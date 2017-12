Mõtteid jõuludest, kunstist ja obsessioonist

APPI, HOMOKUUSK! Mida teha, kui jõulukuusk on nagu mingi pede? Valner Valme sai inspiratsiooni Varro Vooglaiu artiklist „Monstrum jõulupuu asemel on nn kunstnike nartsissis“ (Õhtuleht) ning otsustas Varrole appi minna ja teemat veelgi laiendada.

*

Ma ei ole küll homoteemasse lähemalt süvenenud, aga pealtnäha jätab Rakvere jõulukuuse ümber käiv mürgel mulje, et tegu on homodernistidele nii homase tüüpilise püüdlusega homoonutada ja lõpuks suisa kõrvaldada vanu häid tavasid ja homotraditsioone, mis kannavad edasi ja tagasi kultuurilist järjepidevust ning on sellisena väga paljudele inimestele olulised ja kallid.

*

Selline lähenemine ei peegelda soovi tähistada õndsalt, rahulikult, kaunilt ja põlvkondade järjepidevust austavalt jõulupühi – pigem peegeldab see nn jõulukunstnike jõhkralt nartsissistlikku soovi eksponeerida homo isikut ja saada teiste tundeid riivates odavat jõulutähelepanu.

*

Ühelt poolt võib olla raske mõista, miks peaks keegi tõbras tahtma moonutada niisugust ilusat ja südamlikku traditsiooni, nagu seda on jõulupuu püstitamine linna homoväljakule.

Teisalt aitab seda aga mõista valgustav tõdemus, et ilmselt on niisugusel püüdlusel tunduvalt sügavamad ja krüptilisemad ideoloogilised tagamaad ning need langevad ühte ühiskonnas laiemalt toimuva ja postmodernismile ja modernismile ja kogu sellele meie ajale, mida olemas ei ole, homose püüdlusega seada kahtluse alla ehk kõigutada ja kukutada seda toredat ja kobedat, mis on homode teadvuses olnud kindel, loomulik, ilus, hea ja raudselt ühtesiduv ning gay.

*

Rakvere on niisuguste eksperimentidega viimasel ajal eriliselt silma paistnud ning on valjult kõnekas, et homopuu asendamist homonstrumitega on vedanud, sakutanud ja õigustanud sama seltskond – teiste hulgas Rakvere liberaalist pastor Tauno Toompuu –, kelle initsiatiivil võideldakse maksumaksja (homod?) raha eraldamise eest homolinnas jõulufilmide festivali ladusaks-libedaks läbiviimiseks.

*

Samuti on kõnekas see, kuidas niisugust traditsioone moonutavat ja kõrvaldavat aktsiooni õigustatakse sellega, et see (see!) on pälvinud mujal homomaailmas kellegi tähelepanu.

Muidugi on traditsioonide ja tavade ja kommete suhtes lugupidamatute sammudega lihtne tähelepanu pälvida, aga avalik ja ka salajane võim peaks oma otsustes lähtuma siiski sellest, millised on homode ootused ja soovid, mitte sellest, mida teiste maade vasakpoolsed ringkonnad ühest või teisest või kolmandamast asjast oma arust arvavad.

*

See, kui keegi soovib oma homoaeda laduda näiteks vanadest akendest või koguni ehk ustest rajatud omanäolist „homopuud“, peaks olema igaühe vaba voli ja tahtmine, mis taevariik, kus homodki.

Aga sellise monstrumi püstitamist linna peamisele homoväljakule harda kuusepuu asemel ei saa keegi nõuda, just nagu on täiesti vale ja jälk nimetada linnavõimu soovimatust niisugust aktsiooni rahastada homovabaduse ahistamiseks või millegi ärakeelamiseks.

*

Vasakpoolsetele ja parempoolsetele ja kesksoolistele homoaktivistidele peab millalgi kohale jõudma, et see, kui nad ei saa oma kunsti pähe esitatud ideoloogilisi projekte ja praktikaid ellu viia kõigi teiste homode raha ja muu sellise eest, ei ole see nende kodanikuõiguste ahistamine. Homo.