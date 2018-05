Kuidas ehitada kontserttuuri

MUUSIKAINSENERIDE KLUBI: KesKus’i lutikas on asetatud Jaan Pehki kööki, metallist leivakarpi. Leivakarbi lähedusse, köögilaua ümber on kogunenud Jaan Pehk ise ja Andrus Bonzo Albrecht, et leppida kokku, milliseks kujuneb nende kevadine Eesti-tuur. Kavas on arutada läbi programm, vaherepliigid ja laulud.

(Kostab lurinat, ähkimist ning asjatut toolikäginat)

Pehk: …Aga millal sulle viimati öeldi, et sa nii pisike oled kui mina? Kas see oli äkki see, kui me Valgas olime pikutamas?

Bonzo: Aa jah. Noh seal ju tuli see läti naine munakorviga, ma ei teagi, kui suur ta ise oli muidugi, aga munad sai ilusti keedetud ja Mulgi võid tegime. Pärast tuli veel buss ja läks ära. Varsti saab tasuta igale poole sõita. Tulen suga siis Kambodžasse.

Pehk: Noh jah, seal on soe küll, aga kodus on ka soe muidugi. Mulle meeldib kütta isegi, alati teen lõunamaal olles ka õhtuti lõket. Vaatad tuld natuke nagu külmaallikat. Aga nüüd siis ka kas-küsimus meile mõlemale. Kas Raimonds Valgre, Raimond Paul või Paul McCartney?

Bonzo: Ootame ära, ma arvan. Milion aalõh roz, ma võtan viina, strooberi fiilds forevä. Kuule, ulata ingverit. Paks.

Pehk: Näe, Paks. Paks tükk.

*

(Möödub mitu tundi arusaamatu mõmina saatel, siis hakkab jälle üht-teist kuulda olema)

Bonzo: (Jätkab mingit varemalustatud joga) …Aga kui Rakvere ja Türi vahel olev Tapa läheks rahulikumaks, siis võiks ju seal ka plaadi teha.

Pehk: Jaa, sellise kantriplaadi. Roosna-Allikul oli ka kunagi kantrifestival. Jääb ka tee peale. Sul kaabu on vä?

Bonzo: Ei ole. Kübaraid on.

Pehk: Mul oli kunagi papist kaabu. Türi Lillelaadalt sain.

Bonzo: Papist? See tähendab rahast vä?

Pehk: Jaajah, raha pidi ka maksma. Peaaegu oleksin külmkapi võitnud ükskord õnneloosis.

Bonzo: Mäh?

Pehk: Oli lillelaadal õnneloosiputka, ostsin pileti, üks purjus onu võttis selle mu käest ära, et poiss, ma loen ise, mis siin on, sa nii väike, veel ei oska.

Bonzo: Nii?

Pehk: Noh ja ta siis rullis sedeli lahti, punnitas silmi ja hüüdis, et KÜLMKAPP!

Bonzo: Tohoh, sul siis lotoga läks juba alguses väga hästi.

Pehk: Nojah… tegelikult oli sinna kirjutatud hoopis küünal…

Bonzo: Aa, no kahju isegi. Võibolla oli siis seesama mees, kes mul Rakveres ükskord…

Pehk: Mis seal oli siis?

Bonzo: Mul oli seljas punkaritagi, selja peale kirjutatud „Yamaha“.

Pehk: Päriselt?

Bonzo: Ja siis üks jota tuli vastu, vaatas mind igast küljest ja teatas, et jamaha jataha jasuhu!

Pehk: Kuule, maitseme suppi nüüd… mmmm, ikka väga mõnus, sa ikka oskad.

Bonzo: Hea on küll, jaa, ise sa oskad ka. Süüa.

Pehk: Aga seda anekat tead vä?

Bonzo: Ei hakka oma anekatega jälle…

Pehk: Hakkan küll! Kuula nüüd! Räägiti üleeile.

Bonzo: Aaahh…

Pehk: Rebane paneb majale katust, asi ei edene, kutsub karu ja jänese appi. Mõlemad lähevadki, katus saab päris kiiresti-kenasti peale ja rebane ütleb, et noh, suur tänu teile, sõbrad. Nüüd on tasumise aeg! Kas ajan kohe püksid maha või annan hoopis pudeli kärakat? Karu ja jänes mõtlevad ja kehitavad õlgu – jänes ütleb, et pudel kärakat on küll hea variant tegelikult.

Libistavad siis pudelijooki samblanõlval, ilm ilus, vaikne olek. Karu tasapisi mühatab, et – no see pudeliasi oli ikka hea mõte. Noh need tema püksid – mis me nendega peale oleks hakanud – sulle suured, mulle väikesed.

(Kööki vajub sügav, suur ning kurb vaikus)

Pehk: Üsna nõme jutt muidugi, aga ma ei oska rääkida ka hästi…

Bonzo: Kui ei oska rääkida, siis ole tasa vahepeal.

Pehk: Okei, okei… Ma vaatan, et sa oled päris närvis juba.

Bonzo: Ma olen vanem ka, närv lihtsalt tuleb peale, aga tegelt isegi täitsa ok nali oli.

*

(On kuulda uksepaugatusi ja naabrite möginat, mitte midagi ei saa aru. Olukord rahuneb tunnikese pärast)

Pehk: APPI!

Bonzo: Mis on, kulla sõber?

Pehk: Mulle tuli üks asi meelde. Kui me Los Angeleses käisime.

Bonzo: Ai!

Pehk: See lennureis, 14 tundi ökonoomses klassis, kõik kõrsikud kõrvuti.

Bonzo: Fuck!

Pehk: Enam nii ei tohi.

Bonzo: Ei taha jah, aga mugavaks oleme läinud.

Pehk: Vist jah, väga mugavaks isegi. Iniseme selle üle, kui poole päevaga teisele poole maakera saab. Peesitama. Burgerit õgima.

Bonzo: See, mis sa öösiti tellisid, ei olnud burger, vaid tsemendikott.

(Siinkohal lähevad asjaosalised minema. Pehki ja Bonzo kontserttuur on seega üles ehitatud ning toimub aprillikuu vältel. Üle Eesti)