Avishai Cohen – elu muusikas

KEVADINE TROMPETIHUIGE: Kui palju on maailmas muusikuid perekonnanimega Cohen? Ikka väga, väga palju. Meid huvitab siinkohal üks jazzmuusikale südame andnud Cohenite pere Iisraelist, arvab jatskaare ema Anne Erm.

Mõtleme siis Coheni-nimelistele muusikutele: Leonard Cohen – ei vaja tutvustamist, Avishai Cohen – kontrabassist ja helilooja, kes on Jazzkaarel esinenud kolm korda, ei vaja samuti Eesti jazzisõpradele tutvustamist; Emmet Cohen – USA jazzpianist ja helilooja on juba maailmanimi, teda tasub teada; Brad Cohen, Sam Cohen, Andy Cohen, Aviv Cohen, Barbara Cohen, Rachel Cohen, Jonathan Cohen, Ellery Cohen, Shimon Cohen, Jason Cohen, Yval Cohen, Anat Cohen ja veel kord Avishai Cohen, seekord trompetist… Seda loetelu maailma tuntud heliloojatest ja jazzmuusikutest Cohenitest võiks veel pikalt jätkata.

Cohenite pere

Meid huvitab üks jazzmuusikale südame andnud Cohenite pere Iisraelist, kus vanem vend Yval Cohen mängib mängib klarnetit, klaverit ja sopransaksofoni ning on Iisraeli jazzihariduse üks tugisambaid ja eestvedajaid Tel-Avivi konservatooriumis. Õde Anat Cohen mängib hiilgavalt klarnetit ja tenorsaksofoni ning on USA jazzikriitikute poolt korduvalt valitud parimaks klarnetistiks ning ta on pälvinud ka kaks Grammy nominatsiooni. Nende noorem vend – trompetist ja helilooja Avishai Cohen (bassisti nimekaim) on endale nime teinud nii Ameerikas, Iisraelis kui ka Euroopas, kus ta on maineka plaadifirma ECM artist. 43-aastane muusik on parimas loomeeas ja loomingulistest ideedest tulvil.

Nagu võibki arvata, oli Cohenite peres muusika au sees ja vanemate rikkalikus plaadikogus olid jazzialbumid väga hinnatud. Vend Yval on Avishaist viis aastat vanem ning õe Anatiga on Avishail kolm aastat vanusevahet. Mõistagi on õde-venda olnud nooremale vennale Avishaile suureks eeskujuks. Nende pereansambel 3 Cohenit on väga oodatud maailma kontserdisaalides ja jazzifestivalidel ning jazzisõbrad on nende neli ühisalbumit soojalt vastu võtnud. Kõik kolm on õppinud jazzi nii Iisraelis kui ka Ameerikas ja seal ka oma karjääri alustanud. Avishai sai oma esimese trompeti 8-aastaselt, kümneselt esines ta juba bigbändide solistina ning teismelisena tuuritas ta Iisraeli Noorte Sümfooniaorkestriga.

Õpingud ja looming

Jazziõpingud ja sõbrad Bostoni Berkelee College of Musicust aitasid avastada jazzimaailma aardeid. Avishai tudengiaastate sõber, saksofonist Miguel Zenon on teda iseloomustanud inimese ja muusikuna, kes on väga tagasihoidlik ja sõbralik, kes laseb asjadel ja olukordadel enda juurde tulla, tema jaoks ei ole miski võimatu ega raske ning selline ülepingutamata vaba suhtumine peegeldub ka Avishai Coheni muusikas. Trompetisti tooni ja mängu on võrreldud Miles Davisega ja see võrdlus on täiesti kohane, sest ta on Milesi loomingust n-ö läbi imbunud, aga Avishai ei pinguta ega püüa olla nagu Miles. Avishai teine eeskuju on olnud mitmekülgne virtuoos Freddie Hubbard, kellega Avishai on ka isiklikult kohtunud.

