WOKE JA VIHANE: Mis sünnib sellest, kui kokku lasta vene- ja eestikeelsed koolinoored üle kogu Maarjamaa, poetess, dramaturg ja sakslasest lavastaja? Sünnib pilt ühest maailmast, mis on täis kaost, pingeid ja lõputuid erroreid. See on pilt meie praegusest maailmast. Mihkel Seeder koostas väikese tiiseri lavastuse „Woke ja Vihane“ käntseldatud killukestest.

VAT Teatris on valmimas üks üsna ebatavaline lavastus. Pealkiri „Woke ja Vihane“ on ühtaegu äärmiselt informatiivne ja samas ekstreemselt hämar. Goethe Instituudi ja Saksa välisministeeriumi käima lükatud noorteprojektist on Sveta Grigorjeva, Mihkel Seedri ja Christian Römeri suunamisel kasvanud välja tänase päeva kaleidoskoop, lugudepõimik, kus sõna antakse väga erinevatele maailmavaadetele, muredele, emotsioonidele. Anonüümsed tegelased pihivad vaatajale oma muresid, kuid nende sõnumid pole kunagi päris selged. Mille vastu nad ikkagi on? Mille eest nad seisavad? Keda nad esindavad? Selge on vaid see, et nad on kõik kuidagi vihased. Tänapäeval pole lihtne olla ei noor ega vana, sest alati on põhjust olla pisut ärkvel ja vihane. Tõejärgsus on väljakutse meile kõigile.

Kuid raskused raskusteks! Sellised ettevõtmised ja projektid on eriti võluvad just oma külluslikkuse poolest. Kogutud on hulganisti materjali ja kirjutatud igasugu lugusid. Valik on uhke ning ühte lavastusse kuidagi ära ei mahu. Nii juhtus ka järgmise lookesega. Kuigi lavastusse ta lõpuks ei mahtunud, siis ometi annab see „Woke ja Vihase“ maailmast üsna hea tunnetuse.

Niisiis, väike tiiser „Woke ja Vihase“ käntseldatud killukesest.

„Kalevipoja vaktsiin“

Tervisekeskuse esine parkimisplats, kell 8.15 hommikul. 15 minutit on jäänud hetkeni, mil avatakse keskuse uksed ja elava järjekorra alusel saavad esimesed õnnelikud 300 inimest endale päris pesueht maarjamaise Kalevipoja vaktsiini. Sellest on meedias palju räägitud. Sotsiaalmeedias veel enam. Vaieldud, et kus ja kuidas ja miks. Ja sellegi üle, et miks peab seda andma elavas järjekorras. Aga keegi kuskil, mingi ametnik, jõudis viimaks järeldusele, et nii on kõige võrdsem ja demokraatlikum ja seetõttu on see parkimisplats juba mõnda aega olnud pigem laagriks kui autode puhkepaigaks. Praeguseks on inimesi kogunenud juba tubli poolesaja jagu. Mõned on tõepoolest kohal üle 24 tunni. Inimesed igast ilmakaarest, iga emakeele ja nahavärviga. Vikerkaar missugune!

HÄÄL MASSIST: Ma olin enne sind!

Klassikaline vaidlusteema, kes oli enne keda ja millal keegi jõudis ja kes kellega kuidas suguluses on.

Teine lemmikteema:

HÄÄL MASSIST: See on kõige tõhusam vaktsiin!

TEINE HÄÄL: Tõhusam kui Sputnik? Sõida seenele!

Keskpäevaks on olukord muutunud veidi pingelisemaks. Kuuldused sellest, et retseptsioonis küsitakse näiteks eeposega seotud küsimusi, à la

1) „Kes kirjutas „Kalevipoja?“ ja

2) „Kui palju koeri tal oli?“ ja, oh õudust:

3) „Mis on nende nimed?“ – on pannud inimesed eepose kohta armutult guugeldama.

Aga õnneks on praeguseks siiski teada, et see on valeinfo, sabotaaž, keegi tegi lihtsalt lolli nalja. Tegelikult ei pea teadma Irmi, Armi ega Mustukese nime! Ja ka eepose autorit mitte! Peaasi, et on tahe end vaktsineerida just meie enda tehtud Kalevipoja vaktsiiniga! Isegi Eesti hümni ei pea enne ega pärast vaktsineerimist ette kandma! Vaktsiin on tasuta!

