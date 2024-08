Leigo lavadel avanevad aju saladused

TANTSULINE AJURÜNNAK: Leigo Järvemuusika, mis sel aastal kuulub kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi, toob 25. sünnipäeva puhul 10. augustil publiku ette balleti “Aju”, mis sünnib Eesti ajuteadlase Jaan Aru, kirjaniku Tõnu Õnnepalu, heliloojate Timo Steineri ja Sander Mölderi ning koreograafi Teet Kase koostöös. Mida balletilavastus endast täpsemalt kujutab, räägib lavastaja Teet Kask.

Balletilavastus etendub Leigol esimest korda. Kui küsida, mis on ballett, siis esimesed pähetulevad vastused on roosa varvasking, kikkis balletiseelikud, “Pähkilipureja” jne, aga kui me avame eesti keele seletava sõnaraamatu ja toksime sisse sõna “ballett”, siis saame sellise seletuse: muusika saatel etendatav lavatantsuteos. Ehk siis: publik saab kogeda originaalmuusika saatel etenduvat lavatantsuteost, mis käsitleb aju teemat. Lavastuses osaleb Tõnu Õnnepalu, esitades sügavalt isiklikku kogemust seoses ajuga ning Jaan Aru avab oma uuringute tulemusi – mõlemad viivad meid teekonnale avastamaks aju saladusi.

Lavastuse esimeses osas (kell 18–20) saab kogeda Tähtvere Tantsukeskuse tantsijatega koostöös valminud teost, mis on inspireeritud neuronite ja sünapsite tegevusest ning tuntud Hollandi DJ Legowelti muusikast, kes ise esitab oma teost. Kõik see sünnib kolmel erineval laval, mida vaatajad saavad kogeda nende vahel roteerudes.

Pärast pausi palutakse publikul kohad sisse võtta Leigo pealava juures, kus astuvad üles Eesti Rahvusballeti esitantsijad Anna-Roberta Lahesoo ja Jevgeni Grib, lisaks tantsijad Maria Solei Järvet, Aleksandra Kantola ning külalistantsija Hispaaniast Carlos Campo Vecino. Originaalmuusika on loonud Sander Mölder ja Timo Steiner, esitavad Sander Mölder, puhkpillitrio ja Legowelt. Lavakujunduse on loonud Ülar Mark, videokujunduse Juho Lähdesmäki ja valguskujunduse Margus Vaigur.

Miks just Leigol?

Leigo on unikaalne looduslik koht, mis tekitab eriliselt tugeva suhte inimese ja looduse kooslusest. Seda erilist kogemust on aidanud võimendada üle kahekümne viie aasta Leigo Järvemuusika. Aju, loodus ja tehisintellekt on omavahel seotud ning nende suhte uurimine võib aidata meil paremini mõista nii inimese aju tööd kui ka tehisintellekti võimalusi ja piiranguid. Sestap tundus meile, et selle teema käsitlus sobiks eelkõige meeliülendavas paigas ning looks seisundi, kus vaataja saab mõneks ajaks eemalduda igapäevastest toimingutest ja võtta aega enda jaoks.

Kust tuli idee lavastuse “Aju” jaoks?

Seda ei pidanud otsima, sest oleme seda teemat käsitlenud iga kord, kui tegeleme loomeprotsessidega. Mina ise sain inspiratsiooni Tõnu Õnnepaluga juhtunud kogemusest ning Jaan Aru kirglikest ajuteemalistest aruteludest avalikus ruumis. See on lihtsalt nii põnev teema, millest oma teadlikkust tõsta.

Kuidas valisid oma lavastusmeeskonna?

Kaasasin eelkõige need, kellega on huvitav ühes ruumis olla ehk kellega suheldes tunned, et aja ja ruumi taju kaob. Kellega on olemise ja mõtete jagamise vabadus. Kellega toimuvad rikastavad arengud ning kellel on soov võtta ette teekond, et avastada ning luua uusi väärtusi ning kes on oma ala kirglikud oskuslased.

Räägi lähemalt, kes on tantsijad, kes sel korral su balletilavastuses kaasa teevad? Ava pisut nende tausta.

Jälgin hoolega Eesti tantsumaastikul toimuvat ning üheks suurepäraseks sündmuseks on festival Koolitants. Olen olnud seotud selle sündmusega nii kaudselt kui ka otseselt ja mulle on jäänud korduvalt silma Tartu Tähtvere Tantsukeskuse tantsijad ning nende juhid. Seal tehakse tantsu suunal midagi väga õigesti, sest nende esitustes on alati kirg ja esinemisoskus koos. Sestap soovisin neid kaasata “Aju” projekti, et koos avastada, luua ning jagada nauditavat loomingut. Nende liikumisstiil on nn tänavatants ja sestap on ka nende kehaline vorm ning liikumise dünaamika loomulikum kui näiteks klassikalist balletti treeninud tantsijatel – lavastuses on esindatud ka Eesti Rahvusballeti esitantsijad Anna Roberta Lahesoo ja Jevgeni Grib ning külalisballetiartist Carlos Campo Vecino Hispaaniast. Veel on laval kaks kutselist kaasaegset tantsijat, kes mind inspireerivad: Maria Solei Järvet ja Aleksandra Kantola. Nad on isiksustena omapärased ning kirglikud oma tantsu otsijad. Ma usun, et me veel kuuleme nendest tulevikus.

Legowelt on maailmanimi. Kuidas sa sellise staari punti said?

Meil tekkis huvi Legoweltiga midagi koos luua, sest tundsime temas ära midagi, mis inspireerib meid ning võtsime temaga ühendust ja tutvustasime oma ideed. Talle meeldis meie pakutud idee ning meie loominguline kooslus *birdname ja selle produktsioon. Tore on kogeda, et inspireerime sellist maailmakuulsat isiksust.

Mis peale “Aju” saab? Mida plaanid sügiseks, järgmiseks aastaks?

Eks hakkame järgmist lavastust ette valmistama. Veel kaarte ei ava, aga see on suurem Aasia-teemaline lavastus ja mitte Eestis – festival “1000 kurge” erilises koostöös partneriga, kelle kuulutame välja üsna pea. Üldiselt on käsitlust ootavate teemade nimistu pikk.

Ballett “Aju” Leigol

Balletilavastus “Aju” sünnib Eesti ajuteadlase Jaan Aru, kirjaniku Tõnu Õnnepalu, heliloojate Timo Steineri, Sander Mölderi ja koreograafi Teet Kase koostöös.

Balletti esitavad elektroonilise muusika legend Legowelt (NL) ning Leigo löökpillikvartett. Tantsijatena astuvad üles Carlos Campo Vecino (SP), Maria Solei Järvet, Anna Roberta Lahesoo (Eesti Rahvusballett), Aleksandra Kantola, Jevgeni Grib (Eesti Rahvusballett) ja Tähtvere Tantsukeskuse tantsijad.

Visuaalse vaatemängu eest vastutavad valguskunstnik Margus Vaigur, kujundaja-arhitekt Ülar Mark ning Soome videokunstnik ja animaator Juho Lähdesmäki.

Leigo Järvemuusika 2024 kuulub Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi – kui Leigo on tuntud oma suurejooneliste vee- ja tulevaatemängude poolest, siis kultuuripealinna aastal on lavastus veelgi muljetavaldavam, kaasahaaravam ja võimsam.