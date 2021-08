Tanel Mazuri mälestuseks. Jõeäärne pungikuur Narvas

Olukord Narvas

Kuhu me nüüd läheme?

– Rorrro.

Kuhu?!

– Ahh, jõuame kohale, siis ma enam seletama ei pea.

TEIST SELLIST KOHTA EESTIS POLE: Narva ülevõlliklubi (mis näeb tõesti välja nagu kuur) Ro-Ro peremees Roman Boiko vastab ise enda arusaamatul ja KesKus’i Narva osakonna juhataja Tanel Mazuri (1971–2021) felixleetlikele küsimustele. Ro-Ro asub Narva jõesadamas, õhtuti põleb klubis tünni sees lõke, esinevad seinast seina bändid ning meeleolu on alati ülev ja lohakas. Kahepoolse integratsiooni mõttes anname vestluse edasi ilma tähestikku, keelt ja kultuuriruumi vahetamata.

Narva osakond (No): Aprillis lõhkes kellelgi Narvas mingi veresoon ja leiti, et Eesti tuntumatest kõige tundmatum alternatiivmuusikaurgas Ro-Ro tuleks kinni panna. Või siis tõsta rent nii kõrgeks, et ta paneks ennast ise kinni. Või hüppaks ojja. Seda enam, et oja (Narva jõgi) on käepärast. Mis toimub?

Roman Boiko: (R.B) Не надо о плохом. Выборы, сам понимаешь.

No: Klubil algab üheteistkümnes hooaeg. Sa ise kah ei tea, kui palju bände kümne aasta jooksul läbi on lipanud. Palju sellel aastal tuleb?

R.B: (üle auuli) Аня! (Anja koostab juba neljandat kuud suvist kava, mida selle loo juures avaldada. No ei ole see kava valmis, aga bändid tulevad ikkagi)

No: Räägime siin rahulikult ühe Narvia õlle juures ja tuleb välja, et sa ei ole puhvetiperemehena pannud tähele seaduspära – uulitsale (kus klubi suvisel ajal tegelikult asubki) tahetakse sind ajada igal neljandal aastal. Ikka siis, kui sügisel kohalikud valimised on.

R.B: (ikka üle auuli): Еще пива!

No: Kas Valgevene trash, läti venekeelsed rokipeerud, soome no-name metal-head’id, islandi folk-disko, Viljandi vinguv viiul ja eestikeelne Piiteri punk üle ei viska?

R.B: (imestunult) Эести панк пиитери кеелес? Предлагаешь? Пожалуйста, принимаем!

No: Ohtlik värk sul, ainult üks turvamees. Teinekord hakkab terve jalkamansa kaklema ja siis ei aita isegi politsei peadirektor.

R.B: Министр культуры в мае сам у нас писал.

(Vahemärkus puhtale turistile: Ro-Ro peldik on tõesti paremas korras kui enamik pealinna omasid. Ja tegelikult on see ainuke kõrts Eestis, millest piirivalve regulaarselt, sõna otseses mõttes läbi sõidab.)

No: Enamik bände esineb sul ju läbisõidul ja see asja põnevaks teebki. Kuulutusi justkui trükitakse ja riputatakse. Aga enamasti on see ikkagi sügav üllatus, kui sa Muroma bajaanimängija ja leedu oboevirtuoosi kohaliku keldripundi taustal improt tegema paned.

R.B: Я не причем, Аня и Гуугл помогают.

No: Endal sünnipäev, aga bändi polegi. Lükkasid hoopis tütre lavale.

R.B: Сама захотела. (Tütar laulab täitsa hästi ja hilisteismeliste rütmigrupp katab seda kõike üpriski professionaalselt.)

No: Sinu töötajad kurdavad, et sa oled liiga hea ülemus. Annad andeks. Ei pane pahaks. Kui sõimad, siis pidi näost näha olema, et tegelikult sa nii ei mõtle. Neile meeldib siin töötada vaatamata sellele, et sa nende käest väikest eesti keelt nõuad. Kui endale süüa tellid, siis ootad lõpmatult, kuni kliendid kõik rahuldatud on.

R.B: (eemalduvale ettekandjale) Дура! Шашлыки сюда, я сказал!

No: Bändide kõrval on sul menüüs okroška kaljaga ja külm borš. Juba sellega oled sa kaks korda rohkem vene söögikoht kui ükski teine Narvas. Pelmeene teeb sul kah mingi vanamutt käsitsi.

R.B: Пелмени у нас с мясом, с грибами, с каким-то другим мясом. С картошкой и с луком завтра будут. Плюс вареники разные.

No: Talvel keevitasid siin mittetraditsionaalsed soome rokkarid ning kõik Narva nahktagiomanikud ja traditsionaalid viskasid tagurpidi saltosid. Bassimehel oli eye-liner selline, et kogu Tallinna X-baar oleks seitlit kohendanud. Kuidas sa selle üldiselt ümbritseva, pehmelt öeldes ksenofoobiaga hakkama saad?

R.B: Человек важен, не кого он е..т.

No: Sa mässid vatti kohalike algajate muusikute ümber, lased suvaliselt kõlada roppudel tšastuškadel, pigistad silma kinni häälest ära kitarri peale. Kohalikud laia vöö ja diskotissidega tibid nõuavad popsa’d, aga sina mängid neile bossanovat. Kuidas sa ära elad?

R.B: Клиенты уйдут, а гости останутся.

No: KesKus on kunagi ära trükkinud, et sul oli ühel suvel 38 esinejat 18 riigist, kurat teab mitmes stiilis. Augusti keskel tõmbad sa aga igal aastal kohaliku muusikapubliku kokku Viktor Tsoi mälestusõhtuga ning kuu lõpuks ajad kokku pilve barde. Isegi Narva kindluse Põhjaõue Apotheka bänd Tinktura on seal esinenud. Kuidas sul segi ei lähe need asjad?

R.B: (parandab) 42 группы было.

No: Miks sa seda kõike teed?

R.B: Муллэ меельдиб!