Aga levivad ka teised jutud. Et mitte-eestlased saavad vaktsiiniga koos kehasse kiibi, mis paneb nad puhast eesti keelt rääkima. Ja kama armastama. Kalevipoja vaktsiinil olevat kõrvalmõjud, mis ei luba üle kahe minuti kükitada, viina ei kannata enam juua ja kardinad tohivad kodus olla vaid tagasihoidlike toonidega ja kireva mustrita.

Need kuulujutud peavad muidugi paika. Juba on esimesed mitte-eestlased Kalevipoja mõju tunda saanud. Tahavad kolme meetrit distantsi, tekkinud on äkiline vajadus privaatsfääri järele. Bussis kellegi kõrvale ei istu.

Haigus ei levi, hääl ei tõuse.

Vaktsiin on kange.

Ent on ka vihaseid.

HÄÄL MASSIST: Kurat võtaks, ma seisin Balti ketis! Tšurkale teete süsti ja minu jätate ilma?!

Vihaseid inimesi on kella kolmeks kogunenud äärmiselt palju. Kõik patrioodid.

HÄÄL MASSIST: Kuradi globalistlik propaganda!

Viha kasvab.

Näib, et Kalevipoja vaktsiin on oma nime vääriline. Vaktsineeritud tulevad tagasi täis jõudu ja rammu ja tunduvad isegi kuidagi suuremad, musklisemad. Nii mõnigi on hakanud kõnelema vaid kõnekäändudes, ja esimese asjana tsiteeritakse eesti klassikuid.

HÄÄL MASSIST: Kui sina olid alles järjekorda jõudnud, olin mina juba esimese doosi kätte saanud!

Õhtuks on teinud ühispöördumise Eesti emakeeleõpetajate liit. Neilt võetakse tööpõld käest ära! Ligi 1000 tulevast töötut! Kes selle nalja kinni maksab? Ka kõige viimased retsidivistid, kes enne ei osanud oma nimegi kirjutada, suhtlevad omavahel „Viimse reliikvia“ repliikide abil. Korrektorite ja toimetajate elupõli on pea peale pööratud. Kirjavigu ei tehta. Sektor on kummuli. Contra ja Wimbergi luulet enam ei osteta – nad ei oska rahva meelest enam kirjutada!

Kalevipoja vaktsiini loojad pole aga endale veel vaktsiini teinud…

REPORTER: Kuidas selgitate oma otsust?

TEADLANE: Ega siis kingsepp endale kingi valmista.

REPORTER: Kas kahtlete enese loomingus?

TEADLANE: Kahtlemine pole õige sõna.

REPORTER: Ahah. Mis on tõde?

TEINE REPORTER: Näete, sealt tulebki üks vastvaktsineeritu! Küsime siis talt, kuidas läks.

VAKTSINEERITU: Minu laegas, mu mõõk, minu immuunsus ootab mind!

TEINE REPORTER: Nojah, näib, et vaktsiin toimib tõesti kiiresti, aga rääkige, teie kohe üldse ei kahelnud, et kas ikka teha või ei?

VAKTSINEERITU: Härga tuntakse sarvest, meest vaktsineerimisest!

TEINE REPORTER: Jamhm.…

VAKTSINEERITU: Ega vaktsineerimine pole oma teha, vaktsineerimist ei anna häbeneda!

VAKTSINEERITU TAUSTALT: Kellele ema, kellele vaktsineerimine. Kellele vaktsineerimine, kellele tütar!

TEINE REPORTER: Nojah, selge… aga mis on tõde?

[…]

VAT Teatri lavastus

WOKE ja VIHANE

Remix olevikust

Autorid: Sveta Grigorjeva ja Mihkel Seeder

Lavastaja: Christian Römer (Saksamaa)

Lavastaja assistent: Alissija-Elisabet Jevtjukova (TÜVKA)

Kunstnik: Karmo Mende

Helilooja: Dida Zende (Saksamaa)

Valguskunstnik: Rommi Ruttas

Osades: Silva Pijon, Karolin Jürise, Ago Soots

Esietendus 22. märtsil Sakala 3 black box’is