IRL ja taksojuhtide riik

ASJATU PEKSMISE ANATOOMIAST TAKSOS: Veiko Lukmann IRList mõtiskleb, miks on viimasel ajal populaarne rääkida IRLi lagunemisest. IRLi lõpp algas mõningate kiibitsejate hinnangul juba 11 aastat tagasi, kui Isamaaliit ja Res Publica ühinesid. Aga vaadatagu tagasi, kas siin ka mingit ajalugu sees on?

Kui Laar juhtimise Reinsalule andis, oli lõpp kohe järgmise kurvi taga. Kui Eerik-Niiles sääred tegi ja Yoko kaasa võttis, oli lõpp kindel. Lõplik kabelimats saabus selle aasta suve hakul, kui kaks endist tippluuletajat luurajale järgnesid. Siiski, kuuldused IRLi surmast võivad olla enneaegsed, sest paljud on jäänud ja mõned on juurdegi tulnud. Isegi Res Publica kunagine esimees Rein Taagepera pidi hiljuti nentima, et tema politoloogiliste arvutuste kohaselt oleks pidanud IRL juba paar aastat tagasi surnud olema, aga ta on pidanud pettuma. Vanameister peab valemid üle vaatama.

Mis IRL siis halba on teinud?

Siin on väike loetelu: taastanud Eesti Vabariigi õigusliku järjepidevuse alusel (ERSP); viinud ellu majandusreformid, pöörates Eesti idast läände (Isamaaliit, Laar); seadnud kursi integreerumisele lääne klubidega (EL, NATO); võtnud kasutusele e-valitsemise ja ID-kaardi (Isamaaliit, Laar, Loodus, Viik); nõudnud järjekindlalt haldusreformi alates 1999. aastast ja lõpuks valitsuspartnerid ära veennud (Laar, Loodus, Kiisler); hoidnud Eesti kodakondsus- ja keelepoliitikat kindlal kursil; seisnud järjekindla kaitsepoliitika eest (Luik, Aaviksoo, Laar, Reinsalu, Tsahkna); korrastanud koolivõrku (Aaviksoo); ohjeldanud korruptante ja monopole (Vaher, Reinsalu); viinud ellu vanemahüvitise lootuses sündide arvu suurendada jne (koos teistega). Pole ju väga halb? Mis sotsid samal ajal teinud on: inisenud ja jaganud 8. märtsil linna peal lilli? Aga Keskerakond: varastanud Tallinna? Reformierakond: viinud pronkssõduri kalmistule, laianud ja imetlenud siis enda naba…

Taksojuht on riigijuht

Maastik on muutunud paljude asjade koosmõjul. Steve Jobs leiutas 10 aastat tagasi aiFouni, Zuckerberg tegi feisspuki. Nüüd on kõik veendunud, et nad teavad jube hästi, millistest juppidest riik koosneb ja kuidas seda juhtima peab. Ja kui sellist lolli tema õige nimega nimetada, siis on jube halb. Aga see justkui ei ole halb kui ööd ja mütsi ei jaga, aga õigust kõvasti üle on? Müürsepa laseksid oma laste hambaid remontima?

Seeder on juhtinud Viljandi linna, riigikogu komisjone ja seitse aastat ministeeriumi, Pomerants on kolm korda ministeeriumi juhtinud, Reinsalu juhtis harjutamise mõttes Lennart Meri kantseleid Kadriorus ja nüüd on juba teist ministeeriumi tüürimas, Kaia Iva juhtis Türit, parlamendifraktsiooni ja lasteaeda, nüüd ministeeriumi. Sester näitas, et rahaminister saab ilma solvamata ka hakkama ja on täitsa rõõmus, Kiislerita poleks haldusreformi praegugi, Jüri Luige ja Matti Maasika osas vist kahtlusi pole. Raivo Aeg sai kapo ja Politseiameti juhtimisega hakkama. Tunne Kelam on staažikaim meie esindajatest Euroopas. Ja nii edasi. Inimesed tunnevad asja ja on muidu ka täitsa arukad ja hea iseloomuga. Nii et pole vaja peksta, kui EKRE taksojuhte pulti ei taha.

Vabakonda ja kodanikuinitsiatiivi tapetakse…

…võib nüüd kergesti erutuv isik arvata. Ei tapa ma midagi. Jüri Mõisa valimisliit on minu arvates jumala mõistlik asi, prioriteedid on paigas ja kutsub oma kodulinna korda tegema. Nii peabki. Tartus sama lugu ja mujalgi. Väga hea. Pöial! Palju parem kui Reformierakonna nimekiri Tallinna linnas. Piinlik vaadata, kuidas tossu seest saabus valge kampsuniga mees ja presenteeris „uusi“ juhikandidaate Toompealt ja Brüsselist. Vargsi mõtlen, kas valija ikka veel selle õnge läheb. Kodanikuühiskond õitsegu, sest ainult nii saab kodu korda. Ega Ansip ei tule burksipabereid su muru pealt ära korjama.

Kuid kodanikuühendustel on siiski omad piirid ees. Nendega riigieelarvet ei koosta. Mida teab „Kodukotus“ riigikaitse arendamisest, suurtest infraprojektidest, siseturvalisusest või meditsiinikorraldusest? Teab ehk detaili, aga tervikpilti ei näe. Ja ei peagi, sest iga asja jaoks on eraldi tööriist. Nojah, tihti ei märgata tervikut ka Toompealt ja ministeeriumidest, aga need juhtumid on siiski harvemad, sest infot ja vilumust on rohkem.

Välismaa värki kah

Tuletame nüüd korra meelde, et me oleme Venemaa naaber, Euroopa Liidu piiririik ja NATO liige. Sellistel süsteemidel on oma inerts ja toimimisloogika. Kuigi tänapäeval liigub info kiiresti ja hulgakaupa on ka seal vaja tunda inimesi ning saada aru, mismoodi asjad käivad. Siin on vaja hoida tüüri kokkulepitud kursil ja institutsionaalne mälu on hädavajalik, sest ühe inimese mälust ei piisa. Too võib auto alla jääda või mida iganes. Kurssi aitab hoida ikka ka ametnikkond, lisaks erakonnale, millel on samuti oma inerts, olgu Põhiseaduse Assamblee tänatud. IRL on Euroopa Rahvapartei liige, mis on Euroopa suurim poliitiline jõud. IRL istub köögilaua taga ning arutab asju juba enne seda, kui need agoraale jõuavad. See on vastutus. Vastutus?

Vastutus on inertne suurus ja üks asi, mida IRL organisatsioonina tunneb, ongi vastutus. See on vastutus eesti keele, kultuuri, kaitse ja inimeste ees globaliseerunud maailmas. Kõlab nagu sõnakõlks, aga tegelikult on sellel sisu ka. Nii ongi. Vastutus saab aga tekkida vaid siis, kui sul on tegusid ja potentsiaali neid veel teha. Eks IRL on ka lappama läinud, aga see pole selle artikli teema. Laua ümber ringi vaadates tundub, et potentsiaali on, sest inimesi on endiselt 9000. See on näiteks 4,5 vabaerakonnatäit rohkem kui sotsidel, kui Rein Taagepera kvantiteeti teada tahab.