Sajandivahetuse aastail esines Avishai sagedasti New Yorgi jazziklubides ja tõmbas magnetina oma ettevõtmistesse ka paljusid muusikuid – nii sündisid erinevad väiksemad ja suured koosseisud, kus bändi liider oli ikka Avishai ja kus ta sai arendada oma heliloojaoskusi. 2003. aastal ilmunud kvartetiga salvestatud debüütalbumi nimetas ta lihtsalt The Trompet Player’iks, võib-olla selleks, et teda ei hakataks segamini ajama selleks ajaks juba tuntust nautiva bassistist nimekaimuga. No ja välimuselt pole nad põrmugi sarnased, pika musta habemega sõbraliku silmavaatega trompetisti võib pigem pidada šarmantseks rabiks.

Saavutused

Tänaseks on Avishail kui erinevate koosseisude liidril ilmunud 12 albumit, ta katsetab erinevaid kõlavärve, stiile ja kompositsioonitehnikaid, aga ei ütle ära ka popkaveritest, mida võib kuulda näiteks koos venna Yvaliga salvestatud heliplaadil „Playing In The Room“. Avishai ei harjutanud kunagi heliredeleid või täpset nooditeksti, talle meeldis mängida, aga pigem igasugust „sodi-pudi“, mis kuskilt kuuldud ja pähe tuli, selle kasuteguriks oli mitmekülgne stiilitunnetus ja ilmselt ka fakt, et trompetist tunneb pea tuhandeid erinevaid lugusid ja võib neid hoobilt peast mängida.

Avishai neli viimast albumit on ilmunud maineka ECM-i plaadifirma alt, neist viimane „Naked Truth“ kannab tänavust aastanumbrit. Kui siia lisada neli albumit perebändiga 3 Cohens; viis albumit ansambliga Third World Love, kus ta mängib koos vanema venna Yvali, bassist Omer Avitali ja trummar Daniel Freedmaniga; 7 albumit, mis salvestatud Omer Avitali ansambliga ja veel tosin muud koostööd, siis võib küll nentida, et see mees ei ole laskunud pillil jahtuda ega loomingusoonel kuivada. Seda on märganud ka asjatundjad ja pärjanud teda mitmesuguste auhindadega nii Ameerikas, Prantsusmaal kui ka Iisraelis.

Avishai kohtub Andresega

Elu Ameerikas sajandi esimesel kümnendil oli sündmuste- ja kontsertiderohke. Lisandus järjest uusi koostööpakkumisi, klubikontserte ja turneesid. Lõpuks muutus elu suurlinnas väsitavaks ja Avishai otsustas sellelt karussellilt maha astuda 2011. aastal, mis küll kohe ei õnnestunud, sest kontserte erinevais maailma paigus oli ees omajagu. Paar aastat hiljem ristusid Andres Mustoneni ja Avishai Coheni teed Tel-Avivi jazziklubis, kus Andres käis jazzikontserte kuulamas ning Avishai mängu imetlemas – sestpeale oli Avishai ka ka oodatud külaline nende Iisraeli kodus (mil luuletaja, tõlkija ja diplomaat Malle-Talvet Mustonen töötas Iisraelis) ja kus mõnigi kord ka mindi hoogu üheskoos improviseerides. Nii juhtuski, et Andrese soovitusel palusime Avishai Coheni külalisesinejaks Mustonen Jazz Kvarteti kontserdile 2014. aasta Jazzkaarel, mis leidis aset 22. aprillil Merepaviljonis. Õnneks juhtus trompetist just eelnevatel kuupäevadel esinema Helsingis ja nii see unistus teoks saigi. See spontaanne koostöö õnnestus suurepäraselt, sest improvisatsioonid erinevatel Lähis-Ida teemadel ja isegi India muusika teemadel olid muljetavaldavalt virtuoossed, samas voolavad ja loomulikud. Andresel kui dirigendil tekkis mõte, et võiks koos Avishai ja kammerorkestriga esitada Johann Sebastian Bachi Brandenburgi kontserte ja ta rääkis sellest ideest ka Avishaile, kuid too vastas, et ta ei soovi osaleda sellises muusikamaailmas, kus iga noot on sadu kordi trillitud ja esitus peab olema ilmeksimatu ja kui võtad mõne noodi teisiti, siis võivad kriitikud sind häbistada. Milleks? Kõik see tuleb vabaduse ja loomingulisuse arvelt. Muidugi ei tähendanud see, et Avishai ei saaks hakkama – ta saab ju kõigega hakkama ja tema kõrged kaunid noodid jõuavad lausa taevastesse kõrgustesse, kuid ta ei näinud sügavat mõtet asendada vabadust treeninguga. Küll aga liitus ta ise spontaanselt NO99 jazziklubis Jazzkaare raames toimunud legendsaksofonist Greg Osby kontserdi lisaloos ansambliga. Ilmselt teeb Avishai täpselt seda, mida süda igatseb ja hing ihkab ning ta ei piina end liigselt kohustuste ja reeglitega. Olgu kontserdil tegu kasvõi kompositsioonilise jazziga, kus partiid on täpselt välja kirjutatud, kõlavad tema lood kontsertidel alati isemoodi ja kordumatult.

