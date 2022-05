Viiul kui Javelin

SÕDIVAT UKRAINAT TOETAV FESTIVAL: Sünnipäraselt Eesti kodanike toel Ukraina suurimaks klassikalise muusika sündmuseks tõusnud Odessa Classics alustab oma kaheksandat festivali tänavu Tallinnas. Tegemist on Ukraina suurima klassikalise muusika festivaliga. Kultuuripartnerluse elektrivedur Meelis Kubits räägib, mil moel sihuke festival sünnitati ja mida ta endast kujutab.

Odessa Classics on praegu omamoodi pagulasfestival, mööda ilma toimetab suur hulk Ukraina muusikuid, kui nad ei ole just parajasti riigi relvajõudude teenistuses. Või on nad pidanud Venemaa agressiooni ja küüditamiste tõttu oma kodudest lahkuma – nagu miljonid teisedki ukrainlased, kellest paljud on saanud peavarju ka Eestis. Asi see siis suurepärane muusikasündmus mõneks päevaks Tallinnasse ära parkida on.

Kuidas sündis Odessa Classics

Odessa Classics sündis 2015. aasta juunikuus vastusena Krimmi annekteerimisele ja Venemaa poolt juhitud sõjategevusele Ukraina territooriumil. Kuigi lahingutegevus Odessasse otseselt ei jõudnud, ärevusest seal puudust ei tulnud. Ja nii nagu kirge veel vähe oleks olnud, nimetas president Porošenko maikuus Odessa oblasti kuberneriks karismaatilise grusiini Mihhail Saakašvili, kes alustas reformidega samast hetkest sealt, kus need Gruusias omal ajal lõppesid.

Loomulikult oli Miša saabumine Odessasse maiuspala Vene propagandale, kes pani kiiresti peale plaadi, et linnas keelatakse vene keeles kõnelemine. Vahelepõikena võib öelda, et Miša enda karjäär jäi Odessas lühikeseks, sest nagu ütles mulle üks tema lähimatest nõunikest: „Me olime harjunud korruptsiooni juurima nii, et saneerime riiki ülevalt alla, aga nüüd sattusime olukorda, kus lisaks alluvatele olid vargad ka meie ülemused ehk siis Kiievi keskvalitsus.“

Kõik see kompott tegi aga meie missiooni Odessas oluliselt särtsakamaks ja huvitavamaks. Nii sündiski juunis 2015 üks aktsioon „Odessas on rahu ja pidu“, 300 inimese kogunemine Odessa „Kopli liinidel“ pika laua taga, Issaak Babeli poolt ilmakuulsaks kirjutatud Moldovankal ja klassikalise muusika festival Odessa Classics.

Meie soov oli näidata, et linn elab rahus ja pidu käib, nii nagu see on Odessas alati olnud, uksed turistide jaoks on avatud ning lauad kaetud. Esimese festivali peakülaliseks olid Andres Mustonen ja Hortus Musicus, saatjaks ligi viiekümnest eestimaalasest koosnev delegatsioon ettevõtlikke inimesi ja ajakirjanikke. Aasta pärast oli Mustonen taas platsis ja sündis traditsioon, Eesti jalajälg ja festivali euroopalik maine muudkui aga süvenesid. Selle – tuua Odessat Euroopale lähemale – olid festivali asutajad seadnud endale üheks peamiseks eesmärgiks, luues rahvusvaheliselt atraktiivse kultuurisündmuse, mis ületab künnist vastavates meediates üle Euroopa.

Armeeniast ja Gruusiast Odessasse

2018 . aasta suvel olime ERSO-ga tähistamas Armeenias ja Gruusias riigi sajandat sünnipäeva. Turnee viimaseks kontserdiks sättisime Odessa Classics Batumi Weekendi, ikka selleks, et Odessat ja Ukraina riiki kaasa tõmmata, väärt seltskonda Eesti ja tolleaegse Gruusia kõrvale.

Muuseas tegin ka ettepaneku meie riigikogu juhtidele, et võib-olla korraldaks leinapäeval, 14. juunil Khuthaisis ühise istungi Gruusia parlamendiga, pöörduks maailma avalikkuse poole, kallistaks rahvad pikaks ajaks kokku. Aga ei olnud enam seda kreatiivsust ja valmidust me rahvaesindajatel, et selliste kultuurilis-romantiliste afääridega kaasa minna. Ei olnud enam Mart Laari valitsemise aeg, mille puhul kujutan seda elavalt ette.

