Vaba ja kompromissitu Marc Ribot

PIIRIÜLETAJA KITARRIL: Eesti silmapaistev jatskitarrist Jaak Sooäär annab soovituse, mis sarnaneb korraldusega. Ei maksa rumalast peast magada maha Marc Ribot’ etteastet Jazzkaarel. Ribot’ tööde nimekiri on kilomeetrite pikkune ning temaga on soovinud ühele plaadile pääseda paljud maailmanimed.

Kui ma hakkan meenutama, millised on kõige ägedamad kitarriga kontserdid, mida ma üldse kunagi näinud olen, siis kõige esimesena meenub kooliajal Kopenhaageni õdusas Jazzhouse’is nähtud Marc Ribot ja tema kuuba helilooja Arsenio Rodriguezi loomingut esitav Los Cubanos Postizos, kus Ribot tulistas megaprofessionaalse kuuba rütmigrupi saatel kitarrilt raevukaid energiavalanguid, mille iga täpselt sihitud noot lausa füüsiliselt selgroost läbi käis. Ning sinna kõrvale laisas rütmis ballaadid Ribot’ lakooniliste ja kirglike soolodega, milles ükski noot polnud üle ega puudu.

Mees, kes endale piire ei sea

Kuid kuuba muusika on vaid üks tahk paljudest Ribot’ huvidest, tema endale piire ei sea. Laia publiku jaoks on Marc Ribot tuntud eelkõige Tom Waitsi ansambli ühe alustalana, kelle jõuline kitarrikäsitsus möödunud sajandi 1980-ndate keskelt alates Waitsi saundi oluliselt mõjutanud on.

Teine Ribot’ pikaajaline kaasteeline on saksofonist/helilooja/visionäär John Zorn, kellega koos on välja antud üle kolmekümne plaadi, enamik neist Zorni Tzadik-leibeli alt, muu hulgas osaleb Ribot mitmel Zorni legendaarse Masada projekti albumil.

Kui minna veel jazzilikumaks, siis on Ribot’ koostööpartnerite hulka kuulunud John Coltrane’i eepilise kvarteti pianist McCoy Tyner, planeedi üks väledamaid saksofoniste James Carter, viimaste aastakümnete põnevamaid trompetiste Dave Douglas ja väga paljud teised tuntud jazzmuusikud, kuid tõeliselt nõutud on Ribot olnud siiski just suurepäraste lauljate partnerina.

Punk misiganes lisanditega

Robert Planti ja Allison Kraussi albumiga „Raising Sand“ pälvis ta 2009. aastal Grammy. Teiste hulgas on teda oma plaatidele mängima kutsunud Laurie Anderson, Elvis Costello, Marianne Faithfull, David Sylvian, Chuck Berry, Rufus Thomas, Diana Krall, Cassandra Wilson, Norah Jones ja Tanita Tikaram – väga kirju seltskond esmaklassilisi lauljaid.

Ribot’ intensiivne ja isikupärane väljenduslaad ning oskus sulanduda eri konteksti oma isiksust kaotamata on omadused, miks teda sellises seltskonnas nii kõrgelt hinnatakse. Ja seegi pole kaugeltki veel kõik.

Üks Ribot’ kodustiile on nüüdisaegne punk misiganes lisanditega (art või post post või impro punk) või koostöö meilgi hästi tuntud Piiteri alternatiivroki ansambliga Auktyon, ka siia sobib Ribot’ energilisus suurepäraselt.

Ja brasiilia muusika albumid Caetano Veloso ja Vinicius Cantuáriaga, ja muusika Martin Scorsese filmidele…

Ribot’ muljetavaldavalt pikk ja mitmekesine diskograafia on tõestus, et tegemist on meie aja ühe olulisema elektrikitarristiga.

Viimane kümnend

Viimase rohkem kui kümne aasta jooksul on Marc Ribot’ üheks põhibändiks olnud postrock’i power trio Ceramic Dog, mille albumitel kõlab muusikat läbisegi kõigis eelmainitud stiilides ja enamgi veel.

Koos bassist/klahvpillimängija Shahzad Ismaily ja trummar Ches Smithiga on Ribot suuteline looma helimaailmu optimistlikest funk’i-gruuvidest veidrate kuuldemänguepisoodideni, sündipopi kitšist meeletu mürani ja minimalistlikest meeleolupiltidest ohjeldamatute tantsurütmideni.

Kontsertidel on Ceramic Dogi muusika keskmes eelkõige siiski rokk, mis on avatud kõikvõimalikele mõjutustele, kaldumistele ja üllatustele. Julgelt kompromissitu Ceramic Dogi kontsert on oluline verstapost Eesti jazzi- ja laiemalt kontserdielus.

Marc Ribot’s Ceramic Dog

Marc Ribot’s Ceramic Dog on salvestanud kolm albumit, millest värskeim „YRU Still Here?“ avaldati 2018. aastal. Radikaalse helikeelega teos ei varja agressiooni ja peab viha väljaelamist ainuvõimalikuks teraapiaks. Poliitiliselt ärgas muusik on tuntud ka artistide õiguste eest võitlejana. Ceramic Dogi eelmine album „Your Turn“ jõudis 2013. aasta tähelepanuväärsemate albumite hulka. Mõjukas muusikaportaal PopMatters ülistas teose stiiliderohkust ja oskust luua haarav tervik ohjeldades kaootilist jõumasinat. Ribot’ triosse Ceramic Dog kuuluvad veel bassist Shahzad Ismaily ja trummar Ches Smith.