Puhkus ja tee koju

Orav-rattas-teekonnalt astus Avishai ikkagi vahepeal maha, asudes naise ja kahe lapsega neljaks aastaks Lõuna-Indiasse elama. See otsus sündis samuti spontaanselt, sest tal oli soov nautida lihtsat eluviisi – jalutada lastega, teha joogat, mängida oma pere lõbuks ja lõõgastuda. See muidugi ei tähenda, et Avishai Coheni loominguind oleks raugenud ja mõned korrad esines ta Indias koos tablavirtuoosi Zakir Hussainiga. India tähendas ka eluväärtuste ja loomingu sügavamat mõtestamist.

aasta alguses naasis Avishai Cohen Iisraeli. Ansambli Big Vicious, mille samanimeline album ilmus 2020. aastal, idee ulatub tagasi muusiku Iisraelis veedetud noorusaegadesse, mil sai kuulatud ja sõpradega mängitud paljude erinevate stiilide muusikat. Plaadiseltskond Uzi Ramirez kitarril, Yonatan Albalk (kitarr ja bass), Aviv Cohen trummidel (ei ole Avishai sugulane) ja Ziv Ravitz trummidel on kooliaegne sõpruskond ja igaüks neist tõi muusikasse kaasa oma karakteri ja mõtted. Suur osa lugudest ongi sündinud ühise musitseerimise tulemusena vaid nelja päeva jooksul, aga plaadil kõlab ka Beethoveni „Kuupaiste sonaadi“ töötlus ja Massive Attacki hiti „Teardrop“ töötlus.

Rõõm on suurepärast muusikut ja erakordset inimest võõrustada kevadisel Jazzkaarel, kus kontserdi telje moodustavadki selle albumi lood. Koosseis, kus kaks trummarit ei dubleeri üksteist, vaid mängivad absoluutselt erinevat rolli muusikas, kus rokkrifid vahelduvad voolavate trompetimeloodiatega, kus bänd moodustab kompaktse terviku ja üllatus-üllatus – plaadiversioonis soolosid polegi, aga trompetihelid paitavad ikka kevadiselt, soojalt. Kui hästi läheb, saavad Eesti jazzisõbrad kuulda ka mõnda lugu Avishai viimaselt albumilt „Naked Truth“ („Alasti tõde“), kus Avishai trompet võlub hämmastava ilu ja värskusega. Album salvestati mullu sügisel Prantsusmaal, kus asub ECM-i bossi Manfred Eicheri lemmikstuudio. Album jõudis jazzisõpradeni 25. veebruaril 2022 ning vinüüli tasub oodata sügisel. Pole kahtlust, et tegemist on trompetist Avishai Coheni loomingu värske meistriteosega, mis on järgmine tasand jazzmuusiku tee taevatrepil, kus astmeid jagub lõputult.

Avishai Cohen „Big Vicious“ kontsert festivalil Jazzkaar 2022 neljapäeval, 28. aprillil kell 18.00 Vabal Laval. Vaata jazzkaar.ee.