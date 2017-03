Modernne, värviline ja funky kammerkoor

KUIDAS RÄÄKIDA EESTI LUGU: Eesti Filharmoonia Kammerkoor alustab 30. jaanuaril oma ajaloo pikimat, kuuajast USA ja Kanada turneed, mis on koori jaoks 15 kontserdireis Põhja-Ameerikas. Etnoloogiadoktor Aimar Ventsel heitis koori tegevusele pilgu.

Eesti Filharmoonia Kammerkoori Põhja-Ameerika turnee kulgeb idarannikult New Yorgist ja Torontost läbi erinevate osariikide läände Arizona ja Californiani ning seejärel tagasi idarannikule Floridasse. Kokku toimub 12 a cappella kontserti Kaspars Putniņši juhatusel ja neli kontserti koos Sarasota orkestriga Anu Tali juhatusel.

1990. aastast alates

Kammerkooride maailm ei ole suur ja Eesti Filharmoonia Kammerkoor on seal tuntud. Eesti on koorimuusika valdkonnas maailma mastaabis kõva tegija. Kammerkoor on sealjuures Eesti positiivse kuvandi levitaja. Tuntud ja respektaablite plaadifirmade all lindistanud kollektiiv (hiljuti lindistati maineka BIS Recordsi jaoks näiteks vene avangardisti ja nõukogude ajal kohati põlu all olnud helilooja Alfred Schnittke „Patukahetsussalmid“) toob sõnumi, et Eesti Vabariigis mitte ainult ei eksisteeri süvamuusika, vaid et riik on selle olemasolust huvitatud ja toetab seda kultuurivaldkonda rahaliselt. Tõsiasi, mis paneb nii mõnelgi välismaisel (kammer)kooriinimesel kulmud kerkima.

Eesti Filharmoonia Kammerkoor andis oma esimese kontserdi Ameerikas 1990. aastal Tõnu Kaljuste juhatusel. Alates 1995. aastast tehakse koostööd agentuuriga New World Classics, kes on ka käesoleva turnee korraldaja. Viimasel kuuel aastal on üle Atlandi ookeani kontserte antud koguni igal hooajal a cappella kavadega, aga ka koos Tallinna Kammerorkestri, ERSO ja Los Angelese Filharmoonikutega, dirigentideks Tõnu Kaljuste, Neeme Järvi ja Gustavo Dudamel. Esinemispaikadeks on olnud sellised mainekad kontserdisaalid nagu Los Angelese Walt Disney kontserdimaja, New Yorgi Carnegie Hall, Avery Fisher Hall ja Metropolitani Kunstimuuseum, Washingtoni Kennedy Keskus jt.

Jäämäed liikuma

Arvamus, et kammerkoorimaailm on igav ja tolmunud, on ekslik. Eesti Filharmoonia Kammerkooril on koostöö agentuuridega peale USA ka Iirimaal, Šveitsis ja muudes riikides. Promotöö käib üle sotsiaalmeedia, ajakohaste internetilehekülgede ning iga uus meediakanal võetakse agentide poolt ka kohe kasutusele. Kohati on see maailm ikka väga modernne, värviline ja funky.

On olemas ka üks teine suundumus, mis on seotud Eesti Filharmoonia Kammerkoori kui Eesti muusikakollektiiviga – Eesti koosseisuna on soovitav esitada Arvo Pärdi teoseid. Üleüldse ongi repertuaari huvitavana hoidmine peamine edu selle maailma lavalaudadel. Eesti Filharmoonia Kammerkoori kiituseks peab mainima, et nad hoiavad oma repertuaaris Eesti heliloojate teoseid, mis sellest, et enamus on neist maailma mastaabis võrreldamatult vähem tuntud kui Pärt.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et heal tasemel kammerkoori teha ei ole kerge. Kõige muu kõrval nõuab see pühendumust ja väikeriigist pärit kollektiivil ka missioonitunnet. Aga mõlema olemasolul hakkavad ka jäämäed liikuma.

Kammerkoor toob sõnumi, et Eesti Vabariigis toetab riik süvamuusikat rahaliselt. Tõsiasi, mis paneb nii mõnelgi välismaisel kooriinimesel kulmud kerkima.

Turnee highlights

Mida ning kus kammerkoor mängib

Kammerkoori turnee avalöök antakse 1. veebruaril New Yorgi Püha Ignatius Loyola kirikus, kus esitatakse Arvo Pärdi loomingut koorile ja orelile. Sealt edasi suundutakse Torontosse, kus 2. veebruaril Püha Pauluse kirikus tuleb ettekandele Arvo Pärdi, Sergei Rahmaninovi ja Alfred Schnittke looming, lisaks kõlavad esiettekandes kahe Eesti päritolu kanada helilooja Riho Esko Maimetsa ja Omar Danieli uudisteosed. Järgnevad kontserdid Ann Arboris (Michigan), Columbuses (Ohio), Valparaisos (Indiana), Princetonis (New Jersey), Durhamis, Greenville’is (Põhja-Carolina), Richmondis (Virginia), Phoenixis, Tucsonis (Arizona), Los Angeleses (California). Kaasa võetakse kaks erinevat kava, üks Põhjamaade muusikast – Pärdi, Tormise, Sibeliuse, Tšaikovski teosed ning teine vene ortodoksi kirikumuusikast – Schnittke, Tšaikovski, Rahmaninovi ja Sviridovi looming. Viimane kava on Kaspars Putniņši käe all valminud, tutvustamaks vene süvamuusikat klassikast avangardini.

Turneele annavad väärika lõppakordi neli kontserti Floridas, Bradentonis ja Sarasotas, kus esmakordselt on võimalus musitseerida koos Sarasota orkestriga Anu Tali juhatusel. Ettekandele tulevad Arvo Pärdi „Credo“ ja Mozarti „Reekviem“. Florida osariigis esineb kammerkoor esimest korda: tegemist on nii-öelda tundmatu territooriumi vallutuskatsega.