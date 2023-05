Karupoeg Puhhi kuritööd kommunistlikus Hiinas

ETTEVAATUST, LASTERAAMAT! Orientalist ning Puhhi-uurija (puhholoog) Märt Läänemets kirjeldab pentsikut olukorda, kus Puna-Hiina on oma vaenlaste nimekirja arvanud ka Karupoeg Puhhi.

Üks tont käib ringi mööda Hiinamaad. Oh ei, see ei ole kommunismitont, millega Karl Marx ja Friedrich Engels hirmutasid Euroopat 1848. aastal oma kommunistliku partei manifestis. Kommunismitont on Hiinas ammu lihaks saanud ja ligi saja miljoni pealise parteihüdrana Hiina täielikult oma kontrolli alla võtnud, ajades oma kombitsaid üha enam laiali kogu maailmas.

Tont, kel pole võimu, naftat ega dollareid

Aga viimased kümmekond aastat on hiina rahvast ja paljusid teisi üle ilma lõbustanud hoopis üks teine tondike, kes näikse kummalisel kombel just parteihüdrale ja selle kõikvõimsale esimehele üsna suurt hirmu nahka ajavat. Suuremat kui Ameerika imperialism ja äraneetud kapitalistlik maailmakord kokku. Nagu elu on näidanud, on viimaseid üsna kerge ümber sõrme mässida ja edukalt kommunismihüdra teenistusse rakendada, sest pole ju tähtis, mis värvi on kass, kui ta vaid hiiri püüab.

See uus tondu on hoopis teist tõugu. Temal pole ei väge ega võimu, ei naftat ega dollareid. Aga tal on võime inimesi naerma ajada. Ja kus inimene naerab, seal kaotab kurat oma võimu, nagu loeme ühest õige heast vanast lasteraamatust “Tim Thaler ehk müüdud naer” (1970. aasta eestikeelses väljaandes lk 163).

Karupoeg Puhh, rahvavaenlane

Ka meie tondu, kes ilmselt enda teadmata on pannud hirmust värisema Hiina kompartei juhtkonna ja sebima selle täitevaparaadi, on pärit ühest lasteraamatust, mida ka suur osa täiskasvanuid hea meelega loeb. Küllap ka Hiinas, kui seda seal veel kuskilt kätte saada on. Kinoekraanidel ja internetis on see muhe tegelane parteiriigis juba aastaid rangelt keelatud.

Viimane aeg on teda nüüd esitleda. Siin ta on – karupoeg Puhh oma täies hiilguses. Mõned tema sõbrad nagu Tiiger, eesel Iiah ja Notsu ka vahel kõrvalosalistena vilksatamas.

Millega siis meie kõigi poolt armastatud Winnie Puhh Hiina kommunistlikule parteile ette jäi? Teadaolevalt laskis džinni pudelist välja keegi hiina netikommentaator 2013. aastal, esimees Xi Jinpingi esimesel võimuaastal, luues ja pannes ringlema meemi, kus valgete särkide väel reipalt sammuvad Hiina esimeest ja USA president Barack Obamat kõrvutati vaimukalt samas poosis sammuvate Puhhi ja Tiigriga.

Kuna tüseda ja enamasti meemiliselt tõesti Puhhi meenutava muheda näoga Xi võrdlus näis rahvale peale minevat, järgnes eri olukorras Xi-Puhhi meeme laviinina.

Ka hiljutise Xi ja Putini Moskva kohtumise kohta on oma Puhhi meem juba olemas.

Ka filmid keelati ära

Ilmselt oleks iga teine riigipea tundnud heameelt, et teda sellise sümpaatse tegelasega võrreldakse, ja kasutanud seda oma populaarsuse tõstmiseks nn pehme jõuna ära. Iga teine, aga mitte kommunistliku Hiina oma.

Hiinakeelses netis läks Winnie Puhh (hiina keeles 小熊维尼 xiao xiong Weini või 维尼熊 Weini xiong) kohe keelatud märksõnade nimekirja ja kõik Puhhi-teemalised postitused kustutati nende “vaenu õhutava” sisu tõttu. Teada on ka vähemalt ühe üliõpilase pooleks aastaks trellide taha saatmise juhtum 2020. aastal, kus ta USA-s õppides levitas Xi ja Puhhi karikatuure.

Vähe sellest, Hiina kinodesse ei jõudnud ka Puhhi ja Christopher Robini teemalised populaarsed filmid.

Väike ohtlik karujunn

Viimane selleteemaline uudis oligi taas filmiga seotud. Märtsi lõpul pidi Hongkongis esilinastuma värske Briti õudusfilm “Karupoeg Puhh: veri ja mesi” (“Winnie the Pooh: Blood and Honey”), kuid ootamatult jäi linastus ära ja piletite müük peatati. Põhjust pole teatatud, aga ega seda raske aimata nüüd ka ole.

Liiatigi on hakanud levima juba uus meem just selle filmi verejanuliseks koletiseks muutunud Puhhi ja esimees Xi kõrvutamisega. Küllap on taas põhjust karta, et selline võrdlus võib niigi vastaliste hongkonglaste mõtted ohtlikele radadele viia. Parem ära keelata.

Kokkuvõtteks võib küsida: kas pole kummaline, et kõikvõimas juht Xi Jinping, kes valitseb maailma suurimat riiki maailma suurima sõjaväe ja julgeolekuteenistusega, keerab ümber sõrme Putini ja Venemaa, sammub kindlal suunal, et kummutada Ameerika Ühendriikide juhtroll maailmas ja kehtestada oma, Hiina maailmakord, kardab väikest armast väljamõeldud karupoega?

Aga ehk just see ongi diktaatorite kõige nõrgem koht, kus nad kukkuma hakkavad. Sest, nagu eespool öeldud: kus inimene naerab, seal kaotab kurat oma võimu.

Aidaku meid Puhh!