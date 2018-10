Narva, järgmine jaam

KREENHOLM JA MUUD: Ajaloo esimene Station Narva festival toob septembris Eesti idapoolseimasse linna metropoli hõngu, kirjutab Ingrid Kohtla ja soovitab kindlasti ennast kohale ajada.

21.–23. septembril toimub Eesti idapoolseimas linnas Narvas esmakordselt muusika ja linnakultuuri festival Station Narva. Ajaloo esimese Station Narva kahepäevase muusikaprogrammi tulipunktid paiknevad Kreenholmi saare hiiglaslikus tööstuskompleksis ja Narva „häktivistide“ kodubaasis Ro-Ro klubis Narva jõe kaldal. Metropolivaimuga piirilinna-festivali artistide rivi sisaldab nii üleilma legende ja kultusnimesid nagu Echo & the Bunnymen, Tricky ja Actress kui ka geograafiliisi ja stilistilisi piire pilbastavaid uue Euroopa tulevikustaare.

Kreenholmi Manufaktuuri muusikaprogramm jaotub 21. ja 22. septembri õhtul kolmele lavale, sealhulgas suuremas sisehoovis asuvale pealavale. Pärast kontserte Kreenholmis saab muusikalisi etteasteid edasi nautida Ro-Ro klubi tubasemas õhkkonnas. Kreenholmi ja Ro-Ro vahet hakkab liikuma eribuss.

Kreenholmi Manufaktuur, omaaegne maailma suurim puuvillavabrik, on otsekui loodud ühele Station Narva peaesinejale Echo & the Bunnymenile, keda kirjeldades ei saa mööda märksõnadest „suurim“ ja „majesteetlikem“. Neli aastakümmet tagasi Liverpoolis sündinud koosluse müstikast ja keelpillikaskaadidest pungil kataloogi tuntuimad lood võimendavad nii mõnegi kultusfilmi ja telesarja („Pretty in Pink“, „Donnie Darko“, „Stranger Things“) dramaatilisemaid hetki. Nende pala „The Killing Moon“ on erinevail andmeil inspireeritud nii vene balalaikamuusikast kui ka David Bowie hitist „Space Oddity“, bändi laulja Ian McCulloch väidab aga, et see „kogu muusikaajaloo parim lugu” ei pruugigi olla maist päritolu. Liverpooli romantikud esmakordselt Eestisse toov tuur juhatab sisse nende oktoobris ilmuva albumi „The Stars, the Oceans & the Moon“.

Actress & Tricky

Kui Echo & the Bunnymen toob Narvasse möödunud aegade nostalgiat, siis Londoni „teadusliku techno“ produtsent Actress (kodanikunimega Darren J. Cunningham) täidab ajaloolise Kreenholmi kolossi säriseva tulevikulaenguga. Tema sämplitest ja staatikast laetud mullune album „AZD“ ehk „kroomikarva rännak paralleelmaailma“ figureeris maailma olulisimate muusikaväljaannete aasta tabelite tipus; ta on andnud koos Londoni nüüdismuusika orkestriga väljamüüdud kontserte Londoni Barbicanis ja tantsutanud reivereid Berliini techno mekas Berghainis.

Tricky (kodanikunimega Adrian Nicholas Matthews Thaws) on Bristolist pärit trip-hopi žanri pioneer, vastuoluline „pimedusejünger“, kes pärast veerandsadat aastat tegutsemist, Mercury auhinna nominatsiooni ning koostöid Massive Attacki, Beyoncé ja Yoko Onoga kõlab endiselt nagu eikeegi teine ja kelle mõju on aimata nii tänapäevases atmosfäärilises R&B-s, moodsas pominaräpis kui ka dubstep’is. 2008. aasta sügisel tegi ta Tallinnas Rock Cafés etteaste, mida paljud kohalviibinud on nimetanud oma elu üheks vapustavamaks kontserdielamuseks.

Islandilt Kingissepani

Just Station Narva avapäeval, 21. septembril näeb ilmavalgust soo- ja liigipiire painutava inglannast produtsendi ja etenduskunstniku Gazelle Twini uus album „Pastoral“, mis lahkab erinevaid Briti identiteete ning seda, kuidas igas idüllis on ka pisut õõva.

Ajapedaalid põhja vajutatud, valmistub oma Narva vallutuseks äsja comeback’i teinud Soome meditatiiv-katartiline kosmoroki bänd Joensuu 1685, mis omal ajal jõudis esineda ka Tartu Plink Plonki festivalil. Soomest tuleb festivalile ka moodsat grime’i ja dubstep’i sulandav hiphopi täht View, Rootsist laulja-laulukirjutaja Jenny Wilson oma bändiga ning Islandilt südikas õõvaräppar Fever Dream, kelle eesmärgiks on esitada väljakutse patriarhaadile.

Idapiiri tagant saabub Narvasse mitu noore vihase Vene skeene saadikut, teiste seas üks sealseid rahvusvaheliselt edukamaid kooslusi, spastilise rütmi ja dekadentliku esteetikaga mängiv Shortparis ja tumepopi grupp Electroforez. Esmakordselt esineb Eestis nooruke Anastasia Ivanova ehk Grechka, Kingissepa linnakesest pärit „tänavate hääl“, kellele tänaseks elavad kaasa terved staadionitäied Venemaa noori. Eestimaa Kommunistliku Partei rajaja Kingissepa nime kandvast provintsilinnast on pärit ka lausa hirmuäratavalt mitmekülgne Felix Bondarev, kes saabub Narvasse oma „pätiballaadide“ kambaga RSAC. Felix on teinud koostööd USA bändiga Brian Jonestown Massacre ja kirjutanud lugusid Venemaa supertähtedele nagu Mumyi Troll ja Alisa Vox. Praeguseks Moskvas resideeriv mees on aga muu hulgas elanud ka Tapal ja teinud seal üürikest aega koos Eesti bändi Badass Yuki liikmetega kultusgängi Stones & Holes.

