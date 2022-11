Peter Bernstein – unistuste kvartett kitarrihelide saatel

„New Yorgi piirkonna ihaldatuimal jazzkitarristil on sulgkerge tunnetus, entsüklopeedilised teadmised muusika ülesehitusest ja oskus mängida standardeid nii, nagu ta mõtleks neid kohapeal välja.”

– The Los Angeles Daily News

Peter Bernstein on tuntud kui ülimalt elegantne muusik, kellel on suurepärane kitarritoon, räägib Maret Mikk. Ta on lasknud oma kitarrimängul kõlada viimasel kolmel aastakümnel enam kui 80 salvestusel ning arvukatel festivali-, kontsert- ja klubiesinemistel koos muljetavaldavate muusikutega paljudest eri žanritest. Seekordne Sügisjazz toob maineka ameerika jazzkitarristi koos unistuste bändiga Eestisse juba oktoobri lõpus.

Peter Bernstein saavutas oma esimese suure tunnustuse muusikuna veel õpilasena, kui kohtus legendaarse kitarristi Jim Halliga. Hall palus teda endaga esinema 1990. aaasta JVC jazz- festivalile, kus osalesid teise seas ka Jazzkaare publikule tuntud kitarristid John Scofield ja Pat Metheny. Hall iseloomustas Bernsteini järgmiselt: „Peter pöörab tähelepanu nii minevikule kui ka tulevikule. Ta on kõige muljetavaldavam kitarrist, keda ma kuulnud olen. Ta mängib kõigist kõige paremini svingi – oma loogika, tunnetuse ja maitse järgi.”

Ülesmäge teekonna algus

Edasi läks Bernsteini karjäär ainult ülesmäge. 1990. aastal avastas kitarristi altsaksofonist Lou Donaldson ning oli läbi üheksakümnendate tema ansambli alaline liige. „Enamasti peate kellelegi õpetama, mida teha, aga Peter juba teab seda kõike. Mõnel inimesel on see lihtsalt olemas,” on Donaldson kirjeldanud Bernsteini.

Lisaks on kitarrist pikalt musitseerinud tunnustatud trios koos organist Larry Goldingsi ja trummar Bill Stewartiga. New York Times nimetas neid „viimase kümnendi parimaks orelitrioks”. Üheskoos on salvestatud kümmekond plaati, kus kõlab nii originaallooming kui ka tuntumad jazzistandardid. Trio viimane album „Perpetual Pendulum” (Smoke Session Records) ilmus käesoleval aastal ning tähistab nende koosmusitseerimise 30. aastapäeva.

Hiljem on lisandunud Peteri kaasmuusikute hulka terve rida tuntud ning tunnustatud muusikuid – 1990. aastatel oli Peter Joshua Redmani bändi liige ning musitseeris Diana Kralli kvartetiga ja on teinud George Bensoni „Cookbooki” albumitel debüüdi legendaarse organisti dr Lonnie Smithiga. Lisaks on ta salvestanud viis albumit organist Melvin Rhyne’iga ning esinenud selliste ameerika jazzi suurkujudega nagu Sonny Rollins, Bobby Hutcherson, George Coleman, Lou Donaldson, Brad Mehldau jne.

Nelja seina vahele sulgunud avatus

aastal moodustati ansambel Blue Note 7, mis on Blue Note Recordsi 70. tegutsemisaastapäeva auks moodustatud jazziseptett. Ansamblisse kuuluvad lisaks Bernsteinile Bill Charlap (klaver), Ravi Coltrane (tenorsaksofon), Lewis Nash (trummid), Nicholas Payton (trompet), Peter Washington (bass) ja Steve Wilson (altsaksofon, flööt). Kooslus salvestas 2008. aastal albumi pealkirjaga „Mosaic” (Blue Note/EMI) ja selle muusikaga tuuritati pikemalt Ameerika Ühendriikides. Ansambel mängib Blue Note’i artistide muusikat, mille seaded teevad bändi liikmed ja Renee Rosnes. aasta kevad, mil kogu maailm sulgus nelja seina vahele, oli suure hulga muusikute jaoks ootamatult produktiivne ning sel perioodil (ja hiljem) on ilmunud suurepäraseid albumeid. Artistid, kes muidu olid harjunud liikuma kontserdilt kontserdile, said nüüd aega, et enda kogutud ideed ja mõtted muusikaliselt vormistada ning albumitele koondada. Bernstein ei olnud selles osas erand, sest Sügisjazzile toobki kitarrist oma kvartetiga 2020. aasta sügisel ilmunud albumi „What Comes Next” (Smoke Session Records) muusika, mis on pälvinud kriitikutelt ohtralt kiidusõnu.

Muusika salvestati küll üheskoos armastatud muusikutega reaalajas stuudios, kuid lisanditeks olid disantseerumine ja näomaskid.

Olukord Tallinnas

Kriitikud on albumi kohta öelnud: „Kitarristi traditsiooniline kaubamärk-sound ja fraseering on selged ja puhtad ning tema laitmatu ajastus resoneerub Peter Washingtoni ja Joe Farnsworthi luksusliku bassi/trummide kombinatsiooniga ning albumi x-faktoriks on pianist Sullivan Fortneri klaverimäng.”

„What Comes Next” muusika pakub kuulajatele võimalust kogeda julguse, uudishimu, intuitsiooni ja tulihingelise meloodia tugevust ajal, mil neid omadusi kõige rohkem vajati. Ning ilmselt vajatakse kuni tänase päevani.

Tallinnasse jõuab kitarrist oma unistuste kvartetiga, kuhu kuuluvad bassist Doug Weiss, itaallasest trummar Roberto Gatto ning ka albumil mänginud, Grammy võitnud võrratu pianist Sullivan Fortner. Seda kõike saab kogeda Sügisjazzi kontserdil 29. oktoobril Kumu auditooriumis.