Batumi kontserdid ise, nii nagu kogu ERSO üle 35 aasta toimunud Armeenia ja Gruusia turnee tervikuna, olid aga väga edukad. Esimesel neist segunesid ERSO kollektiivi kümmekond grusiini, kuna dirigendiks oli Gruusia särav täht Nikolos Rachveli ja kavas lisaks eesti heliloojatele meid saalis austanud Gia Kantšeli looming. Solist oli Odessa Classicsi asutaja, pianist Alexey Botvinov. See oli Alexey ja ERSO esimene ühine kontsert, millele saatuse tahtel on tänavu lisandunud veel kaks ja ees seisab kolmaski, kõige olulisem neist. Nimelt pidi ERSO olema festivali Odessa Classics peakülaliseks 2020. aasta juunis, kui maestro Neeme Järvi juhatusel pidanuks Potjomkini treppidele kogunema teiste seas presidendid Kersti Kaljulaid ja Volodõmõr Zelenskõi, oma juubelit tähistav helilooja Arvo Pärt ja lisaks veel kümmekond tuhat odessiiti. Potjomkini treppide open air kontserdid on Odessa Classicsi vaieldamatud tõmbenumbrid, millele Euroopas on raske vastast leida. Kes ei tahaks Musta mere taustal mängida Duke de Richelieu pilgu all viiekohalise arvuga publikule.

Sõda tõi sündmuse Tallinnasse

Märtsis 2020 tabas planeeti Maa aga uus viirus, mis tõmbas meie ambitsioonikatele plaanidele kriipsu nii 2020. kui ka 2021. aastaks. Festival küll kangelaslikult toimus, kuid ERSO jäi koju.

2020 . aasta festivali graafikus olid ERSO esinemise kuupäevadeks 2. ja 3. juuni, piduliku avamisega Odessa Ooperiteatris. Elasime ilusas maailmas ja festivali ootuses, kuni saabus meie oma riigi aastapäev ja miski, mis jääb meie pidu edaspidi alati varjutama.

Venemaa jultunud sõjategevuse tingimustes otsustasime ERSO rahvaga, et festivali traditsioon tuleb päästa ja nii me siis meie Odessa sõpru ja väliskülalisi mai lõpus ja juuni alguses ka võõrustame.

Tallinnast Lõuna-Euroopasse

Odessa Classics Tallinn avakontsert toob Tallinna Odessa festivali residentmuusiku, viiulivirtuoosi Daniel Hope’i, kes soleerib ERSO ees orkestri peadirigendi Olari Eltsi juhatusel. Edasi liigub festival Tallinna Lauluväljaku klaassaali, kus 1. juunil, lastekaitsepäeval on võimalik null eurot maksva pileti omandamise järel saada osa kahe Ukraina imelapse, vendade Fediurkode klaverimängust. See on heategevuslik ja hea tahte kontsert.

Festival jätkub 2. ja 3 juunil Arvo Pärdi Keskuses ja Tartus Heino Elleri nimelise Muusikakooli Tubina saalis. Punkti panevad festivalile praeguse plaani järgi meie oma viiulitalent Hans Christian Aavik ja Alexey Botvinov.

Aga neid punkte on tegelikkuses kolm, sest Odessa Classics jätkub juba vähem kui nädala pärast ühes Lõuna-Euroopa riigis.

NB! Selle riigi kultuuriministeerium, kuuldes eestlaste plaanist, ütles: „Meie tahame ka, meie oleme Euroopast ja meie maksame.“

Ukraina sõdib meie oma Euroopa eest ja Odessa Classics on selle sõdiva riigi üks väärtuslikumaid kultuuribrände. On elementaarne ja inimlik, tahaks öelda riigimehelik, et sellises olukorras, kuhu festival on sattunud, ulatatakse talle abikäsi. Eesti näitel on selleks abikäeks end selles kriisis korduvalt tõestanud kodanikuühiskond, Eesti ettevõtlik inimene. Selle loo kirjutamise ajal on meil eelarvest puudu veel 30 000 eurot. Kui leida iga päev tuhatkond, ei pea laenu võtma minema. Tulge festivalile Odessa Classics Tallinn, ärge nuiake kutset, ostke pilet ja kutsuge sõpru. Slava Ukraini!

Odessa Classics Tallinn

31.05.–3.06.2022

T 31.05 kell 19.00 Estonia kontserdisaalis

Daniel Hope (viiul)

Alexey Botvinov (klaver)

Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Dirigent Olari Elts

K 1.06 kell 19.00 Tallinna Lauluväljaku klaassaalis

Oleksandr Fediurko (klaver)

Roman Fediurko (klaver)

N 2.06 kell 19.00 Arvo Pärdi keskuses

Michael Guttman (viiul)

Jing Zhao (tšello)

Alexey Botvinov (klaver)

R 3.06 kell 19.00 Heino Elleri muusikakooli Tubina saalis

Hans Christian Aavik (viiul)

Alexey Botvinov (klaver)