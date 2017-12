Eksperimenta! kunsti ja majanduse piiril

VAJUTAVAD GAASI: Maris Hellrand kammib kolmandat rahvusvahelise noorte kaasaegse kunsti triennaali Eksperimenta!. Kuraatorinäituse konkursile laekus ligi 400 tööd kümnest riigist üle maailma. Kuraatorinäitusele, Kunstihoone galeriisse ja Tallinna Linnagaleriisse valiti välja 72 tööd Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Venemaalt, Sloveeniast, Saksamaalt, Türgist, Brasiiliast ja Kanadast, mis peegeldavad 14–21-aastaste autorite vaateid kunsti ja majanduse seostele.

Seekordse triennaali teema „Kunst ja majandus“ sündis seetõttu, et kaasaegse kunsti ja majanduse suhted on intrigeerivad.

Eksperimenta! asutaja Annely Köster selgitab: „Ühelt poolt tuginevad mõlemad suuresti samale pinnasele ehk sotsiaalpsühholoogiale, teiselt poolt aga on see ignoreeriv-võitlev, armastuse ja vihkamise suhe. Lisaks intriigile peitub selles koosluses rohkelt loova mõtlemise ja tõlgendamise ruumi nii noortele kunstnikele kui ka triennaalipublikule.“ Ning noorte loova ja kriitilise mõtlemise arendamiseks saigi Eksperimenta! aastal 2011 alguse.

Seista iseenda eest

Eksperimenta! küpsuse jaoks on märgiline, et näitused on kolinud professionaalse kunsti pärusmaale – Tallinna Kunstihoonesse. Analoogselt kunsti ja majandusega sisaldab Eksperimenta! poolt Tallinna Kunstihoonele esitatud ettepanek ja väljakutse hakata kolmanda triennaalinäituse korraldaja-partneriks nii vabadusi kui piiranguid. Triennaali jaoks tähendab see entusiasmi ja vabatahtlikkuse sfäärist institutsionaalse professionaalsuse sfääri astumist, Tallinna Kunstihoone jaoks aga väga noore kunstnikkonna paindliku mõistmise vajadust, samas kunstikvaliteedi latti langetamata. See tähendab triennaalil osalevate partnerkoolide kunstiõpetajate ja mentorite valikule lisanduvat kuraatorivalikut kohapeal, arvestamist näituseruumide võimaluste ja institutsiooni toimimisreeglitega. Ühtlasi tähendab see, et varasemate triennaalide n-ö „rahvuspaviljonide“ asemel peavad tegijad ja nende tööd suutma seista iseenda eest ja iseseisvalt rahvusvahelise kunstinäituse nõudlikul pinnal.

Tallinna Kunstihoone direktor Taaniel Raudsepp: „Koostöö Eksperimenta!-ga on kunstihoone jaoks nii seisukohavõtt kui ka eksperiment. Meie sõnum on lihtne: kunstiharidus, kaasaegne kunst ja noored on olulised. Kunst on oluline! Seetõttu tegime Eksperimenta! koha peal erandi oma ühes olulises tööpõhimõttes, mis ütleb, et töötame professionaalsete kunstnikega. Nägime, et Eestis toimub üks väga väärtuslik, maailmas täiesti ainulaadne kunstisündmus ning otsustasime sellele professionaalse näituseasutusena õla alla panna, toetada seda maksimaalselt oma oskuste ja kogemustega. Mina usun, et see pingutus tasub ära. Seda, milliseks kujuneb publiku vastuvõtt, näitavad eelolevad nädalad. Loodame aga, et need noored, kes leiavad tee Eksperimenta!-le oma eakaaslaste loomingut vaatama, jõuavad tulevikus ka teistele näitustele. Mõni ehk otsustab koguni oma tuleviku kunstiga siduda.

Meile on meie töös kõige olulisemad kunst ja kunstnikud, kuid avaliku institutsioonina on meie jaoks olulised ka avalikkus ja publik, mistõttu püüame oma saatematerjalide ning koostöös Sally Stuudioga valmivate haridus- ja publikuprogrammidega avada näituste ja teoste tausta ning anda oma panuse kunsti kogemiseks nii olulise visuaalse kirjaoskuse arengusse. Eksperimenta! toimumine kunstihoones on osa sellest poliitikast.“

Potentsiaalikus, ajas muutuv mõiste

Eksperimenta! peanäituse kaaskuraator Tamara Luuk ütles, et selle näituse tegemisel õppis ta rohkem kui kunagi varem. Esiteks, kui huvitav ja eriline on noorte autorite teemakäsitlus, aga samas on see näitus ka hea meeldetuletus, et mistahes sõnumi edastamiseks on selle kunstilise teostuse täiuslikkus vähemalt sama oluline kui sõnum ise.

