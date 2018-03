Esmakorraldaja märkmeid

HIRMUGA POOLEKS: Tudengijazz (TUJA) on Eesti vanim jazzmuusikafestival. Sel aastal pakub festival noortele jazzmuusikutele esinemisvõimalusi ja festivalimelu juba 36. aastat järjest. Khris-Marii Palksaar kirjeldab, kuidas Eesti Jazzliit kutsus möödunud sügisel esmakordselt tudengeid märtsikuist festivali korraldama.

TUJA on festival, mille lavalaudadel on oma karjääri algusaastatel üles astunud enamik Eesti jazzmuusikuid. Andekas jazzpianist Holger Marjamaa tegi TUJA festivalidebüüdi näiteks 8-aastaselt trummidel. 35 aastaga on festivalil esinenud muusikuid ja koosseise, kes on nüüdseks oma ala tunnustatud professionaalidena lennutanud kodumaist jazzmuusikat maakera eri otsadesse ning avaldanud hulga plaate. See teadmine tekitab muusikatudengites ning festivalikorraldajates lootusrikka tunde, et saame Eesti muusikamaastiku arengule päriselt kaasa aidata.

Maagia

Tihti paneb muusikalise koosseisu moodustamine kuklas tiksuma tähtaja ning tekitab ootusärevust. TUJA on muusikutele suurepärane motivaator sahtli põhja kogunenud ideede vormistamiseks ning avalikkuse ette toomiseks. Korraldajate soov on pakkuda noortele muusikutele positiivset festivalikogemust, olgu see nende jaoks esimene või juba mitmes ülesastumine oma koosseisu ja loominguga. TUJA annab noortele artistidele loodetavasti aimdust, kuidas tulevikus enda kontserte ning festivale planeerida ning mis peab lisaks heale muusikale veel paigas olema.

Korraldustiim hoolitseb selle eest, et artistidele oleks tagatud parimad võimalikud lavalised tingimused, sest heale esitusele aitab kaasa kindlustunne. Oluline on ka praktiliste teadmiste levitamine oma alal aktiivselt tegutsevate spetsialistide abiga. Selleks toimus jaanuaris seminaripäev ning artistide kohtumine oma mentoritega. TUJA-l saab luua uusi tutvusi teiste noorte muusikutega nii kodumaalt kui ka välisriikidest. Muusika valdkonnas on tutvuste jõud maagiline ning eri rahvusest muusikute koostööst sünnib palju imelist!

Seminar

TUJA avaüritusena korraldasime bändilaagri, kus toimus avatud seminaripäev ning mentorlusprogramm festivali artistidele. Seminaripäeval käisid oma teadmisi muusikatööstusest ning esinemisest ja loomisest jagamas Eva Saar Jazzkaarelt, laulja Laura Põldvere, koolitaja Margus Alviste, laulja Ivi Rausi ning produtsent ja helitehnik Otto-Karl Vendt.

Meie eesmärk oli laiendada noorte muusikute silmaringi ning pakkuda neile tööks vajalikke praktilisi teadmisi, mida koolis sageli käsitleda ei jõuta. Seminaripäeva käigus arutasime, millele üks artist oma elukutse juures üldse mõtlema peab. Muusikalise etteaste loomine on muusiku töö juures kõigest üks väike osa. Selleks, et see parimal kujul publikuni jõuaks, tuleb hoolitseda paljude detailide eest – turundusmaterjalidest tehniliste raideriteni.

Hirmuäratav

Mentorlusprogramm toimus sel aastal TUJA festivalil esmakordselt ning selle käigus jagasid koosseisudele personaalset tagasisidet muusikud Kristjan Randalu, Vaiko Eplik, Raul Sööt ja Janno Trump. Vahetu suhtlus kogenud muusikutega avas noorte jaoks professionaalse kõrvalseisja perspektiivi. Pidevalt oma muusika keskel olles kaob analüüsivõime ning on hea, kui keegi materjali vahepeal värske kõrvaga üle kuulab. Mentorid andsid tagasisidet artistide loomingule ja esitusele, tuues välja tugevaid ja nõrki külgi.

Festivali korralduses on võrreldes varasemate aastatega toimunud teisigi uuendusi. Eelmiste aastate korraldajate hulgast võib leida edukaid muusikuid ja üritustekorraldajaid nagu Anne Erm, Reigo Ahven, Eero Raun, Villu Veski ja Kristjan Mazurtchak. Sel aastal käis korraldustiimi valimine konkursiga ning valituks osutus meie 6-liikmeline meeskond.

Suure festivali korraldamine on meile kõigile esmakordne kogemus: me õpime põlve otsast, kuidas kõik üldse käib. Sügisel, kui projektijuhi Laura Põldverega kohtusime, tundus festivali korraldamine kaasahaarava, ent pisut hirmuäratava unenäona. Pärast kohtumist istusime maha ja mõtlesime, et kust küll alustada. Nüüd, kus korraldamisega tükk tüki haaval edasi liigume, ei tundu see enam sugugi nii uskumatu.

Andekad

Korraldamisele aitab kõvasti kaasa meie endi kirg muusika vastu ning Eesti Jazzliidu abivalmidus ja kogenud juhatuse toetus. Festivali organiseerimine õpetab meile koostööd ja ülesannete jagamise oskust tiimiliikmete vahel. Tihti tunneme end info ülekülluses olevat ning töötame pidevalt selle kallal, et kõigil oleks viimane aktuaalne teave olemas. Ei kujutanud ette seda tavapärasest mitu korda suuremat meilide hulka, mis iga päev postkasti laekub ning millele kohe vastata tuleb. Samuti on tulnud teha palju korraldustiimi-väliseid kokkuleppeid. Oleme kohanud palju abivalmidust ning õppinud, kuidas lahendada olukordi siis, kui kõik ei ole kontrolli all. Muidugi oleme põnevil ka eelseisvate kontsertide pärast. Korraldame festivali nii, et ka ise tahaksime kuulama-vaatama minna.

Tudengijazz on ainus festival Eestis, kus nii suur hulk noori andekaid muusikuid saab oma muusikalisi katsetusi avalikkuse ette tuua. Päris kindlalt võib öelda, et TUJA-l saab aimu Eesti rütmimuusika tulevikust. Kuigi esinejateks on enamjaolt tudengid, ei tähenda see allahindlust kvaliteedi osas: festivalil osalevad koosseisud on läbinud eelvooru tiheda sõela. Lõplikusse programmi sai väga erinevaid ja mitmekülgseid koosseise ning artistid annavad oma loominguga au jazzile kui värvikale muusikažanrile.

Sel aastal toimub Tudengijazz 6.–10. märtsil viies Eesti linnas.