Kodumaine skeene

Festivalil astub üles ka eelmainitud Badass Yuki põhimees Mart Avi, kellest on vahepeal saanud üks Eesti avangardsema popi rahvusvaheliselt tuntumaid tegijaid, kelle ees sulab ka muidu idaeuroopa muusika suhtes reserveeritud Lääne muusikapress. Briti muusikaveeb The Quietus on öelnud, et „žanrijärgse ajastu ideaalartisti Avi loomingut peaks levitama Google’i implantaadina“. Sünkjalt atmosfäärilise hiphopi ja urbanistliku šamanismiga täidab Kreenholmi postapokalüptilise miljöö Genka ja Põhjamaade Hirmu tandem 12EEK Monkey. Teisele poole rock’n’roll’i lennutab piirilinna publiku peale veerandsajandi pikkust hoovõttu tänavu oma täispika meistriteose „What Noise?“ üllitanud müraroki bänd Zahir.

Kino ja teiste nõuka-aja postpungi ja uue laine bändide mõju ning äravahetamatult „meie oma“ vaib elab edasi nii melanhoolsete vintaaž-meloodiate meistri Sõpruse Puiestee kui ka Jõhvist pärit punk-trubaduuri Indrek Spungini loomingus. Kui Kino mõjutas Nõukogude Liidu lõpuaastatel paljusid nii siin- kui ka sealpool idapiiri, siis Kohtla-Järve juurtega Eesti indie isa Röövel Ööbik elas juba toona imaginaarses Läänes. Narvas laseb see Eesti underground-muusika üliharva esinev alustala oma hullunud house’i auru välja Una Bomba 50+ nime all.

Ja lisaks kõike muud

Lisaks muusikaprogrammile Kreenholmis ja Ro-Ro klubis toimub üle kogu linna palju muudki. Reedest pühapäevani pakub Narva muuseum Kreenholmi-ekskursioone. Festival saab aga alguse juba neljapäeval, 20. septembril Narva kolledžis nõukogude underground’i kaardistava filmi „Suvi“ („Leto“) näitamisega. Muu hulgas näeb selles filmis ka Station Narva muusikaprogrammis üles astuvat Piiteri bändi Shortparis. Reedel, 21. septembril toimub Narva kolledžis Station Narva Business Day, kus ettekannetaga esinevad e-residentsuse juht Kaspar Korjus, Telia Eesti juht Robert Pajos jt. Lisaks asub kolledžis ka festivali infopunkt, Digix mängudekohvik ja Telia TechGirls programmeerimistöötuba.

Reedel, 21. septembril toimub Narva kunstiresidentuuris kunstnikeduo Mar Caneti ja Varvara Guljajeva näituse avamine ning sealsamas toimuvad nii reedel kui ka laupäeval kohaliku arvamusfestivali BAZAR vestlused, mille teemadering ulatub autoriõigustest kuni tänavuse tiheda kultuurisuve, narvakate identiteedi ja „nähtamatu venekeelse Euroopa“ lahkamiseni.

Tutvu linnaga

Laupäeval, 22. septembril saab õhtustele Kreenholmi ja Ro-Ro kontsertidele aga eelsoojendust teha ja linnaga tutvuda erinevatel tasuta kontsertidel Fama keskuses, Astri Keskuses, Viru tänaval, EV 100 pargis ja Narva Sõudebaasis. Linnakontsertide puidust lavad sünnivad Narva linnaarhitekti Ivan Sergejevi ja Ida-Viru Kutsehariduskeskuse koostöös.

Pühapäev, 23. september on Station Narva perepäev. Sõudebaasi võimlas tegutseb erinevaid kultuuri ja keeli kohtingule kutsuv Euroopa Komisjoni keeltekohvik. Keskpäeval saavad huvilised osa Narva sügispealinna avatseremooniast jõepromenaadi laval. Sügispealinna sisseõnnistaval kontserdil astuvad spetsiaalse ühise kavaga üles Genka ja Narva Tütarlastekoor, millele järgneb RoRo klubi ja Sõudebaasi terrassil ühine pikalaua-lõuna, kus on aukohal kohaliku kuningliku kala – silmu – menüü. Pärastlõunal leiab Ro-Ro klubis aset Comedy Estonia püstijala-etendus kolmes „kohalikus“ ehk eesti, vene ja inglise keeles.

Station Narva päevade kaupa:

Reede, 21.09: Tricky (UK), Actress (UK), Jenny Wilson (SE), Una Bomba 50 + (EE), Zahir (EE), Grechka (RU), View (FI), Beebilõust (EE), RSAC (RU), Shortparis (RU), Propazha (EE), Eksponatika Clan (EE), PVC16 (EE)

Laupäev, 22.09: Echo & the Bunnymen (UK), Gazelle Twin (UK), 12EEK Monkey (EE), Mart Avi (EE), Joensuu1685 (FI), Fever Dream (IS), Sõpruse Puiestee (EE), Электрофорез / Electroforez (RU), Indrek Spungin (EE), Tam I Tut (EE), Guesthouse (EE), PTF1987 (EE)