ürituse.

Nii suures mastaabis valgusfestival toimub Tartus teist korda, eesmärgiks teadvustada valguse rolli meie igapäevases elukeskkonnas, aktiveerida avalikku ruumi, tutvustada avalikkusele valgusega seotud võimalusi, aga ka osundada kitsaskohtadele – valgusreostusele, halvale valgusele ja raiskamisele. Kõik, mida me inimestena teeme ja näeme, võimendub läbi valguse. Valgus annab edasi emotsioonid, määrab meie tähelepanu teraviku ja suhestumise/mittesuhestumise. Valgus ergutab meie meeli ja tundeid, luues igaühe jaoks erilise atmosfääri.

TAVA2018 korraldatakse sügistalvisel perioodil, mil valgus ja selle puudumine või valesti kasutamine mängib linna elanike jaoks väga suurt rolli. Pime aeg vajab kvaliteetset valgust.

Nii profile kui ka inimesele tänavalt. Suures plaanis on Tartu Valgusel kaks sihtrühma – kunsti, disaini ja arhitektuuri valdkonna professionaalid ning õpilased, kes juba kas töötavad valguskunsti või arhitektuurse valgustuse maailmas, seda arendades ja luues või kelle erialal on kokkupuutepunkte valgusega ning kes soovivad ennast täiendada või kogemusi vahetada, inspireerida; ja n-ö inimesed tänavalt – siseja välisturistid, kes tulevad festivalile nautima professionaalide kätetööd ning kogema valguse ja varjude lummavat kooskõla ajaloolise Tartu vanalinnas.

Tartu Valgus eristub muu maailma valgusfestivalidest selle poolest, et suurt rõhku pannakse valgusharidusele – enamiku festivalide fookus ja sisu on pakkuda vaatamist, vau-tunnet ja teenida linnale tulu turistide voost. Käib isegi omamoodi võistlus, millisel linnal on suuremad ja rohkemal arvul installatsioone. Tartu on väikese Eesti väikene linn ja meie rahvalt ei koguta nii palju makse, et kulutada festivalile 3–5 miljonit eurot, nagu mõnes suuremas linnas. Samas, tegemist pole ainult kuluga – paljud omavalitsused teenivad festivaliturismilt korraliku summa linna arendamiseks, kuna traditsioonidega festivali külastab umbes sama arv külalisi, kui on rahaühikuid festivali korraldamiseks. Lihtne arvutus näitab, et linna tulu on kulule vaatamata vähemalt 10- kui mitte 100-kordne. Oluline on järjepidevus.

Spetsialistide puudus

Eestis puuduvad arhitektuurse valgustuse erialal õpivõimalused, seda nii BA kui MA tasemel. Seetõttu ei ole Eestis ka piisavalt spetsialiste. Kraadiga spetsialiste on vähem kui ühe käe sõrmi. Enamik arhitektuurse valgustuse ja valguskunstiga tegelevaid inimesi töötab põhikohaga hoopis muudel erialadel. Eesti kunstitudengitel ei ole piisavalt rahalisi ressursse, et osaleda tasulistes rahvusvahelistes kõrgetasemelistes töötubades või katsetada iseseisvalt uusimaid valgustehnilisi lahendusi. Eestimaa elanikel puudub valgusteadlikkus.

Linnades ja asulates, laiemalt avalikus ruumis tervikuna, puuduvad valguse osas ambitsioonikad visioonid ja planeeringud. Elekter on ja valgusteid ostetakse, kuid vajaka jääb kontseptsioonist, eristuda soovimisest, oma valgusindentideedi loomisest. Valgusel on kogu inimkonna jaoks väga tähtis roll, seda enam siis meile, kelle elust pool möödub pimedas või hämaras elukeskkonnas. Inimese aju on ehitatud nii, et õpitakse vaatama mööda igapäevasest keskkonnast – me ei märka õhku, mida hingame või valgust, mille abil näeme. Ometi sõltub nii õhu kui ka valguse puhtusest/reostusest kogu meie elu kvaliteet. Erinevate valdkondade spetsialistide teadmisi ühendades võiks meie keskkonna muuta tervislikuks, säästlikuks ja turvaliseks. Kui kunsti, arhitektuuri, disaini, tehnoloogia ja innovatsiooniga hakkaksid ühte jalga sammuma tootmine ning haridusasutuste ja linnavõimude hea tahe, oleks üks peamisi festivali eesmärke saavutatud.