Vaadates noori kunstnikke kui tulevasi staare, kommenteerib Kaarin Kivirähk (Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus, Eksperimenta! žürii liige): „Kunstnike potentsiaalikus on suhteline ja ajas muutuv mõiste, kuid KKEK-i töötajana on rõõmustav näha, et huvitavate ideedega andekaid noori on üle maailma nii palju. Seejuures on eriti muljetavaldav, et paljude noorte kunstnike loomingus on näha samad teemad, võtted, materjalid, mis on õhus ka rahvusvahelistel suurtel kaasaegse kunsti sündmustel, nagu Veneetsia biennaal või documenta. Näiteks Mona Bernhardi „Aktsiaturu oraakel“ on oma performatiivsuses, teemavalikus ja traditsiooniliste käsitöötehnikate kasutamises üsna lähedal tänavuse Veneetsia biennaali kuraatorinäituse valikutele.“

Eksperimenta! tööde hulgast valis žürii lisaks Mona Bernhardile (Saksamaa) välja veel Elina Puce (Läti) „Aja struktureerimise“, mis põhjaliku uurimuse tulemuste visualiseerimisel rakendab mänguliselt sellist elementaarset kunstilist protsessi nagu värvide segunemine ning mõtestab läbi kunstilise prisma inimeste ajakasutust, mis omakorda on tihedalt seotud majandusliku mõõtmega meie ühiskonnas ja igapäevaelus. Kolmandaks väljavalituks osutus Vytaute Petkeviciute (Leedu) „Ülemaalitud president“, mis avab kunsti ja majanduse vahelisi seoseid tabavalt, lakooniliselt ning vaimukalt. Autor on lähenenud teemale omapärase ja kontseptualismi traditsioonist lähtuva võttestikuga – maal kujutab Leedu presidenti Dalia Grybauskaitet Barbie-nukuna, mida aga vaatajal enam näha ei õnnestu, sest puhtalt kokkuhoiu mõttes sai see kaetud mandalaga.

Tehniliselt suurejoonelise teostusega sai hakkama Sloveenia kunstnik Gala Alica Ostan Ožbolt, kes kujutab pimedas ruumis rippuvate hiiglaslike lihatükkide kaudu meedia loodud publiku immuunsust kohutavate uudiste suhtes.

Homme algab täna

Vano Allsalu (Eesti Kunstnike Liidu president): „Eesti kooliõpilaste tööd tänavusel Eksperimenta! triennaalil on sisukad ning enesekindlalt teostatud. Küllap on selle taga ka kuraatorite Annely Kösteri ja Tamara Luuki julgustav toetus, ent noorte autorite siiras sotsiaalne tundlikkus ja omamoodi varaküps asjatundlikkus on kahtlemata algupärane ja veenev.

Muuseas, kuulsin korraldajatelt, et Sally Stuudio õpilased tegid enne konkreetsete projekti-ideede ja teoste loomiseni jõudmist ära põhjaliku eeltöö „turuanalüüsi“ sihtrühmade määratlemisel ja nende võimalike (kunsti)vajaduste kaardistamisel – nii et mitte ainult majandusega haakuvad mõtted, vaid ka turunduslikud võtted kunstiteoste loomisel.

Kui vaadata kasvõi noorte partei-projekti (TIP ehk Totaalselt Iseseisev Partei) kodulehte (www.tiperakond.ee), on näha, et äsja valimisõiguse saanud 16-aastased ei jookse lati alt läbi ka poliitilise elu lahtimõtestamisel kontseptuaalsete kunstivõtetega. „Homme algab täna“ (Selene Margaret Pruuden) pakub aga mängulise tõsidusega igale näitusekülastajale võimaluse osaleda homse majandussektorite jaotuse ennustamisel. Seda visualiseerivad eri värvi legoklotsidest kerkivad tornid, mille ehituskivid annetab noor kunstnik peale näituse lõppu lasteasutustele – nii on teos lõpuks veel ka taaskasutatav.

Ehk kõige meeleolukama osalusvõimaluse pakub vaatajale Maria Tõnisbergi ja Krete Roopõllu 24 peeglist koosnev sfääriline installatsioon „Kes ma olen?“ – omamoodi selfi-dekoratsioon, kus oma näopildi saab püüda kaadrisse koos „pildiallkirjaga“ – endale kõige hingelähedasemana tunduva toimetulekumudeli kirjelduse või steitmendiga. Kui rahakogumine reisiks või suurema sissetuleku ihalus on ilmselgelt tubli palgatöötaja argipäev, siis „I work every day because I love my job“ viitab juba uutele horisontidele, mille tagant aimduvad paindlikud töö ja eraelu sümbioosid, kumab vastutustundliku rahateenimise, egoistliku õnneotsingu ja maailmaparandava kunsti seniolematu sünergia. Ehk lähevad selles täna veel aimamatus innovaatilises homses kasutusse ka mõned neist disaini ja assamblaaži piirimail teostatud nutikaist esemeist, mis on Kunstihoone suures saalis eksponeeritud ühise nimetaja all „Tooted igaks elujuhtumiks“.

Müüa või mitte müüa?

Eksperimenta! paljudest lisaprogrammidest on seekordne piiriülene programm pühendatud fotograafiale. Noored pidid väikestes rahvusvahelistes gruppides uurima, kuidas ja miks kaasata majandusprotsesse kunsti ja fotograafiasse. Kas fotograafia võib teenida turupõhiseid eesmärke, jäädes samas ikkagi kunstiks?

Grupitöö tulemusel valmis kaks näitust. Fotomuuseumis, näitusel „Selfeksperiment!“ on väljas portreed ja maastikuvaated, mis seovad inimese, looduse ja linna, nähes teisi ja leides iseennast. Sokos Hotel Estoria teisel korrusel sündis aga Eksperimentoria!, kus läbi kaamerasilma on vaatluse all siseinterjöör ja sealsed detailid, arhitektuursed välisvaated, erinevad ruumilised perspektiivid, vormid ja mustrid.

Eksperimenta! 2017 näitused on kuni 3. detsembrini avatud Tallinna Kunstihoones, Kunstihoone galeriis, Tallinna Linnagaleriis, EKA galeriis, Fotomuuseumis, Sally Stuudios ja Solo Sokos Hotel Estorias.