Trummarite trummar Steve Gadd põristab Tallinnas

On muusikuid, keda kiidavad asjaarmastajad ja on neid, keda hindavad professionaalid. Vahel langevad need kategooriad muidugi kokku. Üks sellistest meestest on 26. aprillil Jazzkaarel üles astuv Steve Gadd, keda peetakse maailma üheks mõjukamaks trummariks nii oma muusikapärandi kui ka professionaalsuse tõttu. Siim Männik paotab ust.

Steve Gadd on teinud koostööd lugematute tippartistidega nagu Eric Clapton, Al Di Meola, Simon & Garfunkel, Paul McCartney, Kate Bush, Chick Corea, George Benson jpt. Poole sajandi jooksul on Gadd salvestanud üle tuhande heliplaadi erinevate tippmuusikutega, neist suur hulk on pälvinud kuldplaadi staatuse. Gaddi üks tuntumaid kaastöid on hüpnotiseeriv riff, mis põhineb Paul Simoni ühel populaarsemal laulul „50 Ways to Leave Your Lover“. Pole põhjust kahelda, et Gaddi rütmid mängisid suurt rolli selle suurepärase loo viimisel Billboardi edetabeli tippu.

Kolmeaastaselt alustanud

Ajakirjale All About Jazz antud intervjuus kirjeldab Gadd Paul Simoni ja Eric Claptoni erinevat lähenemist muusika loomisele. Ta selgitab, et Simon lihvib ja täiustab oma materjali täiuslikkuseni. „Ta ei lepi enne, kui asi on nii hea, kui vähegi saab. Samas Eric Clapton võib minna kontserdile ilma sound-check’i tegemata, kuna ta ei soovi lasta enne show’d energial hajuda. Need on kaks täiesti erinevat lähenemist, aga mõlemad on adekvaatsed omas ajas ja kohas. Mina lähenen igale olukorrale, kasutades seda, mida olen õppinud. See ei tähenda, et püüaksin korraga mängu panna kõike, mis ma tean. Mõned asjad töötavad ja mõned mitte, neid valikuid peangi tegema.“

Tänu üle poole sajandi kestnud tööle maailma tippmuusikutega on Gaddi mõju määratult laiem kui nende inimeste hulk, kes kunagi ta nime on kuulnud. Trafficust ja Lenna bändist tuntud trummari Reigo Ahvena sõnul on Steve Gadd trummiguru, keda on küll teadvustamata, kuid siiski, kuulnud kõik maailma inimesed, kes on puutunud kokku mistahes vormis raadioga. „Lihtsalt välistatud on, et keegi on jäänud puutumata sellest mehest ja tema lõputult reljeefsest trummimängu kunstist,“ leiab Ahven.

Kolmeaastaselt trummiõpinguid alustanud ja 11-aastaselt Dizzy Gillespiega koos musitseerinud Sitsiilia juurtega ameeriklane Gadd on pälvinud ka palju formaalset tunnustust. Ajakiri Rolling Stone on ta paigutanud kõigi aegade 100 parema trummari seas 24. kohale. Gadd on mänginud mitmetel Grammy-võite toonud albumitel ja tema kevadel Tallinnasse saabuv Gadd Band on nomineeritud 59. Grammyde jagamisel parima kaasaegse instrumentaalansambli kategoorias kõrvuti 2014. aastal Sügisjazzil esinenud kitarrist Bill Friselliga ning jazz-fusion-kollektiiviga Snarky Puppy, mille pianist Bill Laurance 2016. aasta Jõulujazzil üles astus. Võitja selgub 12. veebruaril.

Trummarite trummar

Steve Gaddi sõber ja koostööpartner Chick Corea on öelnud, et iga trummari unistus on mängida nii perfektselt nagu Gadd. Sama joont hoiavad ka Eesti tuntumad trummarid. Ewert & the Two Dragonsi ning Miljardite trummari Kristjan Kallase sõnul on Gadd üheks suureks põhjuseks, miks modernne trummimäng tänapäeval just niimoodi kõlab. „Kõik trummarid, kes asjaga tõsisemalt tegelevad, on õppinud või õpivad Gaddi. Tänu oma tohutult suurele tehnilisele võimekusele ja muusikalisele ning stiililisele sõnavarale on teda sageli nimetatud trummarite trummariks,“ ütleb Kallas.

Ka Reigo Ahven ei ole metafooridega kitsi, hinnates Gaddi mõju muusikutele: „Steve Gadd on planeet Maa rütmimuusika kogukonnale põhimõtteliselt sama, mis kuninganna Elizabeth II on inglastele – üks viimaseid päris legende ja kuningliku liini jätkajaid. Keegi, kes ei ole mitte ainult tunnistajaks olnud, vaid ka otseselt mõjutanud inimkonna ajaloo pöördelisemaid sündmusi. Tema jäägitu pühendumine muusikalisele rütmile on võrreldav dalai-laama pühendumisega rahu sõnumi levitamisele, ning on vähe trummareid maailmas, kelle maailmapildi kujundanud trummarite esikümnes Steve Gaddi ei figureeri.“

„Mitut trummarit on vaja, et vahetada lambipirni?“ küsis naljatledes trummarist ja lauljast superstaar Phil Collins. „Kümmet. Ja teist kümmet, et arutada, kuidas Steve Gadd oleks seda teinud.“

2017. aasta kevadturnee raames Steve Gaddiga Tallinnasse saabuvasse koosseisu kuuluvad lisaks talle Kevin Hays (klahvpillid), Jimmy Johnson (bass), Michael Landau (kitarr) ja Walt Fowler (trompet).