Hea valgus

Hea valgus on disaineritele, arhitektidele ja kunstnikele justkui nähtamatu tööriist, muutes nähtavaks kõik selle, millele ta langeb, ent jäädes ise tagaplaanile. Kahjuks märkame oma ümbruses valgust alles siis, kui see on kas liiga räige, pimestav või puudulik. Halb valgustus on halva projekti tulemus, seetõttu peaks avaliku ruumi loomisesse kaasama inimesi, kes on selleks saanud vastava hariduse ja oskused. Hea valgustuslahendus ei tähenda sugugi rohkem valgusteid või rohkem valgust, vaid pigem vastupidi – headus võrdub säästlikkuse ja minimaalsusega.

Tänapäeval räägitakse targast valgusest, mis on läbimõeldud ja lähtub otsestest vajadustest. Eesti linnades üldiselt ei kontrollita valgusräigust, see loob omakorda võidurelvastamise fooni, kus tähelepanu saamise nimel keeratakse pidevalt võimsust juurde. Selleks, et tagada õige tasakaal heast valgustusest tuleneva kasu ja vastutustundetu energiakulutuse vahel, on vaja rohkem järelevalvet hoonete arhitektuurse valgustuse üle. Tuleks võimalikult kiiresti kehtestada ja ka kinni pidada minimaalsetest kvaliteedistandarditest, kogu öö valgustatud suured klaasitud kontorihooned peaks liigitama kuriteoks. Miks? Aga kasvõi seetõttu, et maailmas ei näe Linnuteed enam u 80% inimestest. Eesti võiks kuuluda maade hulka, kes väärtustab inimeste õigust tähistaevale.

Taome rauda

TAVA2018 algatajateks on Tartu Linn ning MTÜ Valgusklubi. Valgusklubil on kogemus erinevate valgustusprobleemsete projektide eestvedajana. Tartule on loodud muust maailmast erineva rõhuasetuse ja kontseptsiooniga valgusüritus, kuigi paljud tegevused tänaval jalutaja jaoks näiliselt kattuvad. Erinevus on just valgushariduse tähtsustamises ja erinevate valgusvaldkondade ühendamises, festivali kompaktsuses.

Valgusklubi eesmärk on taguda rauda niikaua, kuni mõni ülikool hakkab õpetama valgusdisaineri eriala ja jõuda olukorda, kus igal aastal toimub suuremõõtmeline valgusfestival mõnes Eesti linnas. Eesti on väike maa ja valgustusega seonduv on kulukas, aga samas, kui seda hästi teha, siis on see omavalitsusele siiski ka hea tuluallikas.

Tartu Valguse tulevik

TAVA siht on luua Eestisse valgusruum, kus oleks ühendatud kõik valgusega töötavad inimesed, kuhu jõuaks kõrgetasemelised teadmised, mis koondaks rahvusvahelisi professionaale ja oleks neile ka kohtumispaigaks. Eelmise festivali järel sai loodud EVDA – Eesti Valgustusdisainerite Assotsiatsioon – see näitab, et festivali järellained on palju suuremad kui festival ise. Me loodame muuta Eesti valgusmaastikku, olla selle visionäärid ja ühes selle arenguga areneb ka Tartu Valgus festivalina. Soovime tõsta Tartu ülikoolilinnana maailmakaardile just rahvusvaheliselt tunnustatud valgustussündmusega, pakkuda festivali külastajatele elamuskogemust valgusinstallatsioonidega ja töötada välja valgustuslahendusi Tartu linnale, mis jäävad positiivse jäljena festivalist palju kauem mõjutama linna kultuurilist, majanduslikku ja sotsiaalset arengut. Kui seni räägitakse valgusfestivalide traditsioonist pigem Tallinnaga seoses, siis TAVA eesmärk on luua hariv ja kaasav valgussündmus, kuhu on kerge tulla ka Lõuna- ja Kesk- Eesti elanikel.

11 põhjust, miks osaleda TAVA2018 festivalil

Sa pole osalemises veel kindel? Siin on 10 põhjust, mis aitavad sull selgusele jõuda: