Baleriini masterclass

SUVEÖÖ BALLETIGALA: Juulis ja augustis toimub Eestis balleti meistriklass, mis päädib 6. augustil toimuva balletigalaga. Galakontsert „Suveöö“ toob Rahvusooper Estonia lavale tantsijad üle maailma: Euroopast, Venemaalt, Ukrainast ja Uus-Meremaalt. Ning seda vaid ühel korral. Asja terasvedru, endine priimabaleriin Galina Rohumaa annab puujalaga toimetajale Kairi Kesole aru.

„Meistriklassi puhul on muidugi olulisim, et kohale tulevad erinevad lavastajad ja õpetajad,“ möönab ürituse mootor Galina Rohumaa. „Ja sul on võimalus õppida midagi muud, suhelda teiste osalejatega, kogemusi ja mõtteid vahetada. See kõik motiveerib. Kui ma ise esimene kord sellisel üritusel käisin – olin siis koolis viimasel kursusel –, küsis õpetaja kohe, kas ma olen vahepeal kuskil n-ö ära käinud? Mina, et jah. Ta sai sellest kohe aru.“

Kairi Keso (K.K): Mille järgi te meistriklassi osalejaid valisite? Kas saadeti personaalsed kutsed? Või said kõik kandideerida?

Galina Rohumaa (G.R): On erinevad grupid – poolprofessionaalidele ja professionaalidele. Need, kes tulevad poolprofessionaalide gruppi, võtavad ainult erinevaid treeninguid. Kõik muidugi esinema ei saa. Aga selline konkurents on paratamatu ning igal pool. On, mille nimel pingutada ja see pingutus tuleb üsna suur. Meistriklass kestab kuus päeva nädalas. Algab 9.30 ja lõpeb kell 18.

K.K: Ilmselt on huvitav, milliseks kujuneb meistriklassi põhjal kokku pandud etendus.

G.R: Eriline on see, et etendus on kahevaatuseline: esimeses on klassikalised numbrid, teise vaatuse lavastab Prantsusmaal elav ja balletimaailmas tuntud Belgia koreograaf Lode Devos. Ta toob lavale lühiballeti „Brel Súite“. Seda juhtubki väga harva, et keegi tuleb ja lavastab balleti. See ei ole nii, et sul on kindel trupp ja palju aega. Kõik on vaja kolme lühikese nädalaga selgeks saada. Koormus on väga suur.

K.K: Miks ainult üks kord? Kui juba tehakse ära nii suur töö ja nähakse nii meeletult vaeva?

G.R: Kuna teeme seda esimest korda, siis eelkõige tahame vaadata, kuidas läheb. Aga asjaolu, et balletti esitatakse ainult üks kord, teebki selle erilisemaks. Usume, et tuleb väga huvitav etendus. Juba muusika on imeline: Belgia helilooja Jacques Breli looming, sõnad prantsuse keeles. Prantslased väga armastavad tema laule ja loomingut. Ja ma loodan väga, et eestlased on ka tema muusikaga tuttavad.

K.K: Kui kaua sellise asja kokkupanek aega võtab, see on ju kaunis töömahukas ettevõtmine!

G.R: Mõtlesin sellele ja tegin ettevõtte aasta tagasi, 2016 mais. Olime ümbermaailmareisil ning oli palju aega asjade üle mõtiskleda. Et mida üldse elus edasi teha – mille vastu endal huvi oleks. Kuna olin ise varem tantsija, leidsin lõpuks, et tahaks seda Eestis ka teha.

K.K: Me tegime KesKus’i kunagi loo erinevatest rahvustest Estonias, seal oli väga kirju seltskond. Liigutaksegi vist palju…

G.R: Konkurents on, jah, hullumeelselt suur… Ja huvitav on ju näha ka midagi muud – erinevaid lavastajaid, muud repertuaari.

Oma ürituse koha pealt niipalju, et väga väikese meeskonnaga tehtud! Meil aitasid veel 5–6 inimest. Kes pildistab, kes tegeleb turundusega, kodulehe tegija. Pluss kunstiline juht Sergei Upkin. Ja siis veel keegi, kes teeb kõik kavad jne, jne.

K.K: Kõik proovid käivad teil Estonias?

G.R: Jah, oleme rahvusooperile väga tänulikud. Et nad uskusid meisse ja andsid selle võimaluse.

K.K: Sa ise tantsisid ju Estonias pikki aastaid.

G.R: Olin Estonias solist ja tantsisin 12 aastat. 2014 läksin traumaga ära – ei tahtnud kuidagi alla anda milleski. Aga olid pearollid ja ma ei soovinud ennast halvast küljest näidata. Ballett on ikka suur osa sellest, mida ma oskan, aga mulle väga meeldib ka korraldada mingeid asju – nii et otsustasin sel aastal, et lähen ja õpin EBS-is. See aitab õiges suunas edasi areneda.

Kui sa ise oled tantsinud ja käinud, siis oma peas oskad paremini mõelda, milline üks tantsuüritus võiks olla. Kuid tehnilises osas on ikkagi abilisi vaja. See on suur projekt. Ja nagu öeldud, kaheosaline. Üks osa on see, et kutsud inimesi ning inimesed ka ise kandideerivad ja tulevad. Teine osa on gala. Kui juba teha, siis teha!

K.K: Kas Estonia oli esimene ja ainus valik?

G.R: Estonia on üks kindel osa, miks inimesed tahavad siia tulla. Eesti ei ole just kõige parem koht, selles mõttes, et lennata on siia raske ja mujal toimuvad ka erinevad üritused. Aga see, et etendus toimub rahvusooperis ja et me toome lavale just lühiballeti… Need kaks asja räägivad meie kasuks!

Kui Aivar Mäega kohtusin ja talle rääkisin, siis talle kohe meeldis see idee. Ütles, et tule ja tee ning vaatame, mis saab.

Tõsi, me ei ole kusagilt toetust saanud. Küsisime Kultuurkapitalist, aga nemad arvasid, et see on ainult ühe aasta projekt. Tegelikult ei ole, me tahame igal aastal seda teha. Ja Tallinna linn ütles, et neil pole raha.

K.K: Sellele vaatamata otsustasite korraldada.

G.R: Meil ei olnud teist valikut. Estoniaga oli juba räägitud. Ja eks me üritame ikka veel sponsoreid leida. Olen palju targem ka nüüd – kohe, kui gala ära toimub, hakkan järgmisega tegelema. Huvi selle vastu on juba täiesti olemas, pileteid ostetakse. Loodan, et ka suvel Eestit külastavad välismaalased leiavad meie balletigala üles. Suvel on Estonia muidu kinni, aga spetsiaalselt meie pärast teevad nad maja lahti.

Galina Rohumaa

Sünniaeg: 28.04.1983

Haridus:

2016 – Estonian Business School, väikeettevõtete juhtimine ja ärikorraldus

2014–2015 Tallinna Ülikool, bakalauruseõpe: rekreatsioonikorraldus

2012–2014 Tallinna Vannalinna Kunstikool – sisekujunduse eriala

1993–2002 Tallinna Balletikool

1990–1993 algkool 19. keskkoolis

Koolitused:

2001 Bournonville Summer Ballet Intensive (Taani)

2002 Europe Dance Summer Ballet Intensive (Prantsusmaa)

2003 Siba Intensive Ballet Summer Workshop (Hispaania)

2007, 2008 Impulz Summer Dance Workshop (Austria)

Balletikonkursid:

2004 Roma Ballet Competition (Itaalia) – teine koht

2005 Shanghai Ballet Competition (Hiina) – poolfinalist

Töö:

2016–2014 Rahvusooper Estonia balletisolist

Peaosad: „Luikede järv“ (Odett/Odilia), „Romeo ja Julia“ (Julia), „Uinuv Kaunitar“ (Sirelihaldjas), „Kassandra“ (Kassandra), „Coppélia“ (Coppélia), „Bajadeer“ (Gamzatti), „Pähklipureja“, „Lumivalgeke ja 7 pöialpoissi“ (Võõrasema) jne

2002–2006 Rahvusooper Estonia balletiartist