Steve Gadd esineb Jazzkaarel 26. aprillil kell 21 Vabal Laval.

Steve Gadd (71)

Sündinud 9. aprillil 1945 USA-s New Yorgi osariigis.

Õppinud kaks aastat Manhattan School of Musicus, lõpetanud Eastman School of Musicu.

Teinud koostööd kümnete maailma tippmuusikutega, plaadistades nendega sadu albumeid.

Tuntumad lood on Paul Simoni „50 Ways to Leave Your Lover“, Steely Dani „Aja“, Chick Korea „Nite Sprite“.

Musitseerib tänapäeval tihti selliste artistidega nagu Eric Clapton, David Sanborn, Marcus Miller, Joe Sample ja meisterpianist Michel Petrucciani.

On olnud tegev oma ansamblites Stuff ja A Gadd Gang. Praeguseni tegutseb 1980-ndatel alustanud the Gaddabouts, põhiansambliks on kujunenud Steve Gadd Band.

Vaata ka www.drstevegadd.com.

Jazzkaar 2017 tähed

Dianne Reeves

Jazzkaare peaesineja on viiekordne Grammy-võitja Dianne Reeves, kes on tuntud oma suurepärase rütmivalitsemise, mängleva improviseerimisoskuse ning viieoktavilise hääleulatuse poolest. Ameerika tippvokalisti sügavat ja tõeliselt hingestatud esitust on Eesti publikul võimalik nautida juba kolmandat korda.

27. aprillil kell 19 Nordea Kontserdimajas

GoGo Penguin

Manchesteri trio GoGo Penguin on värske komeet moodsa, kinematograafilise jazz’i taevas. Trio defineerib oma helimaailma „akustilise elektroonikana“ ning ühendab oma kõlapildis triphop’i, jazz’i, roki ja klassikalise muusika elemente.

21. aprillil kell 22.30 Vabal Laval

Meshell Ndegeocello

Meshell Ndegeocello on multitalendist ameerika laulja, bassist, räppar ja helilooja, kes oma stiilis ühendab funky’t, soul’i, jazz’i, hiphop’i, reggae’t ja rokki.

22. aprillil 21 Vabal Laval

Spyro Gyra

Legendaarne ameerika fusion-jazz-grupp Spyro Gyra on neli aastakümmet ühendanud r’n’b’d, funky’t ja popmuusikat ning avaldanud 30 albumit, mida on müüdud üle 10 miljoni.

24. aprillil kell 19 Nordea Kontserdimajas

Steve Gadd

Tänapäeva mõjukamaid trummareid, kelle ainulaadset rütmitaju on võimalik kuulda maailma kõige kuulsamate pop-, rokk- ja jazz-artistide heliplaatidel ning arvukatel kontsertturneedel.

26. aprillil kell 21 Vabal Laval

Kristjan Randalu Limes Occidentalis

Eesti silmapaistvamaid pianiste Kristjan Randalu on koos rahvusvahelise haardega ansambliga Limes Occidentalis (Eesti, Saksamaa, Prantsusmaa, Kreeka, Süüria) vallutamas uusi alasid kaasaegses jazz’is. Grupi liikmeid seob sarnane elukäik – sündimine ühte kultuuriruumi, siirdumine välismaale ja globaalne suhtlus muusika keeles.

26. aprillil kell 18 Vabal Laval

Grandbrothers

Klassikalist kompositsiooni modernse ja eksperimentaalse heliproduktsiooniga siduva duo moodustavad šveitslane Erol Sarp ja sakslane Lukas Vogel. Nende minimalistliku klaverile tugineva elektroonilise muusika juured peituvad klubi- ja techno-helides.

28. aprillil kell 18.00 Vabal Laval

Iyeoka

Nigeeria-Ameerika päritoluga Iyeoka Okoawo on tuntud nii lauljana, poeedina, ühiskonnaaktivisti kui ka koolitajana. Ta on jõuline artist, kelle poeesia ja looming äratab ellu Nina Simone’i, Sade, Lauryn Hilli ja Amy Winehouse’i hingestatud olemuse. Tema muusikas on soul’i, r’n’b, roki, hiphop’i ja jazz’i elemente.

28. aprillil kell 21.30 Vabal Laval

Tigran Hamasyan

Pariisis resideeriv armeenia pianist ja helilooja Tigran Hamasyan on 30. eluaasta künnisel saavutanud tuntuse oma generatsiooni unikaalseima ja silmapaistvaima jazz-pianistina. Talle meeldib luua fantaasiaküllaseid stiiliseoseid, liites rikkaliku armeenia muusikapärandiga bebop’i, thrash metal’it ja dubstep’i elemente.

29. aprillil kell 19 Vabal Laval